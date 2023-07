Biztosan neked is van olyan ismerősöd, akiről tudod, nemrég ért véget egy kimondottan hosszú párkapcsolata, ez azonban az Instagram-posztjai szerint nem igazán viseli meg, csupa boldog, szinglis fotót oszt meg magáról. Aztán egy nap mégis megjelenik előtted egy kép, amin csak két koktél és két kéz látható, de nincs odaírva semmi. Új párja lenne? Mi ez a titkolózás? A Tinder-szakértői szerint ezt - óvatos indításnak - hívják és egyre többen csinálják a kapcsolataik elején.

Ezt hívják „óvatos indításnak” egy párkapcsolatban

Az óvatos indítás tulajdonképpen arról szól, hogy a közösségi oldalaidon egy darabig még nem posztolsz komolyabban arról, hogy új párkapcsolatod van, maximum csak morzsákat hintesz el. Ennek vagy az az oka, hogy kimondottan introvertált, magának való személyiség vagy, aki nem szeret sokat elárulni, vagy egyszerűen csak nem vagy még biztos az új srácban és szakítás esetén nem szeretnél azzal „kínoskodni”, hogy törölsz egy csomó csókolózós fotót.



A közeli ismerőseid, a barátok, családtagok természetesen ismerik a párodat, előttük nem titok, hogy mi a helyzet, de a távolabbiaknak nem szeretnéd kiteregetni a magánéleted.



„Szerintem az óvatos indítás nagyon jó megoldás arra, hogy az ember ne érezze úgy, kipakolja a magánéletét az Instagramra. Előfordul, hogy annyira friss az egész, hogy még korai lenne szétkürtölni, szóval szerintem bőven elég néhány morzsát szétszórni a nyilvánosságnak. Így nem lesz senki, aki azon csámcsog majd, hogy kivel jöttél össze, miért jöttél össze és hasonlók. Ha pedig mindketten úgy érzitek, megtaláltátok, akik kerestetek jöhetnek tonnaszám a közös szelfik!” – osztotta meg a PureWow magazinnal tapasztalatait a Tinder párkapcsolati szakértője, Devyn Simone.



A szakember hozzátette, az óvatos indítás azért olyan népszerű, mert manapság már nagyon sokan ismerkednek online, aminek az az előnye, hogy olyanokkal találkozhatsz, akikkel egyébként soha nem hozott volna össze a sors. Ez azonban egy kicsit ijesztő is lehet, nem mindenki szeretné az új társát azonnal bedobni a mélyvízbe. Szóval ez a megoldás az új félnek is ideális, hiszen van ideje megismerni a másik köreit, anélkül, hogy hirtelen zúdulna rá minden.



Persze akadnak olyanok is, akik azért csinálják ezt, mert korábbi rossz élményeik miatt félnek attól, ez a kapcsolat sem marad tartós és mások esetleg emiatt kinevetik, kicikizik őket.



