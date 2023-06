Nyári ragyogás? Ezek a termékek gondoskodnak róla!

Ez a szezon nem csak a szórakozást és a pihenést hozza magával, hanem jelentős kihívásokat is a bőr és a haj számára. Az erős UV-sugárzás, a magas páratartalom és a környezeti tényezők negatív hatással lehetnek a bőrünk és hajunk egészségére.

Bőrápolás fontossága nyáron

A napfény által kibocsátott UV-sugárzás súlyosan károsíthatja bőrünket, napégést, ráncokat, pigmentfoltokat okozhat. A bőr védelme érdekében a következő intézkedéseket érdemes beiktatni:

Használj fényvédő krémet: Mindig használj fényvédő krémet! Válassz magas faktorszámú napvédőt, és ne felejtsd el védeni az érzékeny területeket, mint például az arc, a nyak, a fülek és a karok.

A tökéletes napozókrém kiválasztása is kulcsfontosságú ebben az évszakban. A legtöbben olyan terméket keresünk, ami nem ragad, nem hagy nyomot, lehetőleg nem tartalmaz parabéneket és szilikonokat. A Nature’s iSolari fényvédői mindezeken túl akár extrém körülmények között (nagy magasságban, vitorlázás során, trópusi vakáción stb.) is kiállják a káros napsugarak próbáját, ráadásul nem csak a bőrünkhöz, de a környezethez is kíméletesek. 3-mas védelemmel óvja bőrünket az UVA, UVB és az IR sugarak ellen is.

Viselj védőruházatot: Amikor hosszabb időn keresztül tartózkodsz kint, viselj könnyű ruházatot, amely véd a közvetlen napfénytől. Válassz hosszú ujjú felsőket és kalapot, hogy védd a fejbőrödet és az arcodat.

Kerüld a legmelegebb órákat: Általában délelőtt 10 és délután 4 óra között a legerősebbek a Nap sugarai. Próbáld meg elkerülni ezt az időszakot vagy maradj az árnyékban.

Hidratálás: A gondos nyári bőrápolási rutin a naptejhasználattal még nem ér véget. Fontos, hogy az erős UV-sugárzás mellett bőrünket a kiszáradástól is óvjuk. Ezért fontos, hogy a nyári időszakban olyan testápolót használjunk, ami azonnal csökkentik a napozásból eredő irritációt és bőrpírt, mélyen hidratálja a bőrt és megakadályozza a bőr kiszáradását.

A hajápolás fontossága nyáron

A haj is különleges gondoskodást igényel nyáron, hiszen nem csak a Nap, a klóros víz és a tengeri só is károsíthatják hajunk egészségét és szépségét. Az alábbi tippek segíthetnek a hajad egészségének megőrzésében:

Védelem a napfénytől: Ahogy a bőrnek, a hajnak is védelmet kell nyújtani a káros UV-sugárzás ellen. Használj olyan hajápolási termékeket, amelyek biztosítják az UV-védelmet, vagy viselj kalapot, kendőt.

Hidratálás és táplálás: A fejünket érő állandó, direkt napfény könnyen kiszárítja a hajat, ettől a hajszálak töredezetté, szöszössé válnak, a festett tincsek pedig kifakulnak. A tápanyagokban gazdag nyári hajápolók segítenek helyreállítani a haj természetes nedvességtartalmát, így újra puhává és fényessé varázsolhatjuk hajkoronánkat.

Ezeknek a beauty termékeknek köszönhetően a meleg nyári hónapokat is következmények nélkül élvezheted!

