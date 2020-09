Neil Patrick Harris megható évfordulós posztja mindenkinek könnyeket csalt a szemébe

Holott, aki nagy kedvelője volt a sorozatnak az jól tudja, hogy a színész a nőfaló Barney-t alakította és bár 13 évesen már tudta, hogy nem a nőkhöz vonzódik és, amit szülei előtt sem titkolt, ő maga mégis nehezen fogadta el.

A színész sokáig nem engedett közel magához senkit és a drogokat sem vetette meg, végül 2003-ban egy barátnője mutatta be későbbi férjének, akivel rögtön egymásba szerettek. Azóta béranya segítségével két kisfiú büszke apukája és élete szerelmével is tökéletes a kapcsolata. Pár napja ünnepelték a hatodik évfordulójukat, amelynek alkalmából egy megható képet is posztolt a sztár, méghozzá ezzel a szívet melengető szöveggel:

6 évvel ezelőtt életem legboldogabb napja volt. Azóta több ezer emléket gyűjtöttünk össze és semmit sem bántam meg. Köszönöm, hogy egyszerre teremted és rengeteg meg a világom. Örökké hálás leszek neked.

Természetesen David sem bírta ki, hogy ne kürtölje világgá milyen szerencsésnek érzi magát világhírű férje mellett.

Ma hat évvel ezelőtt adtak össze minket. Köszönöm, hogy a szívemben táncolsz. Még mindig nem hiszem el, hogy ennyi év bosszantás után is velem vagy. Te tetted teljessé az életem. Köszönöm életem legszebb pillanatait.

A sztárpár posztjai alá csak úgy ömlöttek a gratulációk, ami nem is csoda, hiszen ritka szép és kiegyensúlyozott kapcsolat az övék.

Ha kíváncsi vagy, mely sztárok léptek politikai pályára, akkor kattints a galériára!

Galéria / 8 kép Híres emberek, akik a vörös szőnyeget politikai karrierre cserélték Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria