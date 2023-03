Buda első Nike márkaboltja az Etele Plaza-ban!

A Nike globális „Rise” üzlet koncepciója azt a célt tűzte ki, hogy minden üzletbe betérő számára közelebb hozza a mozgás örömét, és sportolásra, mozgásra ösztönözzön, miközben egy magasabb minőségű élményt nyújt a vásárlás teljes ideje alatt. Az Etele Plaza új, több mint 600 m2-es sportboltja is ennek szellemében valósult meg, az üzlet pedig a klasszikus darabok mellett a legújabb kollekciók termékeivel várja a vásárlókat a bevásárlóközpont 1. emeletének Fashion átrium felőli oldalán március 14-től.

Nagy öröm számunkra, hogy egy olyan világmárkával bővülhetett az áruház portfóliója, mint a Nike. Az Etele Plaza stratégiájának fontos alappillére, hogy széles termék és szolgáltatás választékkal, prémium és nemzetközi márkák legfrissebb kollekcióival várja a vásárlókat. A kezdetektől arra törekszünk, hogy minden vásárlói rétegnek és érdeklődésnek megfelelő alternatívát kínáljunk a vásárláshoz, melynek elérésében a budai oldal első Nike márkaboltjának megnyitása egy fontos állomás.

– fejtette ki Deutsch Krisztina, az Etele Plaza bérbeadási és marketingigazgatója.

A hagyományos modellek mellett a legnépszerűbb sportok kiegészítői is megtalálhatóak lesznek az új Nike üzletben, legyen szó a Running & Training kollekciók női, férfi és gyerek modelljeiről, a Nike Sportswear klasszikusairól, vagy az alapvetően kosárpályára készült Nike Dunk párnázott cipőiről. A nagy népszerűségnek örvendő Airmax és Air Force termékek is elérhetőek lesznek, amelyek különböző színkombinációjuknak köszönhetően a fiatalok körében hatalmas népszerűségnek örvendenek. Természetesen olyan klasszikus darabok is bekerülnek a kínálatba, mint a Blaze és az Air Jordan 1 Mid sneakerek, melyeket a Nike a 70-es és 80-as években dobott piacra és azóta is töretlen a sikerük. Március 14-től minden utcai és sport kollekciót felfedezhetünk, továbbá inspirálódhatunk a márka trending darabjaival az új koncepció szerint kialakított üzlethelyiségben az Etele Plaza-ban.

A Magyarországon harmadik, Budán pedig első Nike márkaüzlet megnyitásával újabb világmárkával bővül az Etele Plaza széles divatpalettája. Budapest leginnovatívabb bevásárló- és szórakoztatóközpontja, az Etele Plaza, több mint 150 üzlettel, számos szolgáltatással és kikapcsolódási lehetőséggel vár mindenkit a főváros második legforgalmasabb csomópontjánál az Etele téren. Élményközpontú, gyermek és kutyabarát koncepciójának köszönhetően nem csak a divat termékek kínálatában tölt be meghatározó szerepet Budán, hiszen a vásárlók kortól függetlenül mindent egy helyen megtalálhatnak, legyen szó akár vásárlásról, sportról vagy szórakozásról.