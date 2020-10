Ezt fogják tapasztalni az egyes csillagjegyek az októberi 1-jei telihold során

Szögezzük le, hogy a telihold hatását mindannyian megérezzük, ki így, ki úgy. Vannak, akik bár különösen érzik magukat ezeket a napokon, ugyanakkor nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget neki, vagy egész egyszerűen nem tudják, hogy mindez a telihold miatt lehet. Nos, az október 1-jén végbemenő telihold (októberben ugyanis lesz még egy telihold 31-én) a szakemberek szerint mindenkit kicsit „fejbe fog vágni”. Hívhatnánk akár őszi szüretnek is, ugyanis az elmúlt időszak érzései és tapasztalatai most fognak kicsúcsosodni, és amiért eddig dolgoztunk, azt most végre learathatjuk – feltéve, hogy odatettük magunkat rendesen. Itt az idő, hogy megállj egy pillanatra és átgondold, majd befogadd ezeket az érzéseket. Lássuk, hogy az egyes csillagjegyeknek, mit is tartogat ez a telihold!

Kos

Engedd el az érzés, hogy nem vagy elég jó. Igenis jó vagy úgy, ahogy vagy, és megérdemled a szeretet, ne lökj el magadtól másokat!

Bika

Itt az idő, hogy szembenézz a démonjaiddal. Amint felméred, hogy mivel állsz szemben, sokkal könnyebb lesz magad mögött hagyni a terheket.

Ikrek

Ne félj segítséget kérni másoktól, tudod, hogy most nagy szükséged van rá. A csillagok pedig eléd is fogják tolni azt a személyt, aki ellát jó tanácsokkal és melletted lesz, amíg szükséges.

Rák

Munka, edzés, háztartás, tanulás – soha véget nem érőnek tűnő feladatok tornyosulnak előtted, de ideje lassítani. Teremts egy kis időt arra, hogy utolérd magad, és most legyél egy kicsit te magad a prioritás élén.

Oroszlán

Nagy döntés előtt állsz, ami hosszútávon fogja meghatározni a napjaidat. Vonulj vissza kicsit a barlangodba, hogy higgadtan gondolhasd át, melyik út az, ami jövedelmezőbb lesz számodra.

Szűz

Mindig a tökéletességre törekszel, és ebből nem is szívesen adsz lejjebb. Most mégis olyan helyzetben találhatod magad, amiből nem tudod, hogy hogyan jöhetsz ki győztesként. A kulcs az a tudás, amit az elmúlt hetekben láthatatlanul sajátítottál el.

Mérleg

Hajlamos vagy a jó baráti kapcsolatokat magától értetődőnek venni, pedig nem azok. Azokért dolgozni is kell! Ha az utóbbi időben elhanyagoltad a barátokat, akkor most érdemes kárpótolni őket.

Skorpió

Viszlát, rossz szokások! A csillagok állása minden segítséget megad most ahhoz, hogy leszámolj azokkal a negatív szokásokkal, amik csak mérgezik az életed.

Nyilas

Egy nagyon komoly beszélgetés előtt állsz, nincs más hátra, mint hogy kinyisd a szívedet és elmond, hogy mi nyomja. Ne félj attól, hogy gyengének fogsz tűnni, akivel ezt a beszélgetést meg kell ejtened, ismeri az igazi énedet – és azt szereti!

Bak

Mindig, mindenki mögé helyezed magad, ez pedig nem jó. Állj a sarkadra és végre csináld azt, amit te szeretnél. Régóta ki szeretnél próbálni egy új hobbit? Most vágj bele!

Vízöntő

Nem szívesen ismered be, ha hibázol, és kissé önfejű vagy ahhoz is, hogy elnézést kérj. Pedig most meg kell lépned ezt, ha nem szeretnél elveszteni egy, a szívednek igen fontos embert.

Halak

Lépj túl az egódon és lásd be, hogy nem lehet mindig, mindent kontrollálni. Csak az hibázik, aki dolgozik – tartja a mondás, de egy bizonyos szint után érdemes inkább segítséget kérned, mielőtt maga alá temet a munka.

hellogiggles.com