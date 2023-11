Napi horoszkóp november 13.: a Kosoknak a becsületük forog kockán, a Skorpiók által befektetett energiák végre megtérülnek

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 13.

KOS (március 21-április 20)

A hét első napján valaki olyasmit próbál rád fogni csak azért, hogy kimeneküljön egy kellemetlen helyzetből, amelyhez egyáltalán nincs közöd és ez rendkívüli módon felbosszant. Mielőtt magával rántana a mélybe, mindenképp mihamarabb önts tiszta vizet a pohárba, vedd elő minden határozottságodat, nyomd el magadban azt a fajta vehemenciát, amellyel legszívesebben reagálnál és higgadtan, összeszedetten tisztázd magad mindenki előtt olyan érvekkel, amelyek megdönthetetlenek. Akik jól ismernek, azok pontosan tudni fogják, hogy köszönőviszonyban sem vagy az ilyen személyekkel, nemhogy az ilyesfajta cselekedetekkel. Akik nem hisznek neked, azok pedig hadd higgyenek, amit szeretnének, ne foglalkozz velük!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napja nem indul épp pozitívan számodra, hisz valahogy semmi sem úgy sikerül, ahogy azt eltervezted, nem tudsz túllendülni apróbb kudarcokon sem, elfogyott belőled a motiváció. Mivel azonban azt is pontosan tudod, hogy ez a szituáció sokáig így semmiképp nem tartható, épp ezért itt az ideje annak, hogy kizárd a külvilágot és csakis arra koncentrálj, hogy összeszedd magad úgy, hogy mindet alárendelj a lelki épülésednek, így ugyanis nem nagyon lesz feljebb. Szentelj magadra egy kis időt, de ne agyalj túl hosszan egyetlen csomócskán, hisz örök igazság, hogy amin változtatni nem tudsz, azt kénytelen leszel elfogadni!

IKREK (május 21-június 21)

Abszolút az elmélkedő fajta vagy, egy-egy döntés előtt szereted minden szempontból a legaprólékosabban megvizsgálni a dolgokat. A hét első napján mégis olyan szituáció adódik, ahol nincs lehetőség hezitálni, végigpörgetni az okokat és okozatokat, ez azonban roppant módon frusztrál. Ne is rágódj rajta, vannak olyan élethelyzetek, amelyekben jobb, ha nem görcsölsz, csak egyszerűen döntesz. Merj bátor lenni, tegyél meg olyan lépéseket, amelyeket máskor nem tennél, de vigyázz, ki ne sodródj az útról, hisz onnan nehezebb újra irányba kerülni!

RÁK (június 22-július 22)

A hét első napján olyasfajta feladatottal bíznak meg a feletteseid, amelyről menet közben kellett belátnod, hogy egyszerűen bármit teszel, meghaladja a jelen képességeidet. Ettől borzasztóan rosszul érzed magad, hiszen nem gondoltad, hogy beletörik a bicskád a dologba. Ne csüggedj, magadhoz képest a legjobb formádat hoztad, a maximumot nyújtottad, nincs okod csalódottságra. Legközelebb majd jobban sikerül, a hegymászóknak sem kell elsőre csúcsot támadniuk. Felmérted a tudásodat, az erődet, megtanultál tartalékolni, így most már kellő tapasztalatod van a következő megmérettetéshez! Csak így tovább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Jelen pillanatban túlságosan nagy biztonságban érzed magad, nehezen veszed tehát rá magad arra, hogy elhagyd azt a zónát, ahol érzésed szerint sem kockázat nincs, sem bántódásod nem eshet. Azt azonban be kell látnod, hogy új élményeket szerezni, új helyeket és embereket megismerni csak és kizárólag úgy lehet, hogyha kellő bátorsággal és önbizalommal felvértezve időnként mersz nagyot álmodni és nagy lendülettel elrugaszkodni, ahelyett, hogy röghöz kötve élnéd a szürke hétköznapokat. Persze, megeshet, hogy az első egy-két próbálkozásnál nagyot esel, de harmadikra már biztosan sikerülni fog! Ha pedig elesel, akkor egyszerűen állj fel, porold le magad és próbálkozz újra!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét első napján rendkívül jól gazdálkodsz az időddel, abszolút logikusan tudod beütemezni az elvégzendő teendőket, mely lehetőséget teremt arra, hogy egy kis előnyre tehess szert. Roppant megnyugtató a tény, hogy minden jól alakul, nem is mertél korábban belegondolni, hogyan fogsz tudni végigmenni egy-egy nehezebb akadálypályán, de ma bizonyosságt nyersz arról, hogy nem minden olyan borzadályos, mint aminek elsőre látszik. Van elegendő tapasztalatod, talpraesett és találékony vagy, mi kellhet még tehát ahhoz hogy sikeres lehess?

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét első napján kissé felgyorsulnak az események körülötted, szinte már-már követhetetlenné válnak az események, te pedig igyekszel valamiféle kapaszkodót találni annak érdekében, hogy el ne szédülj és tartani tudd a tempót. Nem biztos azonban, hogy hosszú távon jót tesz neked, ha ennyire rohansz, épp ezért amennyiben lehetőséged adódik, igyekezz valahogy lassítani, hisz ennek nagy esés lehet a vége. Vedd sorjában elő azokat a dolgokat, amelyekkel feltétlenül végezned kell és azokra koncentrálj elsősorban. Fogadd el, hogy egyetlen nap alatt úgysem fogod tudni megváltani a világot, amennyiben azonban okosan osztod be az idődet és az energiádat, abban az esetben más programokra is bőven jut majd időd!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Embertelen sok befektetett munka nyomán a hét első napján először érzed úgy, hogy végre a legjobb helyen vagy, az életed kiteljesedni látszik. Mivel a lelked harmóniában van, épp ezért abszolút nem zavar az sem, ha adott esetben mások irigységük okán beléd kötnek, próbálnak beleszólni, hogyan kellene élned a mindennapjaidat. Ne törődj azzal, hogy miként bírál vagy mit mond rólad bárki. Csakis azon az úton menj, amelyet te, magad jónak találsz és úgy érzed, elég akadálymentesített ahhoz, hogy elérd a céljaidat. Nem számít, ki és mit mondd, amíg teljesen magabiztosan, felszegett fejjel mész előre. Csak így tovább!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét első napján kénytelen vagy kissé extrémebb kockázatot vállalni egy bizonyos ügyben a siker érdekében, mely téged is megijeszt ugyan, mentségedre szóljon azonban, hogy a helyzet kényszerítette ki valamelyest belőled. Normál esetben nem vállalnál be ilyesmiket, ma azonban valahogy mégis nagy elégedettséggel tölt el az, hogy kiléptél a komfortzónádból. Semmi gond nincs ezzel, néha fejest kell ugornod extrém dolgokba is, arra azonban ügyelj, hogy minden körülmények között a társadalmi normákon belül maradj!

BAK (december 22-január 20)

Vannak az életedben olyan, kellemetlen szagú ügyek, amelyeket folyamatosan elodázol, mindenféle kifogásokat keresel, csak azért, hogy ne kelljen szembenézni velük. Ugyan mások régóta presszionálnak, egyfolytában kérdőre vonnak, hisz idegesíti őket az egy helyben toporgás, téged ez sem motivál, méghozzá azért nem, mert tudod, hogy minden rajtad múlik. Finoman próbáld tehát megértetni velük az álláspontodat és azt, hogy előbb-utóbb cselekedni fogsz, de nem azért, mert ők kitolnak a szakadék szélére. Igyekezz összeszedni magad, hisz a végtelenségig csak nem nyújthatod azt a bizonyos rétestésztát!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Még alig kezdődött el a hét, máris egy olyan szituációban kell talpraesetten reagálnod, amelyben a környezeted abszolút leblokkol, így rajtad a sor, hogy a hátadra vedd a csapatot. Mivel szereted a kihívásokat, mindig megoldáscentrikusan gondolkodsz, így kifejezetten élvezed ezt a helyzetet is, teljes professzionalitással állsz hozzá és akár egy szuperhős, aki mindenkit megment a katasztrófától, mész és kirángatod a többieket a bajból. A nagy elvakultságban nem árt azért mégis ésszel gondolkodnod, persze, oldd meg a szituációt úgy, ahogyan az adott körülmények megkívánják, de semmiképp ne kockáztasd a saját pozíciódat azért, hogy másokat megments!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napján végre úgy érzed, hogy nem hiába dolgoztál olyan régóta, hogy elérj a célig. Ma ugyanis úgy tűnik, az elvetett magvak végre szép termést hoznak, szép lassan jönnek az eredmények, a pozitív visszajelzések, ennek okán joggal lehetsz roppant büszke magadra. Valóban elismerésre méltó az, amit annyi áldozat árán sikerült elérned, ezért köszönettel tartozol azonban a körülötted élőknek is, hiszen nem kis szerepük volt abban, hogy ilyen magasságokba elérhess. Ünnepeljétek együtt az elért sikereket!