Ők a világ legszebb női – a tudomány szerint

Nőideál – érdekes fogalom ez, és természetesen korszakonként változik, mindig is változott, hogy mit takar pontosan. De nem is csak az adott évtized, hanem az egyéni ízlés is meghatározza, mindig lesznek, akiknek a kifejezetten vékony hölgyek, másoknak meg a teltebbek az ideáljai, akad, aki a szőkékre, más a barnákra, feketékre vagy vörösökre bukik, akad akinek a szem, másnak a száj a gyengéje, hogy más jegyeket ne is említsünk.



De ahogyan a férfiak esetében, úgy a nőknél is segítségül hívta a tudományt dr. Julian de Silva plasztikai sebész, hogy az aranymetszés szabályát és matematikai számításokat alkalmazva kiderítse, kik a világ legszebb női, ha az egyéni preferenciákat, a szubjektív szempontokat megpróbáljuk kizárni a képletből.

Íme, az eredmény:

Ha megnéznéd a plasztikai sebész ítéletét a férfiakról is:

