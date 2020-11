Napi horoszkóp november 12.: a Bikák nagy várakozással tekintenek valamire, az Oroszlánok vállán komoly felelősség van

NAPI HOROSZKÓP NOVEMBER 12.

KOS (március 21-április 20)

Valaki gyengéd érzelmeket táplál irántad, te azonban nem nagyon érzed nyitottnak magad egy új kapcsolatra. Mivel az illető azonban nem adja fel és egyfolytában körülötted legyeskedik, hogy a kedvedben járjon, érdemes elgondolkodnod és esetleg adni mégis egy esélyt a dolognak. Ha kicsit nyitott vagy és nem feltétlenül a dolgok rossz oldalát nézed, még az is lehet, hogy megtalálod a boldogságot az illető mellett. Ne aggódj, nem kell örök hűséget fogadnod elsőre, de mégis próbáld a barátságos oldaladat mutatni, ismerkedj, tudj meg minél többet az illetőről és szándékairól. Ha ezután is úgy ítéled meg, hogy nem akarsz egy hosszabb kapcsolatba belemerülni, engedjétek el egymást!

BIKA (április 21-május 20)

Nagy várakozással tekintesz azokra a dolgokra, amelyeken régóta dolgozol. A befektetett energia és idő szerencsére egyenesen arányos lesz az eredménnyel is. Esetedben bőven megtérül minden, amit rááldoztál és ez motiválhat a jövőre nézve is. Bár megpróbálnak majd befolyásolni, ne hagyd magad kizökkenteni, ha eltántoríthatatlanul mész az úton, nyugodt szívvel fogsz a végére jutni és méltán lehetsz majd büszke magadra, hisz önerőből eljutni idáig, nem mindenki képes!

IKREK (május 21-június 21)

Túl hamar beleélted magad valamibe, amibe nem kellett volna. Noha nem biztos, hogy a terveidnek megfelelően alakulnak a dolgok, mert túl hamar dőltél hátra, a kelletténél előbb gondoltad azt, hogy ez a siker bizony már a tiéd. Most azonban, amíg nem késő, szedd össze magad és korrigáld, ami korrekcióra szorul, mert ha most nem húzod meg a gyeplőt, még azelőtt fogsz a nagy siker vakságában elhasalni, mielőtt a végére érnél!

RÁK (június 22-július 22)

Egy szívedhez közelálló ember kifejezetten ad a véleményedre és ezúttal is a tanácsodra van szüksége. Te mint mindig, most is nagyon szívesen segítesz, légy azonban óvatos, mert nem vagy részese az általa megélt szituációnak, így nem biztos, hogy helyes következtetésekre tudsz jutni. Majd a másik fél meghozza a döntést, nem kell magadra vállalnod ezt a terhet is, hiszen nem vagy képes obkektív módon megítélni a helyzetet, ezért minek is okoznál magadnak álmatlan éjszakákat emiatt?! Mondd el, amit gondolsz, de azt is tedd hozzá, hogy nem jársz az ő cipőjében, éppen ezért nem vagy képes helyette meghatározni, mi a helyes út!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Komoly felelősséget tesznek a válladra, amire egyáltalán nem számítottál a hétvége közeledtével. Elég frusztrált vagy tehát emiatt, nem igen tudsz a benned lévő feszültséggel mit kezdeni, ez pedig a környezetednek is gyorsan feltűnik. Hidd el azonban, attól, mert minden szembejövőn megpróbálod levezetni a benned lévő feszültséget, nem lesz jobb a helyzet, maximum magadra haragítasz számodra fontos embereket. Tekints úgy a problémára, hogy neked ezt most mindenképp meg kell oldanod, zárd ki a külvilágot és csak erre koncentrálj! Igyekezz mihamarabb letudni a dolgot, így felszabadultan, lelkiismeretfurdalás nélkül alhatsz majd éjszaka!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Szeretnél valakinek elmondani egy bizonyos dolgot, de fogalmad sincs, hogyan kezdj hozzá. Mivel egy hozzád közel álló személyről van szó, biztos akarsz lenni abban, hogy semmiképp nem bántod meg a mondanivalóddal. Épp ezért jól gondold meg, hogyan tálalod, amit tudatnál vele. Mindenképp tanácsos az egyenes utat választanod, mert ha virágnyelven próbálsz beszélni, biztosan nem fogja megérteni, vagy ha igen, sokkal nehezebben fogja majd fogadni. Amennyiben sikerül megértetned vele, hogy csupán az ő érdekében voltál őszinte, nem fog haragudni rád. Csak bátran és okosan!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé fojtónak érzed a sok feladatot, úgy tűnik, nem fogsz tudni belőle jól kijönni. Amennyiben ennyire reménytelennek érzed a helyzetet, kérj segítséget, adj le a rád bízott felelősséggel, mert össze fogsz rogyni alatta. Lehet, hogy a babérokat nem egyedül fogod learatni, de annál nyugodtabb lesz a lelekiismereted, mert olyan végeredményt sikerült a kezetekből kiadni, ami elismerésre méltó és te sem roppantál össze a súly alatt. Tanulj meg osztozni a sikerekben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Végre megtaláltad a saját utadat, s hosszú bizonytalankodás után most már van egy olyan cél, amelyért küzdesz, mert úgy gondolod, hogy megéri a fáradságot. Régóta kerested ezt a lehetőséget, és most rendkívül boldoggá tesz az, hogy van miért harcolni, hiszen a saját boldogságod a tét. Nyugtasd meg a környezetedet, hogy semmiféle veszélyes manőverre nem készülsz, de értékeld azt is, ha féltenek, s emiatt esetleg valaki a nemtetszésének ad hangot. Ha felkészültél, nincs értelme tovább várnod, egyszerűen csak indulj el, mert ki tudja, holnap nem lesz-e más késő! Ha kínálkozik egy lehetőség, miért ne használnád ki?!

NYILAS (november 23-december 21)

Szilárd meggyőződéssel álltál ki a véleményed mellett egészen idáig, még akkor is, ha a környezetedben élőkkel abszolút mértékben szembe kellett menned. Most azonban olyan váratlan fordulatok bizonytalanítanak el, amelyek erőteljesen befolyásolhatják az események alakulását. Most még van időd visszafordulni, ha nem vagy biztos a dolgodban, kérd ki mások véleményét, de vaktában semmiképp ne kezdj bele semmibe! Győződj meg róla, hogy jól látod a helyzetet, és csak akkor indulj el, ha eltántoríthatatlanul magabiztos vagy!

BAK (december 22-január 20)

Miközben te gőzerővel a céljaidért küzdesz és időt, energiát nem sajnálva mászol felfelé a meredek sziklákon, valaki egyfolytában azon dolgozik, hogy elbizonytalanítson, hogy visszarántson, mert féltékeny az eredményeidre. Te azonban roppant céltudatos vagy és csak az lebeg a szemed előtt, hogy méterekkel a hegycsúcs előtt senki nem fog tudni visszarángatni, feladásra bírni. Ne is hagyd magad kizökkenteni, a negatív és féltékeny embereket egyszerűen hagyd hátra, mert ők csak a hátrányodra válnak.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasmire vállalkozol, amiben nincs akkora rutinod, mint a környezetednek, de mivel szereted a kihívásokat, könnyen igent mondasz. Kérj segítséget másoktól, de ne félj a kalandtól sem, hisz csak az indulásnál kell egy nagy levegőt venni, utána minden megy majd a maga útján. Ne szégyelld, ha segítségre szorulsz eleinte, ha már belejössz, nagyon fogod élvezni a dolgot! Most még lehet, hogy ingoványos a talaj, de ha megtanulod átugrani az akadályokat, sínen lesz minden!

HALAK (február 20-március 20)

Nagyon bizonytalan vagy egy dologban, s ami azt illeti, abban egyáltalán nincsen tapasztalatod. Épp ezért jobban teszed, ha mások véleményére hallgatsz, hisz ők talán jobban tudják, mit kellene cselekedned, s merre kellene indulnod. Olyan személyeket kérdezz meg, akikben maximálisan bízol és adsz a véleményükre. Ha hallgatsz rájuk és megfogadod a tanácsokat, nem lehet bajod belőle. Mivel jelen pillanatban teljesen bizonytalan vagy, nincs más választásod, mint a mások által adott tanácsokat megfogadni.