Ördög Nórához írt dalt az Ázsia Expressz versenyzője

A dal egy igazi nyári sláger, latinos, fiatalos és vidám, mivel a Mexikóban töltött versenyhetek inspirálták. A videóklipben Nóriról egy régi felvétel látható, nem véletlenül, hiszen Brúnó gyerekkori plátói szerelme a csinos műsorvezető volt. Az Ázsia Expressz forgatása során pedig lehetősége volt élőben is találkoznia vele, az udvarlásra pedig minden alkalmat megragadott. Nóri még a klipben való szereplésre is igent mondott, szuper hangulatban telt a forgatás. Emellett a zenész jó barátja, Marics Peti, Ázsia Expresszes csapattársa, Tóth Dávid és saját kisöccse is szerepelt.

forrás: Bruno x Spacc

Nemrég zenésztársa, Spacc is szóló számmal jelentkezett, ezért a rajongóik aggódni kezdtek, hogy feloszlás szélén áll a duó. Erről kérdeztük Brúnót:

A Bruno x Spacc formációnak van egy sajátos stílusa, ami eléggé egyedi, és vannak olyan dalok, amik nem férnek bele ebbe. A melankólikusabb, érzelmes számok például jobban passzolnak Spacchoz, amíg a latinosabb, bulis számok sokkal inkább hozzám illenek. Továbbra is sokat koncentrálunk a közös zenélésre, de néha ki fog jönni egy-egy szóló számunk is.

A forgatásra a nyár legmelegebb napján került sor a balatoni Suncity-ben és a Helka Clubban, a helyszínek pedig tökéletesen illeszkedtek a dal hangulatához, és megidézték a vidám, forró nyári estéket, amikor mindenki önfeledten jól érzi magát.