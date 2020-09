A tudomány szerint, ha pattanásos tini voltál, sikeresebb felnőtt lehetsz

A tinikori pattanások okozhatnak kellemetlen pillanatokat, alacsony önértékelést, cikizést az iskolában és sikeres felnőttkort? Na, jó, az utóbbit nem jelenthetjük ki egy az egyben, de a kutatók egy érdekes összefüggést találtak az aknés tinikor és a sikeres felnőttkor között

A 15 és 19 év közti fiataloknak közel 35 százalékát kínozza a durva aknés bőr. Egy kutatócsoport 90 ezer tinit vizsgált meg, közülünk szinte mindenkinek okozott szorongást a bőrproblémája, sőt, ez még a szociális kapcsolataikra is kihatott.

A kutatásból kiderült, azok a fiatalok, akik szociálisan nem annyira nyitottak, sőt, szorongóak és introvertáltak, azok több energiát tesznek a tanulásba, önfejlesztésbe. Nem járkálnak el iskola után annyit a barátokkal, inkább külön órákon, képzéseken töltik az idejüket. A tinik, akik nem érzik szépnek magukat, kevesebbet buliznak, mint a magabiztosabbak, és sokan a bőrproblémájuk miatt kevésbé magabiztosak, ezért inkább a könyvek társaságában töltik az idejüket.

Mivel többet tanulnak, többet olvasnak, jobb jegyeik is vannak sokszor, így nem csak, hogy jobb iskolákba jutnak be, de emiatt később a diplomát is könnyebben szerzik meg.

Egy szó mint száz: később jobb munkájuk is lehet a sok tanulás miatt, az edukáció mindig kifizetődő. Akik a tini éveikben önfejlesztenek, könnyebben válnak sikeres felnőtté.

A kutatásból a sikerek eléréséhez vezető kapcsolat mellett az is kiderült, hogy akik sokat szégyenkeztek a bőrük vagy épp a kinézetük más eleme miatt, azok felnőttként sokkal szorosabb kapcsolatot tudnak ápolni a partnerükkel, barátaikkal, családjukkal.

