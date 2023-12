Kijelenthetjük, hogy ünnepi szezon hivatalosan is elkezdődött, így olyan dolgokat csinálhatunk, amiket már nagyon régóta vártunk: felvehetjük a legújabb karácsonyi pizsamánkat, miközben kibontogatjuk a különböző csokikkal teli adventi kalendáriumot, közben pedig betehetjük a kedvenc ünnepi filmjeinket. Sokszor azonban ahelyett, hogy elindítanánk a legújabb netflixes karácsonyi alkotást – amiről épp mindenki beszél -, inkább azt a karácsonyi filmet választjuk, amelyet már minimum 30-szor láttunk...



De mi az, ami évről évre vonz minket az ünnepi filmekben? A pszichológusok szerint a karácsonyi filmmaraton az öngondoskodás egyik formája lehet, ráadásul több fontos oka is van, amiért újra és újra megnézzük ezeket az alkotásokat. A következőkben két szakértő mondja el a véleményét a jelenségről.

A karácsonyi filmek jót tesznek nekünk

Dr. Eldin Hasa neurológus és az emberi viselkedés szakértője elmagyarázta, hogy az ünnepi filmek meghitt, néha giccses lényege éppen az, amitől biztonságban érezzük magunkat. „Az agyunk természeténél fogva hajlamos arra, hogy az ismerős és kiszámítható mintákat keresse és örömet szerezzen belőlük. A karácsonyi filmek strukturált képlet szerint íródnak, a szeretet, a család és a megváltás témáit ölelik fel, és a cselekmény sablonossága a kényelem és az érzelmi elégedettség érzését nyújtja számunkra”.

forrás: UIP-Duna Film Jim Carrey és Taylor Momsen A Grincs című filmben (2000)

Jade Thomas pszichoterapeuta és a Luxe Psychology Practice alapítója hozzáteszi: „Gyakran éppen a karácsonyi filmek giccses vagy irreális jellege miatt szeretjük őket. Egy olyan film megnézése, amely túlzásba viszi a dolgokat és nevetségesen boldog befejezést biztosít, kötődési élményt nyújt azokkal, akikkel megnézzük, mivel osztozunk az érzésekben. Az agyunk szereti a biztonságot, ha ugyanis biztonságban érezzük magunkat, akkor megnyugszunk, így amikor ráhangolódunk egy karácsonyi filmre, amit láttuk már korábban, akkor tudjuk, hogy biztonságos és boldog befejezést kínál majd számunkra".



A karácsonyi filmek tehát olyan dolgokat kínálnak nekünk, amelyek segítenek csökkenteni a szorongást, és reményt nyújtanak egy olyan időszakban, amely hihetetlenül stresszes is lehet. „Magától értetődik, hogy a legtöbben nem olyan életet élünk, mint amilyet a karácsonyi filmekben látunk, de ez nem jelenti azt, hogy a filmek megtekintése ne okozna mérhetetlen örömet" - mondja Jade Thomas, majd így folytatja:



„Egy valószerűtlen élet vagy történet lehetőséget adhat arra, hogy átéljük egy kicsit az ünnepi hangulatot, miközben elmenekülhetünk a mindennapjainkban esetleg meglévő stressz elől. A karácsony valóban stresszes lehet, így a karácsonyi filmek tökéletes ellenszert kínálnak számunkra".

forrás: UIP-Duna Film Hugh Grant és Martine McCutcheon az Igazából szerelem című film egyik jelenetében (2003)

Na meg persze ott van még a nosztalgia érzése is, amit ezek az alkotások nyújtanak nekünk. A karácsony gyakran a gyermeki izgalomhoz való visszatérés ideje, és ez már önmagában is jó közérzet-hormonokat szabadít fel. „A karácsonyi filmeket kifejezetten azért írják, hogy nosztalgiát keltsenek, ami mélyen hat az agyunkra. A nosztalgia aktiválja az agy jutalomközpontját, és beindítja a dopamin, a jó közérzetet kiváltó neurotranszmitter felszabadulását, ami erős pozitív érzelmi reakciót eredményez. A karácsonyi filmek gyakran ábrázolnak ünnepi díszleteket, hagyományokat és szentimentális pillanatokat, amelyek mind az emlékeinkhez nyúlnak, és meleg és meghitt érzést keltenek bennünk. Ráadásul minden évben ugyanazokat a filmeket nézzük meg, így minden egyes alkalommal még erőteljesebbé válik a filmek hatása” – fejezi be gondolatait Dr. Eldin Hasa.

Ártalmasak lehetnek a karácsonyi filmek?

Könnyű belefeledkezni a karácsonyi filmek nosztalgiájába, de fontos tudomásul venni, hogy vannak olyan elemek, amelyek megkérdőjelezésre adnak okot. Nemrégiben Richard Curtis, az Igazából szerelem írója és rendezője bevallotta, hogy sajnálja a 2003-as karácsonyi klasszikusba írt néhány viccet, különösen azokat, amelyek Natalie karakterével és a neki szánt kövér poénokkal kapcsolatosak.



„A karácsonyi filmek valószínűleg nem okoznak több kárt, mint hasznot, azonban egyesek fokozott stresszt vagy negatív érzelmeket tapasztalhatnak, ha személyes helyzetük érzelmileg nehéz" - magyarázza Hasa, majd így folytatja: „A karácsonyi filmek a karácsonyi élmények idealizált változatát mutatják be, ami irreális elvárásokat támaszthat, és csalódottság vagy elégtelenség érzéséhez vezethet, ha a karácsonyunk egyáltalán nem úgy alakul, mint a filmekben".

forrás: UIP-Duna Film

A karácsonyi filmekben a szeretet is közös szál, ami egyeseknél szomorúságot vagy ürességet okozhat. „A karácsonyi filmek a szeretet irreális ábrázolását is létrehozhatják. Idegtudományi kutatások szerint a karácsonyi témájú romantikus filmek extravagáns gesztusaikkal és az első látásra szerelmes jelenetekkel egészségtelen elvárásokat támaszthatnak az emberi interakciókkal vagy kapcsolatokkal szemben" - mondja Jade Thomas, majd így folytatja: „Bár ezek az aspektusok szórakoztatóak és élvezetesek lehetnek, nem biztos, hogy megfelelnek a valódi kapcsolatok összetettségének és valóságának. Fontos, hogy a karácsonyi filmek nézésekor szétválasszuk, mi a reális és mi az irreális, és elgondolkodjunk ezen elvárások hatásain".



Bár nem szabad elfelejteni, hogy a karácsonyi filmek nem a való életen alapulnak, mégis kellemes biztonságot nyújtanak nekünk, így még a legnagyobb magát igazi Grincsnek tartó ember sem tud ellenállni a tévéképernyőre vetített ünnepi hangulatnak. És ha valaki mégis megpróbálna ellenállni a hétvégi karácsonyi filmmaratonnak? Mondd meg neki, hogy ezek a filmek hivatalosan is jót tesznek az egészségnek!