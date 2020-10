Napi horoszkóp október 24.: a Bikák versenyhelyzetben bizonyíthatnak, a Szüzek átadhatják magukat a pihenésnek

NAPI HOROSZKÓP OKTÓBER 24.

KOS (március 21-április 20)

Bizonyos keretek között mindig a legjobbat igyekszel kihozni magadból, egy idő után azonban többnyire beütöd a fejed és bosszúsan fordulsz vissza, csaknem a cél előtt. Mivel ezek a kudarcok folyamatos csalódást okoznak, sokszor elfondolkodsz azon, vajon mi értelme annak, hogy új dolgokba belekezdj, hosz az esetek döntő többségében úgy sem érhetsz el semmiféle sikert. Eljött azonban az idő, amikor megálljt kell parancsolnod a jócskán eluralkodott kishitűségednek és végre elkezdeni hinni magadban és abban, hogy te is alkalmas vagy arra, hogy sikereket érhess el, ezáltal egy boldogabb és teljesebb életet élhess végre. Érdemes egy próbát tenned, mi történik akkor, ha feljebb tolod ezeket a bizonyos határokat és végre a saját boldogságodért szállsz harcba! Meglátod, megéri a fáradtságot, épp ezért ne késlekedj, fegyverkezz fel erővel, kitartással és magabiztossággal, majd minden negatív gondolatot hátrahagyva, indulj a csatába!

BIKA (április 21-május 20)

Amikor már teljes meggyőződéssel és az esélyesek biztos nyugalmával zsebelnéd be a sikert, váratlanul felbukkan valaki, aki mindent megtesz azért, hogy elvigye előled a győztesnek járó serleget. Mivel elég régóta dolgozol ezen a bizonyos ügyön, ne hagyd, hogy mások állhassanak a dobogó legfelső fokára, épp ezért tisztességes és korrekt keretek között a fair-play szellemében minden tőled telhetőt tegyél meg azért, hogy megnehezítsd az illető helyzetét, ha már ennyi energiát fektettél a dologba, nehogy az utolsó pillanatban vallj kudarcot! Minden idegszáladdal összpontosíts, majd a célban ráérsz kifújni magad!

IKREK (május 21-június 21)

Annak ellenére, hogy hosszú hétvége van és mindenki más a kanapén hátradőlve élvezi a kötelezettség-mentes napokat, neked a legnagyobb bosszúságodra mégis határidőre be kell fejezned valamit, így muszáj dolgoznod. Mivel azonban semmi pénzért nem szeretnéd az egész napod munkával tölteni, így próbálj a hatékonyságra és a gyorsaságra törekedni annak érdekében, hogy mihamarabb pontot tehess az ügy végére és átadhasd magad végre a pihenésnek! Légy óvatos a nagy sietségben, mert a nagy kapkodás csak arra fog vezetni, hogy mindent folyton korrigálnod kell majd, emiatt elég nagy hátrányba kerülhetsz az Idő nevű versenytársaddal szemben! Gondold végig melyik lábad melyik után teszed, nehogy hasra ess a nagy sietségben!

RÁK (június 22-július 22)

Olyan terveid vannak, amelyek nem biztos, hogy mindenki tetszését elnyerik majd, ettől függetlenül azonban sziklaszilárdan hiszel magadban, nem tud kizökkenteni mások ellenvetése sem. Most semmi más nem fontos, csupán az, hogy te elhidd, sikerülhet és ne engedd, hogy bogarat tegyenek a füldebe, ami elbizonytalanítana. Legyen önbizalmad és be hagyd, hogy mások a saját félelmeikkel és frusztációikkal rántsanak magukkal és te emiatt ne tudj kiteljesedni. A te életed, a te döntésed!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rád bíznak egy feladatot, amiben szabad kezet kapsz. Valaki azonban bele szeretne szólni, egyfolytában ott legyeskedik körülötted, hogy elmondhassa a véleményét, kéretlen tanácsot akarna adni ügyben, ami téged meglehetősen frusztrál. Nem tudod, hogyan állítsd le, hogyan hárítsd a jóakaratot. Sarkadra kell azonban állnod, mielőtt végleg rád telepszik és már nem lesz lehetőséged visszapattintani a labdát. Légy bátor, határozott és őszinte!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai napra semmiféle komolyabb kihívás nem ígérkezik, épp ezért ez a legalkalmasabb idő arra, hogy ha csak egy rövid időre is, de kizárd a külvilágot a rohanó emberekkel együtt és helyükre tegyél magadban eddig bizonytalan dolgokat és minden olyan kusza gondolatot ki tudj bogozni, amely nem hagy nyugodni. A zsúfolt hétköznapok után időnként neked is szükséged van egy kis nyugalomra, amikor nem zavarnak a külső körülmények, csupán csak te vagy a kétségeiddel és a kérdéseiddel, melyeknek mindenképp a pontot kell tenned a végére ahhoz, hogy megnyugodhass teljesen.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában arra törekszel, hogy minden a terveid szerint alakuljon, nem igazán szereted, ha beleszólnak a dolgaidba, inkább a saját utad járod. Nincs ezzel semmi baj, de emellett igyekezz arra is törekedni, hogy ha az Élet úgy hozza, hogy csapatban kell működnöd, mégse okozzon gondot az, hogy hasznos darabjává válhass a nagy gépezetnek! Szerencsére nem esik nehezedre ez sem, pontosan tudod ugyanis, hogy akadhatnak olyan szituációk, amikor sok múlhat az alkalmazkodó képességeden és azon, hogy milyen tapasztalattal rendelkezel! Engedj másokat is érvényesülni, ne akard egyedül megváltani a Világot! Hidd el, csapatban időnként sokkal könnyebb!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, teljesen feleslegesen dolgozol valamin, ami egyelőre rendkívül lassan halad az útján, elég sok akadállyal kell ugyanis megküzdened ahhoz, hogy zökkenőmentessé válhasson a folyamat, emiatt az idő előre haladtával kezd eluralkodni rajtad a gondolat, hogy mi lenne, ha feladnád az egészet. Mielőtt azonban végleg megfutamodnál, mindenképp érdemes végiggondolnod, hogy egészen idáig mennyi energiát fektettél bele és bizony ha most feladnád, odaveszne minden eddig elvégzett munka. Hidd el, érdemes kitartóbbnak lenned, mert a célban ott vár majd a siker és a csillogás!

NYILAS (november 23-december 21)

Nem nagyon tudod, mi és miért történik az életed jelenlegi szakaszában, ezt próbálod folyamatosan megfejteni. Épp azonban ez a filozofálás akadályoz meg abban, hogy továbblépj bizonyos szituációkból, s nem veszed észre emiatt a nagy lehetőségeket, amelyek szembe jönnek – és a kihagyhatatlan kategóriába tartoznak. Sok időd nincs már arra, hogy az élet nagy dolgain, illetve az esetleges hibás döntéseken mélázgass, be kell látnod, hogy ha nem tanulsz meg gyorsabban túllépni helyzeteken, nem tudod a megfelelő tempóban, időben elérni a céljaidat. Lazíts és éld az életed!

BAK (december 22-január 20)

Túl régóta vívódsz egy szituációban, amelyben nem érzed jól magad, és ez a közérzetedre is rányomja bélyegét. Bármennyire is próbálod titkolni, a környezeted ennek ellenére is látja ezt rajtad. Amennyiben nem sikerül magadtól dönteni, keress egy bizalmas jó barátot, akivel meg tudod osztani a kételyeidet, és aki tud valamiféle használható tanáccsal szolgálni. A végső döntés előtt még egyszer gondolj végig minden apró részletet, mert ennek hosszú távon hatása lesz rád és a közvetlen környezetedre is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Van melletted valaki, aki szorult helyzetedben támogat, akinek semmi sem drága, ha rólad van szó. Legyél hálás az önzetlen segítségért, de igyekezz a saját lábadra állni és nem másokra szorulva élni. Sokkal nyugodtabb és felszabadultabb érzéssel fog eltölteni, ha van benned ennyi önállóság. Éld úgy az életed, hogy ne neked legyenek támogatóid, inkább te támogass másokat! Meglátod, teljesen más lesz az emberekről alkotott véleményed is!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyon úgy fest, hogy ugyan közel vagy a célodhoz, de meg kell még ugranod néhány akadályt ahhoz, hogy diadalittasan tudd átszakítani a célszalagot. Nem esel kétségbe, ha váratlan helyzet adódik, korábbi tapasztalataidból kiindulva ugyanis fel vagy készülve minden lehetséges történésre, s minden szituációra profi módon, talpraesetten tudsz reagálni. Büszke lehetsz magadra, mert úgy mentél végig a tájfutó versenyen, hogy nem szorultál semmifajta segítségre, így még édesebb lesz a siker is!