Napi horoszkóp március 3.: a Rákok magukra vállalhatják a békebíró szerepét, a Mérlegek terve nem a várakozásoknak megfelelően alakul

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 3.

KOS (március 21-április 20)

Komoly kihívással kell szembenézned a hét utolsó munkanapján, olyan feladattal küzdesz ugyanis, ami jóval túlmutat a kompetenciahatáraidon, mégis neked kell valamilyen megoldást találni. Te viszont egyelőre csak bizonytalankodsz, éppen ezért eljött az ideje annak, hogy segítséget kérj, s konzultálj a részletekre is kitérően nálad tapasztaltabb személyekkel. Azt azonban egyetlen pillanatra se feledd, hogy ettől a döntés felelősségétől meg nem szabadulhatsz. Amennyiben alaposan körbejárjátok a dolgot, abban az esetben biztosan nem fog elmaradni a siker, akkor majd azonban ne szégyelld bevallani, hogy mindez nem a te kizárólagos érdemed, hisz nem lenne igazságos egyedül learatni a babérokat. Ugyanakkor az sem baj, ha a főnökeid tisztában vannak a korlátaiddal, s legközelebb csak olyasmivel bíznak meg, amit magad is el tudsz végezni!

BIKA (április 21-május 20)

A benned lévő kezdeti bizonytalanság után kezdesz ráérezni egy bizonyos szituációban arra, hogyan is kellene megoldani a helyzetet, mely egyre magabiztosabbá tesz, így sokkal hatékonyabban tudsz dolgozni. Bár vannak a környezetedben olyan emberek, akik befolyásolni próbálnak, ezúttal ne hallgass rájuk, inkább értesd meg velük, hogy pontosan tudod, mit kell cselekedned. Határozott, de udvarias formában tedd tehát világossá, hogy nem szorulsz mások segítségére, nem kérsz tanácsot, s nem is hagyod magad eltéríteni az általad választott útról. Csak így tovább!

IKREK (május 21-június 21)

Senkinek nem tudsz nemet mondani semmire, akármilyen nagy volumenű dologgal bíznak meg, ezzel azonban annyira túlzsúfolod az életedet, hogy a saját dolgaidra egyáltalán nem marad időd. Ezen okból kifolyólag érthető módon rendkívül frusztrált vagy, nem is a világra, hanem magadra haragszol elsősorban, hisz a hétvégét nem így akartad volna indítani. Igyekezz úgy felfogni a helyzetet, hogy ebből is tanultál valamit, ez esetben azt, hogy a te kötelezettségeid mindenképp prioritást élveznek és ha emellett marad szabadidőd, bevállalhatsz plusz terheket, amivel a népszerűségi indexed az eget verheti. Első helyen azonban te, magad állsz, legközelebb már ezt is tudni fogod!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapján két, számodra fontos személy között egy vitás helyzetben kezdenek elszabadulni az indulatok, neked pedig gyorsan döntened kell, hogy megmaradsz külső szemlélőnek vagy inkább közbelépsz. Úgy tűnik, nincs más választásod, mint beavatkozni, mielőtt még nagyobb baj lenne a dologból. Próbáld meg összehozni őket és segíts nekik úgy rendezni a konfliktust, hogy abból senki ne megalázott vagy vesztes félként kerüljön ki. Kétségtelenül nem egy kellemes feladat, ami rád vár, utólag azonban biztosan hálásak lesznek neked azért, hogy megmentetted a kapcsolatukat, s akkor méltán lehetsz majd büszke magadra, hiszen nagyon jó barát vagy, aki a bajban nem átall másoknak segíteni!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé öntörvényűnek gondolnak a környezetben, mindent szeretsz ugyanis a saját terveid szerint alakítani és nem-igen hagysz senkit a közeledbe férkőzni. Most mégis az ellenkezőjét bizonyítod azoknak az előítéleteknek, amelyeket rád ragasztottak, hiszen a saját érdekeidet háttérbe helyezve sietsz mások segítségére. Ne ess azonban át a ló túlsó oldalára, mert a vége az lehet, hogy mások élnek majd vissza a jó szándékoddal, s megpróbálhatnak kihasználni. Ezt semmiképpen ne hagyd, tedd egyértelművé, hogy az értékrendedet senki kedvéért nem fogod feladni, hogy a saját elveid szerint éled továbbra is az életedet!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Igyekszel minden eshetőségre felkészülni, nem szereted a váratlan szituációkat, éppen ezért a kiszámíthatatlan részleteket is figyelembe véve mindig rendelkezel egy B-tervvel. Ez a bizonyos alternatíva a hét utolsó munkanapján rendkívül jól fog jönni, hisz olyan szituáció adódik, amikor annak ellenére, hogy azt gondoltad, minden úgy fog alakulni, ahogyan azt korábban eltervezted, mégis rajtad kívül álló okok miatt kénytelen vagy irányt változtatni és másfelé indulni. Bízz magadban, de légy résen, s ne hagyd, hogy megrémítsen az ismeretlen, hiszen ettől még jól is alakulhatnak a dolgaid. Nem véletlenül vagy olyan elővigyázatos és alapos, ami ezúttal kifejezetten előnyödre válik majd!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Gyakorlatilag minden egy lapra tettél fel egy bizonyos szituációban, ami végül nem úgy sült el, ahogyan azt eredetileg elképzelted, ez a keserű tapasztalás pedig rendkívülien elkeserít és csalódással tölt el. Amennyiben azonban belegondolsz, tulajdonképp lehet, hogy te vártál túl sokat, olyasmibe élted ugyanis bele magad, aminek vajmi kevés köze volt a valósághoz. Egyszerűen illúziókat kergettél, s ez – mint már annyiszor – nem vezetett semmi jóra. Időnként előfordul az emberrel, hogy elveszíti a realitásérzékét, melyben miért pont te lennél a kivétel? Legközelebb igyekezz racionálisabban gondolkodni annak érdekében, hogy elkerülhesd ezt a fajta csalódást. Álmodozni jó, de csak bizonyos ésszerű határok között!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bár azt gondoltad, minden, a hét utolsó munkanapjára eltervezett programodat sikerülhet letudni, ám arra kell rájönnöd, hogy nem mindig tudod a körülményeket befolyásolni, így ezúttal az élet alakítja a helyzetet. Ne légy azonban bosszús emiatt, fogadd el, hogy most egy kicsit csak úgy sodródsz az árral, s mindössze arra figyelj, hogy a nagy hullámok fel ne borítsák a csónakodat. Mentőmellény van rajtad, a táj gyönyörű, az élet szép, így tekintsd egyfajta lehetőségnek a mai napot is. Vannak ilyen napok, próbálj ebbe beletörődni, hisz nem tudod mindig te tartani a gyeplőt.

NYILAS (november 23-december 21)

Végre eljött az az idő, amikor nem kell az összes idegszáladdal arra koncentrálnod, hogy úgy sikerüljön minden általad elkezdett feladat, ahogyan azt eltervezted, mert pontosan haladnak a maguk útján a dolgok. A hét utolsó munkanapján tehát ez lehetőséget ad neked arra, hogy kicsit hátradőlj és lazíts. Nézz körül a világban, fedezd fel az élet szépségeit, s ne keress újabb elfoglaltságot magadnak. Lény nyitott persze, ha valamilyen izgalmas lehetőség jön veled szembe, de azért gondolkodás nélkül ne ugorj fejest semmibe, legyen szó bármilyen ígéretesnek tűnő kihívásról.

BAK (december 22-január 20)

Vannak olyan dolgok a múltadban, amelyekről nem szívesen beszélsz, még csak nem is jó szívvel gondolsz vissza rájuk, a környezet előtt pedig kifejezetten szégyelled ezeket. A hét utolsó munkanapján azonban rá kell jönnöd, hogy éppen ezek a lezáratlan ügyek sodorhatnak kellemetlen helyzetbe. Le kell tehát porolnod ezeket az aktákat, s mihamarabb megoldást találni az összes befejezetlen dologra, különben folyamatosan attól retteghetsz, hogy milyen bonyodalmakat okoz a jelenlegi életedben. Vegyél egy mély levegőt és ugorj neki, hiszen előbb-utóbb úgyis kénytelen leszel megtenni! Hidd el, jobb előbb, mint később!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Régóta dolgozol valamin, hiszen komoly célokat tűztél ki, ám egyelőre rajtad kívülálló okok miatt sosem alakul úgy a helyzet, hogy közelebb kerülnél az álmaid megvalósításához. Most kell azonban nagyon kitartónak lenned, s nem szabad feladnod, az élet tele van megpróbáltatásokkal, ebből nem érdemes azt a következtetést levonnod, hogy akkor nem is érdemes küzdeni semmiért. Gondolj inkább arra, hogy a váratlan kihívásokból mennyit tanulhatsz, s milyen tapasztalatokat szerezhetsz, amelyek birtokában sokkal sikeresebb ember lehetsz. Ne állj tehát most meg, csak menj tovább a megkezdett úton, miközben nyitott vagy minden új lehetőségre!

HALAK (február 20-március 20)

Borzasztóan súlyos teherként ült a válladon egy, a múltadban történt kellemetlen esemény, amelyből akkor kétségbeesésedben kimenekültél anélkül, hogy elvarrtad volna a szálakat. A hét utolsó napján azonban az élet kényszerít rá, hogy ismét elővedd az ügyet és foglalkozz vele, mert olyan szituáció adódott, ami ezen múltbeli történés egyenes következménye. Mégse ess kétségbe, nem kell világgá sem kürtölnöd a dolgot, csupán tegyél meg mindent azért, hogy mihamarabb pont kerülhessen a dolog végére és ne lehessen többé hatással sem e jelenlegi, sem a jövőbeli életedre! Egyébként már csak a saját lelkiismereted megnyugtatása érdekében is jobb, ha rendezed az adósságodat!