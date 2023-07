Neked is lehet ránctalan, pattanások és sötét karikák nélküli arcbőröd

A jelenleg legkeresettebb a Lux-Factor 4D Hyaluron fiatalító krém, amely már 2 hét rendszeres használat után hat és hatékonyan kisimítja a ráncokat, valamint a szem, száj körüli és homlokon lévő finom vonalakat, melyeket 30 éves kor után már lehetetlen elkerülni. Ugyanakkor segíti eltávolítani a pattanásokat, illetve elérni a tisztább bőrt és gondoskodik arról, hogy a szem alatti sötét karikák is kevésbé láthatóak legyenek. A 100%-ban természetes krém gondoskodik, hogy a bőr jól hidratált legyen és megakadályozza annak kiszáradását. Reggel és este is használd, valamint sminkalapnak is tökéletes.

forrás: Lux-Factor Kattints a képre és tudj meg többet a páratlan Lux-Factor 4D Hyaluron fiatalító krémről!

Kényeztesd arcbőröd a gyógyszerészek és bőrgyógyászok által ajánlott krémmel!

Felejtsd el a hatalmas mennyiségű púdert és az arc minden egyenetlenségének bosszantó elfedését egy korrektorral, ami csak tovább ront a bőr állapotán. Kényeztesd magad a legjobb összetevőkkel, amelyek a 4D Hyaluron krémben találhatók, és már 2 hét használat után bőröd hibátlan, megfiatalodott és ragyogó lesz. A púder és korrektor pedig a múlté lesz. A krém bőrgyógyászatilag tesztelt és már több mint 35.800 magyar nőt nyűgözött le.

forrás: Lux-Factor A Lux-Factor 4D Hyaluron ránctalanító krém 2 hetes használata előtt és után

Miért imádjuk?

Visszaadja az arcbőr frissességét és fiatalos megjelenését, valamint rendkívül hatékonyan kisimítja a ráncokat, emellett kiváló minőségű mandulaolajat is tartalmaz, mely természetes módon táplálja a bőrsejteket, serkenti azok működését és ezáltal javítja a bőr szerkezetét, valamint biztosítja annak egyenletes tónusát.

Hogyan működik?

A Lux-Factor 4D Hyaluron krém hatóanyagainak mikromolekuláris tömege behatol a bőr mélyebb rétegeibe, így biotikus hatással az intercelluláris membránokban belülről kifelé tölti ki a ráncokat. Utóbbival biztosítja a természetes botox hatást és a bőr fiatalos megjelenését. A szabadalmaztatott, tesztelt összetevőket tartalmazó 4D Hyaluron formula serkenti a felhám természetes regenerációját, a hatóanyagok ideális kombinációja pedig védi a bőrt a káros külső hatásoktól, így a 4D Hyaluron krém rendszeres használatával a bőr feszesebb és ragyogóbb lesz.

KÜLÖNLEGES AJÁNLAT CSAK NEKED! További 15% kedvezményt adunk a teljes vásárlásra.



Használd a JOY15 kuponkódot és szerezd be a krémet a lehető legalacsonyabb áron! Vigyázz azonban, az akció időben korlátozott és augusztus 5-ig érvényes.

Rendelését leadhatod a 06 1 999 5353-as telefonszámon vagy a www.luxfactor.com weboldalon.

