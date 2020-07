Kate Sturino egy amerikai blogger, aki imádja a divatot. Plus size nőként viszont rendszeresen tapasztalta, hogy bár a divatvilág egyre elfogadóbb, a népszerű márkák még mindig nem gondolnak a nagyobb méretekkel rendelkezőkre. Katie szerette volna felhívni a figyelmet erre a problémára, ezért Instagramon elindította a #MakeMySize kampányt: olyan képeket posztolt, amiken megmutatta, hogy az XL-es vagy one size ruhák valójában nem plus size nőknek készültek. Emellett elkezdte a #SuperSizeTheLook mozgalmat is, aminek részeként híres nők divatos szettjeit rekreálja. Katie fotói elterjedtek az interneten és világszerte rengeteg nőt inspiráltak.

Sturino most már rendszeresen blogol a The12is Style oldalon, elindította saját kozmetikai márkáját, a Megababe-t, hetente tart podcastokat, amikben olyan témákról beszél, mint a válás, a botox vagy a randizás 30 felett. Katienek most már több százezer követője van a közösségi médián és a képeivel világszerte arra inspirálja a nőket, hogy szeressék és fogadják el magukat.

A galériánkban összeszedtük Katie 10 legizgalmasabb szerelését!

