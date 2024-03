Napi horoszkóp március 22.: a Bikák végre fellélegezhetnek, a Szüzek mindent megtesznek a céljaik eléréséért

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 22.

KOS (március 21-április 20)

Mindenáron ragaszkodsz olyan helyzetekhez, amelyekből ugyan kihoztad már a legtöbbet, mégis nehezen zárod le őket. Végre találtál valamit, ami motivál, amelyben jól érzed magad, érthető módon tehát nem szeretnél változtatni. Be kell azonban látnod, hogy -bármennyire is hozott ez sikereket neked– semmi nem tart örökké, így ez a helyzet sem sem. Érdemes kicsit nyitnod a Világ felé, új öröm- és sikerforrást keresni, amely legalább annyi pozitív impulzust tud majd adni, mint amennyit a jelenlegi helyzet adott. Talán így könnyebben fogod tudni lezárni a dolgot, hisz lesz már új motivációd!

BIKA (április 21-május 20)

Megnyugtat a tudat, hogy a szád íze szerint alakult a helyzet a hét utolsó munkanapján, amely olyannyira fontos volt számodra. Noha mindig akadnak, akik megpróbálnak eltéríteni, akik azt gondolják, hogy igenis az ő általuk mutatott irány a helyes és követendő, te mégse hagyd eltéríteni magad, hisz pontosan tudod, hogy hol kell bevenned a kanyart a célod felé vezető ösvényen. Önálló, józan gondolkodással bíró emberként ne hagyd, hogy mások tereljenek egy olyan irányba, amely nem is biztos, hogy a te érdekedet szolgálja. Ez a saját utad, arra haladj tehát, amerre jónak látod, ne arra, amerre a többiek küldenek!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó munkanapján olyasféle feladatban bizonyíthatod a rátermettségedet, amely nagy kiugrási lehetőséget jelenthet számodra. Mivel azonban nem vagy épp a legtapasztaltabb a dologban, épp ezért igyekezz alaposan végiggondolni, hogy melyik lépés után mi következik, hisz az, hogy csakúgy nekirohanj a falnak, az könnyen a bukást is okozhatja. Az első lépések ugyan elég nehezek, ám ha kicsit beletanulsz és megtapasztalsz bizonyos dolgokat, nem lesz már annyi bonyodalom és két ismeretlenes egyenlet, amit ne tudnál játszi könnyedséggel megoldani. Most legyél bátor, mert ha ezt a lehetőséget nem ragadod meg, ki tudja, hogy később mikor jön újabb alkalom!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó munkanapjának legnagyobb kihívása számodra az lehet, hogy megértess valakivel valamit, ami számodra egyértelmű, az illető azonban abszolút nem látja a fától az erdőt. A nagy meggyőzésben egy ponton érdemes lesz belátnod, amennyiben felesleges köröket futsz, hisz ebben az esetben ez teljesen felelsleges energiapazarlás a részedről. Egyszerűen ha meddőnek találod kettőtök vitáját, akkor csak emelkedj felül a dolgon, lépj túl rajta, mert ha benne ragadsz, akkor bizony nem fogsz tudni ennél sokkal értékesebb dolgokra összpontosítani!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy amolyan kissé feneketlennek tűnő helyzetből sikerülhet a hét utolsó munkanapján mégis úgy kimásznod, hogy abszolút pozítivan és sikeresen zárul a dolog. Korábban egy ponton teljesen reménytelennek tűnt az egész, nem is gondoltad, hogy vehetnek még váratlan fordulatot az események és végül minden jóra fordulhat, ám ez most mégis jól alakult. Ez is azt bizonyítja, hogy érdemes inkább többször, több szempontból, részleteiben vizsgálva a helyzetet olyan döntéseket hozni, amelyekről biztossn lehet tudni, hogy milyen irányba terelik a mederben a folyó folyását. Csak el ne bízd magad, hisz bármikor adódhatnak olyan szituációk, ahol észnél kell lenned, ha nem akarsz a folyóba fulladni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Rendkívüli módon vágysz egy bizonyos dologra, mindennel jobban szeretnéd megkaparintani, azt kell azonban észrevenned, hogy nem kevés az akadály, amit meg kell ugranod ahhoz, hogy a végén elérd a kitűzött célod. Mivel nem ismersz lehetetlent, épp ezért ez sem jelenthet akkora problémát, hogy már az elején feladd. Tisztában vagy vele, hogy nem lesz egyszerű dolgod, ám mivel kellőképpen edzett vagy ahhoz, hogy könnyedén tudj végig menni a pályán, amelynek végén joggal szerzed majd meg azt, ami neked jár, épp ezért egyáltalán nem torpansz meg a nagyobb akadályok előtt sem. Ez a hozzáállás a siker kulcsa!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem vagy túl magabiztos egy bizonyos helyzetben a hét utolsó munkanapján, több szálon futnak ugyanis az események, téged pedig kissé aggodalommal tölt el az, hogy nem igazán látod, pontosan melyik irányba is kellene tartanod a célvonal felé. Ahhoz azonban, hogy racionális döntést hozz, a saját érdekeidet szem előtt tartva mindenképp végig kell gondolnod, mi a legjobb döntés, amivel hosszútávon jól járhatsz. Azt, ami zavar, hagyd hátra, ahol nem érzed jól magad, onnan lépj tovább és azokat a tényezőket tartsd szem előtt, amelyek neked fontosak. Eljött a te időd! Ne félj változtatni!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kellemetlen helyzetet hozhat számodra a hét utolsó munkanapja, valaki ugyanis akaratán kívül magával ránt a katyvaszba, melynek okán olyasféle felelősség terhel, amely rendkívül bosszantó számodra, hisz egyáltalán nem kértél belőle, az illető csak úgy rád zúdította, kérdezés nélkül. Mielőtt azonban lekapnád a tíz körméről, próbáld mégis szem előtt tartani azt, hogy nem akart neked ártani, üljetek le és egy kávé mellett beszéljétek meg, mi az, amit sérelmezel, illetve mi az, amitől a jövőben az illetőnek tartózkodnia illene annak érdekében, hogy ne okozzon konfliktust. Mivel semmi baj nem történt, ez nem az a szituáció, amely örök haraggal végződne, bocsáss meg és lépj tovább, ne mérgezd haraggal a lelked!

NYILAS (november 23-december 21)

Akarva-akaratlanul tévedsz ismeretlen utakra a hét utolsó munkanapján, amelyek azonban a legnagyobb meglepetésedre olyan élményeket tartogatnak, amelyeket valószínűleg sosem tapasztalhattál volna meg, ha nem hoz ilyesfajta fordulatot az élet. Eleinte ugyan megijedsz kissé, hisz nem érzed magad túl jól a komfortzónádon kívül, nem is igazán szereted a váratlan meglepetéseket, ám most valahogyan mégis van kedved kipróbálni új dolgokat és belevágni ebbe az izgalmasnak ígérkező kalandba. Jól is teszed, ha nem rettensz vissza, hisz a végén lesz az okod az ünneplésre, tiéd lehet ugyanis a siker, s magadnak is bebizonyíthatod ezzel, hogy érdemes időnként kilépned abból a biztonsági zónából, amelyben általában mozogsz!

BAK (december 22-január 20

A siker érdekében gyakorlatilag rohansz az eredmény után, iszonyatos tempót diktálva, a lehetetlent nem ismerve. Mindez a céltudatosság kétségtelenül elismerésre méltó, ám azért nem árt észnél lenned annak érdekében, hogy ne érhessen semmiféle meglepetés, s nehogy bárki is letaszítson majd a dobogó felső fokáról. Pontosan tisztában vagy vele, hogy mit kell csinálnod és egyelőre biztosan vezetsz, de ki tudja, mit hoz a holnap, egyetlen percig se lankadjon tehát a figyelmed. A nagy rohanásban ügyelj arra, hogy mindig csak tisztességes eszközökkel küzdj, pontosan azért, hogy ne legyen később sem lelkiismeret-furdalásod amiatt, mert esetleg csaltál!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túlságosan elhamarkodottan mondtál igent egy olyan feladatra, amelyben nincs is akkora tapasztalatod, mint amekkorára szükséged lenne ahhoz, hogy kiemelkedő eredményt produkálj. Lásd be, ha valami nem megy, ne szégyelld bevallani, ha nincs rutinod a számodra kissé nagyobb falatnak számító feladatokban, kérj segítséget másoktól, hisz csak az indulásnál kell egy nagy légvétel, utána minden megy majd a maga útján. Most még lehet, hogy ingoványos a talaj, de ha megtanulod átugrani az akadályokat, akkor sínen lesz minden!

HALAK (február 20-március 20)

Érzésed szerint a környezeted abszolút nem vesz komolyan, senki nem ad a véleményedre, hiába bizonyosodik be később az igazad az esetek döntő hányadában, amely tudat rendkívül elkeserítő számodra. Mivel ezen csakis te tudsz változtatni, épp ezért érdemes végiggondolnod, hogy mi az a pozitív és hasznos dolog, amivel a hangodat hallathatod és végre a társaság egyenrangú tagjaként ismernek el. Meglátod, ha van benned kellő mennyiségű bátorság, van elég önbizalmad és ki mersz állni, akkor bizony nagyon hamar ki tudod vívni az elismerést. Csak bízz magadban és a képességeidben!