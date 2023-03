Napi horoszkóp március 24.: az Oroszlánok vékony jégen próbálnak ellavírozni

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 24.

KOS (március 21-április 20)

Eddig úgy érezted, a környezetedben abszolút nem hagynak szóhoz jutni, mindenben letorkollnak, bármiben nyilvánítasz véleményt, mostanra pedig érthető módon borzasztóan eleged lett ebből. Épp ezért tehát eljött a pillanat, hogy végre hallasd a hangod és tudasd mindenkivel, hogy igenis van neked is egy értékrended, egy világnézeted, amit akkor is engedsz érvényesülni, ha mások ezt nem hagyják. Igen, lehet, hogy mindenkinek kitágul majd a pupillája, te azonban ne törődj ezzel. Ha kultúrált hangnemet választasz és nem arrogánsan lázadsz fel, akkor igenis van lehetőséged megértetni a mondanivalódat. Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

A kollégáiddal közös projekten dolgozol, ám mivel mások képességeit meghaladja a dolog, így úgy döntenek, hogy inkább kiszállnak belőle. Elég értetlenül állsz a helyzet közepén magadra hagyva, ám valahogy mégis örülsz, mert így senki nem szól bele a munkafolyamatba, végre kibontakoztathatod a tehetségedet, nem kell másokat meggyőznöd arról, mi és miért jó nektek. Használd ki a megfelelő alkalmat, hiszen most egyedül bizonyíthatod a feletteseidnek, hogy miféle tehetség és kreativitás rejlik benned!

IKREK (május 21-június 21)

Az utóbbi időben úgy érzed, túlságosan sokan vesznek körbe negatív energiákkal és ezt elég nehezen viseled. Emiatt roppant módon feszélyezve érzed magad a szóbam forgó személyek társaságában, szíved szerint abszolút nem is keresnéd őket. Azt érzed ugyanis, hogy csak húznak visszafelé, illetve nincsenek rád jó hatással. Ahelyett azonban, hogy hátat fordítasz valamennyiüknek, igyekezz egyfajta példát mutatni nekik, hogy bármilyen nehéz is a hátizsákjuk, annak ellenére mindig érdemes a dolgok pozitív oldalát nézni, hiszen csak így lehet esélyük a boldogságra. Ha nem sikerül erről meggyőzni az örökös huhogókat, akkor fogadd el, hogy vannak emberek, akiknek nem kehet segíteni, így nem is érdemes több energiát belefektetned a dologba!

RÁK (június 22-július 22)

Nem szívesen futsz neki egy bizonyos feladatnak közvetlenül a hétvége előtt, szíved szerint elhalasztanád a dolgot, a lelked mélyén azonban ott kopogtat a lelkiismereted, hogy mégis érdemes lenne túlesned rajta. Mivel nem tudsz különösebb kifogásokat kitalálni, így kénytelen vagy nagy lendülettel megugrani valamennyi akadályt annak érdekében, hogy a későbbiekben ne omoljon az egész a nyakadba. Persze, nem álmaid feladatai ezek, de mégsem lehet mindig egy rózsaszín világban, felhőről lábat lógatva limonádét szürcsölni, nem igaz?!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Kissé rizikós helyzetben kell észnél lenned a hét utolsó munkanapján, amelyet ha nem sikerül elhárítanod, abban az esetben bizony nagyot bukhatsz rajta. Mivel a tét tehát nem kicsi, épp ezért igyekezz úgy hozzáállni a dologhoz, hogy itt bizony most nem babra megy a játék. Szedd össze magad, hagyd hátra a kéretlen tanácsadókat, a borúlátó károgókkal együtt és indulj el az úton. A magadba vetett hit tökéletesen elegendő ahhoz, hogy végül elhárítsd a veszélyt és a rizikófaktorokat. Persze, nem minden megy egyetlen csettintésre, de lásd be, az élet elég unalmas lenne ilyesfajta kihívások nélkül!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapja elég zsúfoltnak ígérkezik, így jobban teszed ha már a nap elején felállítasz egy képzeletbeli táblázatot, amelyben gondosan leírod, mikor, mit és hogyan csinálj annak érdekében, hogy mindennel időben végezni tudj és átadhasd magad a jól megérdemelt pihenésnek. Ahelyett azonban, hogy haladnál sorjában a dolgaiddal, valahogy mindenki ma talál meg a kérdéseivel és kéréseivel, neked azonban elegendő a feladatod, így diplomatikusan hárítsd ezeket a helyzeteket, hiszen szelektálni nagyon nehéz abban a tekintetben, hogy kinek segítesz és kinek nem. Így egyszerűbb, ha ma csakis a saját ügyeiddel foglalkozol és nem másokra pazarolod az értékes órákat!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján úgy érzed, hogy végre pontot tehetsz egy bizonyos munkafolyamat végére, amelyen már hosszú ideje dolgozol. Ma ugyanis minden olyan olajazottan működik, semmi és senki nem szól közbe, hogy mit és hogyan csinálsz, ennek köszönhetően tehát tökéletesre sikerülnek az utolsó simítások is. Ha le tudod zárni a dolgot, igyekezz kikapcsolódni a barátaid társaságában, bontsatok ki egy üveg bort, rendeljetek pizzát és töltsetek el egy kellemes péntek estét együtt!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Abszolút hozzá nem értőnek számítasz egy bizonyos dolgot illetően, épp ezért teljesen tanácstalanul állsz a helyzet kellős közepén. Mivel így nem-igen fogsz tudni egyről a kettőre jutni, épp ezért ezúttal okosabban teszed, ha mások véleményére hallgatsz, hisz ők talán jobban tudják, mit kellene cselekedned vagy merre kellene indulnod. Olyan személyeket kérdezz meg, akikben maximálisan bízol és adsz a véleményükre. Ha hallgatsz rájuk és megfogadod a tanácsokat, nem lehet bajod belőle. Mivel azonban jelen pillanatban teljesen bizonytalan vagy, nincs más választásod mint a mások által adott tanácsokat megfogadni.

NYILAS (november 23-december 21)

Azon hezitálsz jó ideje, hogy bevonj-e valakit egy bizalmas ügybe, szíved szerint ugyanis elmondanád, az eszed azonban mást diktál. A hetedik érzéked ugyanis azt sugallja, hogy nem bízhatsz meg az illetőben, te valahogy mégis azt érzed, hogy ezúttal beavathatod, nem fog visszaélni a neki megszavazott bizalommal. Mivel a pro és kontra érvek folyamatosan egymást ütik, így érdemes időt adnod magadnak arra, hogy racionális döntést hozz. Amennyiben egyetlen másodpercig is kételyek vannak benned, abban az esetben nem kell feltétlenül megosztanod senkivel semmi olyasmit, amire nem tartod érdemesnek!

BAK (december 22-január 20)

Úgy érzed, kezdesz kissé belefáradni abba, hogy gyakorlatilag nincs megállás az életedben, egyfolytában rohanásban vagy, egyik feladat éri a másikat, téged pedig kezd a sok teher agyonnyomni. Ennek okán teljesen érthető módon nem igazán vágysz munka után az emberek közeledésére és arra, hogy nagyobb társaság vegyen körül. Arra azért mindenképp ügyelj, hogy ne maradj teljesen egyedül, igyekezz azokkal az emberekkel időt tölteni, akikre mindig számítasz, akik akkor is melletted állnak, ha nem megy minden olajozottan és bizony éppen akadályokkal küszködsz. Ez is te vagy, nem kell mindig csillognod és a tökéletesség benyomását keltve tündökölnöd, időnként te is lehetsz fáradt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Rendkívül nagy volumenű céljaid vannak, abban azonban elég tapasztalatlannak számítasz, hogy hogyan is kellene nekifutni ezek elérésének. Abszolút nem ismered ugyanis az útvonalat, nem tudod tehát, hogyan válassz taktikát, épp ezért attól tartasz, hogy csak bukdácsolnál az úton. Merj azonban nagyot álmodni, készíts különböző forgatókönyveket, hisz mások is úgy hódították meg a Himaláját, hogy tapasztalatlanok voltak az első mászásnál! Ne félj, ne hagyd, hogy a negatívumok táplálják az elmédet, egyszerűen higgy magadban és abban, hogy képes vagy megcsinálni és elérni azokat a célokat, amelyek jelen pillanatban a legfontosabbak számodra!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy érzed, egyfolytában ugyanazt kántálod egy bizonyos ügyben, ennek ellenére senki nincs, aki felfigyeljen rád, gyakorlatilag bármit mondasz és bárhogy, egyszerűen süket fülekre találsz. Mielőtt azonban a frusztrációdat azokon a személyeken töltenéd ki, akiknek közük nincs a dologhoz, érdemes az érintetteket megszólítani ez ügyben és mihamarabb higgadtan a tudtukra hozni, hogy nálad bizony kezd betelni az a bizonyos pohár. Ha ezután is teljes érdektelenséget tapasztalsz, akkor itt az ideje, hogy olyasfajta változtatásokat eszközölj, amelyek egyszer és mindenkorra felszabadítanak az állandó idegeskedés alól és végre tovább léphetsz a helyzetből. Ne legyen egyetlen percig sem lelkiismeret-furdalásod, hisz te mindent megtettél, innnentől kezdve pedig már nem rajtad múlik a dolog!

