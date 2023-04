Nem semmi dekoltázst villantott a fia az Exatlonból és a Dancing with the Starsból is ismert influenszer.

A TV2 szórakoztató műsorait nemcsak a történések miatt követik sokan figyelemmel, hanem a sztárok ruhakölteményei miatt is. A Sztárban sztárban zsűriző Tóth Andi például hétről hétre beszédtémává válik különleges és bevállalós szettjei miatt, most pedig Pap Dorci került a figyelem középpontjába. A fiatal influenszert az Exatlon Hungary-ban ismerte meg az ország, nem sokkal később pedig már a DWTS-ben táncolta be magát a közönség szívébe. Nem is kérdés, hogy Pap Dorci gyönyörű kisportolt alakkal rendelkezik, amit nem fél megmutatni sem. Legutóbb a Zsákbamacska című műsort nézve eshetett le a nézők álla, pont úgy, ahogy a műsorvezetőké, Majkáé és Pápai Jocié is leesett, amikor meglátták, Dorci milyen dögös szettben jelent meg az adásban. Majka meg is jegyezte a műsor elején, hogy a legbátrabb döntést most Dorcica hozta, majd hozzátette: „Nehéz mit mondani így elsőre, szívem, nehéz mit mondani."

