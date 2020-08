mindig is igazi, „ami a szívén, az a száján” típusú nő volt, aki régóta hangos élharcosa az önelfogadásnak, és az önszeretetnek. A napokban pedig ismét kaptunk tőle egy igazán inspiráló posztot. Az énekesnő és a családja éppen a nyári vakációjukat töltik, és úgy döntött, hogy kipróbálja a wakeboardot, majd készült is erről egy szuper fotó. Nos, ebben még semmi különös nem is lenne, ám az énekesnő itt még nem állt meg, és egy nagyon személyes üzenetet fogalmazott meg a saját testéről:

Mindig azon gondolkodtam, hogy miért adott Isten nekem ilyen vastag combokat. Tudta, hogy kihasználom majd őket.

A fotó alatt persze azonnal beindult a kommentszekció és míg egyesek kijelentették, bármikor szívesen cserélnének vele és az ő combjaival, addig mások egész egyszerűen csak köszönetet mondtak az őszinte szavakért. Egy rajongója pedig még továbbment, nála ugyanis annyira betalált ez a hozzáállás, hogy azt írta, kinyomtatja a lányának, hogy mostantól, ha nem érzi magát „elég jónak” a combjai miatt, akkor mindig szavai jussanak majd az eszébe. De Gisele Bündchen is megtapsolta az énekesnő #bodypositive hozzáállását!

Galéria / 7 kép A hátára írogatja testpozitív üzeneteit egy influenszer Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria