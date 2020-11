Napi horoszkóp november 6.: a Nyilasokra fontos döntés vár, a Vízöntőknek diszkréciót kell gyakorolniuk

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 6.

KOS (március 21-április 20)

A várakozásaidnak megfelelően alakul minden körülötted, s egyszerűen nem tudsz hibázni, hiszen minden taktikád beválni látszik. Rendkívül megnyugtató tehát a tudat, hogy fut a szekér, így nem kell különösebben görcsölnöd semmin. Ne lankadjon azonban a figyelmed, s kiváltképp ne bízd el magad, bármikor jöhet ugyanis valamilyen váratlan fordulat, amikor azonnal reagálnod kell, s akkor az önhittség könnyen visszaüthet. Légy résen, hogy semmi baj ne történhessen!

BIKA (április 21-május 20)

Nagy meglepetéseket tartogat számodra a mai nap, olyan emberek fognak ugyanis kellemes csalódást okozni neked, akiktől a legkevésbé sem számítottál erre. Ez azért tölt el különösen nagy örömmel, mert ez most fontos visszajelzés a számodra, hogy nem volt hiába az önzetlenség, a kedvesség, a segítőkészség, amellyel mások felé fordulsz. Így már semmi nem szegheti a kedved, hiszen ez a néhány kedves gesztus nagy lendületet ad neked. Mindig maradj ilyen, és adj hálát a sorsnak ezekért a pillanatokért!

IKREK (május 21-június 21)

Nagyon vékony jégen próbálsz korcsolyázni, ezért folyamatosan az lebeg a szemed előtt, hogy mi lesz, ha beszakad a jég és a hideg vízbe esel. Mi lenne?! Maximum vizes leszel és fázni fogsz egy kicsit! Nem a világ vége, de nyilvánvalóan érdemes biztonságosabb helyet keresned ahhoz, hogy ezt a kockázatot elkerülve élvezhesd azt, amit csinálsz. Ha ugyanis folyton az lebeg a szemed előtt, hogy mi lesz, ha beleesel a vízbe, hidd el, előbb vagy utóbb, de biztosan meg is fog történni! Ha szeretnéd ezt elkerülni, olyan utat válassz magadnak, amit biztonságosabbnak gondolsz. Ne félj azonban, hisz ezúttal nincsenek olyan kockázatok, amelyek különösebben súlyos következményekkel járnának!

RÁK (június 22-július 22)

Egyszerre túl sok mindenen próbálod rajta tartani a szemed, és ez előbb-utóbb meg is bosszulja magát, porszem kerül ugyanis a gépezetbe, ami megzavarja a rendszer működését. Ne csodálkozz ezen, hisz te is pontosan tudod, hogy nem lehet egy fenékkel két lovat megülni, mert abból csak baj lehet. Amíg nem késő, addig próbáld a tennivalókat megosztani egy olyan személlyel, akinek ismered a munkásságát, így csukott szemmel is rábíznád magad! A jövőben igyekezz felmérni a lehetőségeidet, és soha többé ne vállald túl magad. Ez nem csak a te érdeked, hanem azoké is, akik a túlzott buzgalmad következményeit viselik!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy bizonyos dologgal kapcsolatban hosszútávra szóló megoldáson töröd a fejedet, de egyelőre nem jut eszedbe semmilyen használható gondolat. Pedig biztosan van valamilyen kiút ebből a helyzetből is, de lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz hozzá szükséged ahhoz, hogy megtaláld. Ne siettesd a dolgokat, mert az arra hajlamosít majd, hogy esetleg téves következtetésre jutsz, ami rossz irányba visz, aztán arra leszel figyelmes, hogy azon kell igyekezned, hogy egyáltalán kieveredj a bozótosból, miközben az adott ügyön kellene dolgoznod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Régóta dolgozol egy bizonyos ügyön, most azonban már úgy érzed, fogytán az energiád, kezdesz már nagyon kimerülni, épp ezért időnként az is eszedbe jut, mi lenne, ha feladnád az egészet. Hiába szeretnél azonban elmenekülni a kihívás elől, nagyon úgy néz ki, hogy ezt nem tudod megúszni. Sokkal jobban jársz, ha újratervezel mindent, sorra veszed az egyes fázisokat és igyekszel mihamarabb pontot tenni az ügy végére. Hidd el, te is sokkal nyugodtabb leszel, hiszen nem okozol csalódást sem másoknak, sem önmagadnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, jó úton haladsz ahhoz, hogy elérd azt, amit kitűztél magad elé, s minden a legnagyobb rendben van – egészen addig, mígnem belebotlasz valakibe, aki mindenáron hátráltatni szeretne. Ne engedj a nyomásnak, ne hagyd magad befolyásolni, csak arra koncentrálj, hogy miként mehetsz tovább azon az úton, amit választottál. Mindig is lesznek olyan emberek, akik beleszólnak a dolgaidba, akik nem tudnak azonosulni a te céljaiddal, de nem kell ezzel törődni. Lépj túl rajtuk, s járd a magad választotta utat!

NYILAS (november 23-december 21)

Fontos döntés előtt állsz, amely a jövőben meghatározhatja az életed, te azonban nem nagyon szereted a változásokat, mindig mindenhez a végsőkig ragaszkodsz, még akkor is, ha eléggé nyilvánvaló, hogy az adott helyzetből már semmi jót nem tudsz kihozni. Higgy abban, hogy ha most végre elhatározásra jutsz, tényleg egy sor élménnyel gazdagodhatsz. Add meg az esélyt magadnak erre! S az sem közömbös, hogy amennyiben letérsz a járt útról, új ismeretekre tehetsz szert, tapasztalatokat gyűjthetsz, s ez a későbbiekben igen hasznosnak bizonyulhat!

BAK (december 22-január 20)

Csak azért, hogy bebizonyítsd valakinek, mennyire rátermett vagy, olyasmire vállalkozol, ami esetleg meghaladja a képességeidet. Jól gondold meg azonban, hogy milyen veszélynek teszed ki magad, s hogy érdemes-e mások kedveéért vásárra vinni a bőrödet! Ne feledd, senki és semmi nem lehet annyira fontos, hogy bajba sodord magad. Légy önző és törödj csak a saját dolgaiddal, mert ha folyton bizonyítani szeretnél, hogy bevegyenek a nagyok a grundon a csapatba, úgy járhatsz, mint a kis Nemecsek Ernő!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyon fontos ügyet bíznak rád, amit a megfelelő diszkrécióval, a tőled telhető legnagyobb odaadással kell megoldanod, ugyanakkor ez bizonyítási lehetőség is a számodra. Noha a felelősség egy pillanatra megrémiszt, azt is pontosan tudod, hogy nem hátrálhatsz ki csak úgy ebből a helyzetből, mert azzal igen nagy csalódást okoznál a környezetednek és magadnak is. Ne akard azonban összecsapni az egészet, ülj le, gondolkodj, készíts tervet és csak akkor vágj bele, ha már minden összeállt a fejedben. Ne húzd azonban sokáig az időt, mert viszonylag gyorsan kellene valamilyen eredményt produkálnod!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki igyekszik rád testálni egy olyan feladatot, amit neki kellene elvégeznie, te pedig cseppet sem konyítasz hozzá. Nem kell azonban olyasmit vállalnod, ami nincs ínyedre, határozottan utasítsd vissza és nyugodtan kérd ki magadnak, hogy nem egy bábu vagy, akit a drámai és komikus szerepekre egyaránt bátran lehet alkalmazni! Pontosítsd a saját pozíciódat ebben a szituációban, illetve próbálj rávilágítani arra, hogy abszolút nem érzed szükségét annak, hogy bármilyen plusz szerepet vállalj benne. Ne engedd kihasználni magad!