Az 56 éves színész pár hónapja nyerte meg magának a Joe Exotic életéről szóló film főszerepét, most pedig egy másik Netflixes produkcióban is láthatjuk majd, amely szintén sikerre van ítélve a kritikusok szerint. Cage A csúnya szavak története (History of Swear Words) című szériában fogja kutatni az obszcén szavak eredetét, a kultúrában való megjelenésüket, illetve a tudományos és kulturális fontosságukat.

A sorozat hat részből fog állni, amely akadémiai szinten fogja elemezni a legcsúnyább szavakat, így nem csoda, hogy a humor és vicc is koncepció volt a megálmodásánál. A műsorban egyébként vendégei is lesznek a színésznek, akik között Nick Offermant, Sarah Silvermant, Baron Vaughnt, Open Mike Eaglet, Nikki Glaser,t Joel Kim Boostert, DeRay Davist, Patti Harrisont és még sok más szakembert köszönthetünk majd.



A "History of Swear Words" január 5-én debütál a Netflixen és nem lesz érdemes kihagyni!

