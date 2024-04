A petefészekrák a legtöbb halálos áldozatot követelő nőgyógyászati daganat

A Magyarországon egyedülálló kezdeményezést a BioTechUSA-cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programja keretében első támogatóként Inbody testösszetétel elemző gép vásárlásával és saját gyártású fehérje- és D-vitamin készítményeivel támogatta 8 millió forint összértékben. A támogatást Kiss Virág fitnesz világbajnok, a BioTechUSA jótékony márkanagykövete adta át.

forrás: BioTechUSA

Évente több mint 1000 új megbetegedés

A méhnyakrák az emlőrák után a második leggyakoribb rosszindulatú daganat a 45 év alatti nők körében Európában. Magyarországon évente mintegy 1500 nőt szembesít azzal az orvosa, hogy méhnyakrákja van, emiatt pedig évente több mint 400 nőt veszítünk el. A méhnyakrákot a humán papillomavírus, azaz a HPV vírus okozza. Kialakulása a legtöbb esetben megelőzhető lenne, évente ugyanis egy vizsgálat elég ahhoz, hogy a betegséget időben felismerjék. Ezen kívül ma már védőoltás is kérhető, ami körülbelül 60-70%-os védelmet nyújt.

A méhtestrák a méh nyálkahártyájából indul ki, annak daganatos elváltozása. A második leggyakoribb nőgyógyászati rosszindulatú megbetegedés. Nem szűrhető, a citológiai vizsgálat ugyanis csak a méhnyakrákot szűri. Az összes nőgyógyászati daganat közül a legjobban gyógyítható, mivel korai stádiumban felfedezhető. Mivel a méhtestrák általában az idősebb hölgyek betegsége, a méhtestrákos nők átlagéletkora 60 év fölött van, fiatalabbaknál csak ritkán fordul elő.

Fejlett országokban a petefészekrák a nőgyógyászati daganatok tekintetében a méhtestrákkal holtversenyben a leggyakoribb, ugyanakkor a legtöbb halálos áldozatot követelő betegség. Hazánkban évente megközelítőleg 1300 új esetet diagnosztizálnak. Az esetek háromnegyedében már előrehaladott stádiumban kerül sor a diagnózisra, mivel korai stádiumban a betegség legtöbbször tünetmentes. Agresszív kezelés ellenére is kedvezőtlen a betegség kórjóslata, az esetek túlnyomó többségében a műtéti kezelés mellett gyógyszeres kezelés is szükséges.

Speciális otthoni felkészítő program

A Mályvavirág Alapítvány áprilistól egy prehabilitációs kísérleti projektet indít NOPREM néven, amely a nőgyógyászati, onkológiai prehabilitáció a műtéti kezelés vonatkozásában kifejezésből alkotott mozaikszó. A programot Spanics Cosette szülésznő, projektvezető, Dr. Köblös Kata aneszteziológus, petefészekrák túlélő és Dr. Tóth Richárd szülész-nőgyógyász, nőgyógyász-daganatsebész álmodták meg, illetve részt vesz benne Pongrácz Adrienn dietetikus, Illés Szilvia klinikai szakpszichológus és Lánchidi Anett gyógytornász. A projekt célja az ERAS (enhanced recovery after surgery) elnevezésű, műtétek utáni gyorsított felépülést segítő program megerősítése, illetve annak kiegészítése prehabilitációval és beépítése a hazai nőgyógyászati onkológiai gyakorlatba, mely Magyarországon jelenleg még nem elterjedt.

forrás: BioTechUSA

A prehabilitációt a gyorsított felépüléshez kapcsolódóan találták ki, mellyel a beteg általános állapotát kívánják javítani azzal, hogy elébe mennek a beavatkozás okozta megterhelésnek és már azt megelőzően célzottan készítik fel a pácienst a műtétre. A betegek egy komplex felkészítő programban vesznek részt, melynek újdonsága, hogy a szükséges gyakorlatokat, feladatokat önállóan, online tudják használni. Dr. Tóth Richárd elmondta:

"A NOPREM programot úgy kell elképzelni, mintha egy olimpiai gátfutásra készülnénk, amihez komplett, több elemből álló, részletes edzésprogram szükséges, nem elég csak az utcán futni. Ezzel segítünk abban, hogy a verseny után a sportoló ne feküdjön otthon izomlázzal hetekig. A két év alatt tudományos igényességgel felmérjük a projekt hatékonyságát, az információkat pedig elérhetővé tesszük a nagyközönség számára. Bízunk benne, hogy a megszerzett tapasztalatok hivatalos magyar szakmai ajánlásként is megjelenhetnek majd. Célunk, hogy a betegek ne csak meggyógyuljanak, hanem teljes értékű életet is éljenek, melyhez a lehető leghamarabb visszatérhessenek a műtét és a kezelések okozta megpróbáltatásokat követően. Szeretnénk bebizonyítani, hogy a program annak telemedicinális jellege miatt nagy humánerőforrás igény nélkül is működik. "

Műtét előtti optimalizálás

A 3 pillérből álló program célja a fizikai teljesítőképesség, a tápláltsági és a mentális állapot felmérése és optimalizálása. A rendszeres testmozgás az előnyös fizikai hatásokon túl – jobb terhelhetőség és állóképesség, valamint az izomtömeg megőrzése – a lelkiállapotot is kedvezően befolyásolja. A tápláltsági állapot nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a műtéti stresszt a szervezet könnyebben viselje, fontos szerepet játszik a megfelelő fittség biztosításában, segíti a sebgyógyulást és a műtét után létrejövő elkerülhetetlen izomveszteség újraépítését. A tápláltsági állapot felmérésében nélkülözhetetlen szerepet játszik a BioTechUSA-cégcsoport által biztosított Inbody testösszetétel elemző gép. Pszichológiai tesztekkel továbbá feltérképezik a betegek mentális állapotát, mennyire van jelen náluk a szorongás, a reményvesztettség és a depresszió, hiszen a rák egy olyan súlyos diagnózis, amit nem lehet könnyedén feldolgozni. Spanics Cosette ismertette a lépéseket:

„Az első felmérési ponton – a műtét előtt 4-6 héttel – történik meg az alapadatok felvétele és az elsődleges preoperatív, azaz a műtét előtti tesztek elvégzése. Itt kapják meg a résztvevők a projektmappát, amiben minden kapcsolódó információt, anyagot megtalálnak, többek között hétről-hétre felépített mozgásnaplót, táplálkozási útmutatót, zárt weboldal elérhetőséget, illetve a javasolt étrendkiegészítőket, fehérjét, glutamint és D-vitamint. Az újabb mérésre közvetlenül a műtét előtt kerül sor, illetve a műtét után 30, 60 és 90 nappal.”

forrás: BioTechUSA

Hosszútávú egészségügyi projektek támogatása

A kizárólagos magyar tulajdonban lévő BioTechUSA-cégcsoport társadalmi felelősségvállalási programja keretében kiemelten fontosnak tartja a hazai egészségügyi intézmények támogatását. A konkrét adományozásokon túl a vállalat igyekszik edukálni és társadalmi párbeszédet kezdeményezni, ugyanis felelősségének érzi a lakosság egészségműveltségének általános fejlesztését. Dr. Pintér Dániel Gergő vállalati kommunikációs, CSR és PR vezető így foglalta össze a cégcsoport küldetését:

„Fontosnak tarjuk, hogy olyan innovatív egészségügyi projekteket karoljunk fel, amik túlmutatnak az egyszeri adományozásokon, kifejezetten hosszútávú és kiterjedt társadalmi hatásuk van. Büszkék vagyunk rá, hogy legelső támogatója lehetünk a NOPREM projektnek, amely úttörő kezdeményezésként nemcsak a nőgyógyászati műtét előtt álló nőknek segíthet, hanem általánosságban is felhívja a figyelmet a műtétre való előzetes testi és mentális felkészülés fontosságára. Vállalatunk számára fontos kollégáink egészsége is, így a napokban induló dolgozói egészségprogramunk keretében az Alapítvánnyal együttműködve munkatársainknak az év során HPV prevenciós előadást, illetve méhnyak és szájüregi szűrést szervezünk.”

A beteg is legyen partner

A kísérleti projektbe legalább 400 fő lesz bevonva, amiből 200 fő kapja meg a prehabilitációt az ERAS protokoll mellett, 200 fő pedig az ERAS programban vesz részt kontrollcsoportként. Vizsgálóhelyekként a budapesti Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának mindkét részlege, a Szegedi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája és a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája vesznek részt, a pácienseket a kezelőorvosaik irányítják majd a programba. Dr. Köblös Kata orvosként és érintettként így fogalmazott:

„Ebből a paternalizált beteg-orvos kapcsolatból megpróbálunk abba az irányba elmenni, hogy a beteg is partner legyen a saját gyógyulási folyamatában. Megértse azt, hogy nagyon sok mindent tud hozzátenni a felépüléséhez azáltal, hogy életmódbeli változtatásokat eszközöl, 4 hét alatt pedig nagyon nagy eredményeket lehet elérni.”