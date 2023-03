Napi horoszkóp március 19.: az Oroszlánoknak minden tervezett feladatukat sikerül befejezniük, a Mérlegek fontos döntést hozhatnak meg

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 19.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napján a legnagyobb csalódottságodra jóhiszeműségednek fogod megfizetni az árát, valakinek ugyanis feltételek nélkül, teljes erőbedobással szerettél volna segíteni, az illető azonban abszolút visszaélve a helyzettel kihasznált, majd egyedül aratta le a babérokat. Csalódottságod eléggé frusztrál, hiszen azt hitted, sokkal dörzsöltebb figura vagy, most azonban kiderül, neked is van még mit tanulnod. Ne omolj össze, hisz szerencsére nem az életed múlt a dolgon, de igyekezz a jövőben nyitott szemmel járni, ha elég éber vagy ugyanis, nem érhetnek nagy meglepetések. Ebből a helyzetből is okultál és tapasztalatot szereztél, megtanultad, hogy mindig érdemes mérlegelned azt, hogy ki és miben kér segítséget, így nehezebben érhetnek negatív előjelű meglepetések!

BIKA (április 21-május 20)

Rendkívül felelősségteljes dologra vállalkozol, melyet azonban korántsem biztos, hogy egyedül is képes leszel végigvinni. Úgy tűnik ugyanis, hogy túl nagy falatnak bizonyul számodra, hiszen az elején nem láttad, hogy mekkora erőfeszítést és tudást kíván a dolog. Ne ess kétségbe, keress valakit a környezetedben, aki nálad több tapasztalattal rendelkezik, s ne szégyellj segítséget kérni, mielőtt eszeveszett vesszőfutásba kezdenél. Ha már a határaidat feszegeted, tedd úgy, hogy annak legyen is kézzelfogható produktuma. Nincs ezzel semmi baj, ha tudsz tanulni és tapasztalatot szerezni belőle!

IKREK (május 21-június 21)

Szereted a saját elképzeléseid szerint végigvinni azokat a projekteket, amelyeket a szívügyednek tartasz, épp ezért gyakran utasítod el a mások által felajánlott segítségnyújtást. Ennek ellenére mégis akad valaki a környezetedben, aki kitartóan ott áll a hátad mögött és mindenáron segíteni szeretne annak ellenére is, hogy abszolút képes vagy önállóan végrehajtani azt, amit elterveztél. Egyelőre azonban nem tudod, hogy csupán önös érdekek vezérlik, avagy valódi segítőszándék van a motivációja mögött. Mivel nincs szükséged semmifajta mankóra ahhoz, hogy előre haladj, épp ezért nem is kell elfogadnod a felajánlást, határozottan hozd tehát az illető tudtára, hogy nem szorulsz segítségre, hiszen teljesen önálló személy vagy. Ügyelj azonban a hangnemre és a kifejezésmódra, mert nem kell vérig sértened senkit!

RÁK (június 22-július 22)

Hatalmas áttörést hozhat a hét utolsó napja számodra, megoldódni látszik ugyanis egy olyan, számodra elég nagy jelentőséggel bíró ügy, amely hosszú ideje okozott már álmatlan éjszakákat. Most azonban rendkívül boldoggá tesz az a tény, hogy az a rengeteg fáradság, idő és energia, amit befektettél, ma bizony busásan térülhet meg. Büszkeséggel tölt el a tudat, hogy kitartottál, s ugyan helyenként te magad sem gondoltad volna, hogy valaha sikerül elérni azt, amit szerettél volna, mégis kétségtelenül kézzel fogható az eredmény. A nap további részében pihenj, gyűjts energiát a következő kihívásra, mostantól pedig csak az lebegjen a szemed előtt, hogy kellő önbizalommal és akaraterővel bármi sikerülhet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napja végre zökkenőmentesen alakul, minden számításod bejön, így hamarabb be tudod fejezni a tervezett dolgokat. A nap hátralévő részében csak magadra figyelj, olyan elfoglaltságokat keress, amelyek feltöltenek, ne akarj mindig mindenáron mozgásban lenni. Olvass egy jó könyvet, pihenj, nézz meg egy filmet, egyél finomakat, egyszóval töltődj fel a következő kihívások előtt. Időnként neked is szükséged van kis időre, amit csak és kizárólag magadra fordíthatsz! Így már szinte biztosan más erővel indulsz neki az előtted álló hétnek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó napján rendkívüli módon bosszant a tudat, hogy valaki a környezetedben próbálja folyamatosan megakadályozni azt, hogy egy bizonyos dologba belekezdj. Abszolút nem érted a dolog miértjét, ám a jelenséget tökéletesen érzékeled, így jobb, ha leülsz az illetővel szemben és rákérdezel, hogy pontosan mi az, ami zavarja ezzel kapcsolatban, illetve mi az oka a folyamatos akadályoztatásnak. Értesd meg vele, hogy nem rossz szándékkal szeretnél belevágni, hiszen nem célod az, hogy másoknak árts ezzel, jóváhagyást azonban semmiképp ne kérj, hiszen megvan az a szuverenitásod, hogy úgy cselekedj, ahogy azt jónak látod!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Fontos dologban kell dűlőre jutnod a hét utolsó napján, azt azonban egyelőre nem tudod, hogy a mérleg melyik serpenyőjébe helyezd a súlyt ahhoz, hogy végül te is jól gyere ki a helyzetből. Ülj tehát le és gondold át alaposan a pro és kontra érveket, hogy mi lehet az, ami a hasznodra, illetve mi az, ami hátrányodra válhat? Amennyiben túl gyengének érzed magad ahhoz, hogy kimondd a végső szót, abban az esetben fordulj bizalommal egy olyan személyhez, akiről tudod, hogy minden körülmények között, feltételek nélkül melletted áll és a javadat akarja. Találjátok meg ketten a megoldókulcsot erre a bizonytalan helyzetre!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nagy lépésre szánhatod el magad a hét utolsó napján, most jött el ugyanis a pillanat, hogy kitörj a szürkeségből és egy másfajta úton indulj el, amely elvezet a boldogságodhoz, illetve a teljesség és elégedettség érzéséhez. Ennek érdekében egyes hátráltató tényezőket érdemes leráznod magadról és próbálj arra fókuszálni, ami valóban fontos és elengedhetetlenül szükséges a célod eléréséhez. Az első lépések garantáltan nem lesznek könnyűek, de ha hiszel magadban és valóban el szeretnéd érni azt, amit megálmodtál, nem lesznek majd olyan akadályok, amelyeket le ne tudnál győzni!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasfajta ügyön lovagolsz, amin igazából mindenki túllépett már, ám valamiért te mindenáron választ szeretnél találni a kérdéseidre, ennek érdekében tehát helyenként olyasmibe is beleártod magad, amihez abszolút semmi közöd. Kotnyelességednek könnyen meg is fizetheted az árát, azt ugyanis nem szereti senki, ha mások könyékig másznak olyan ügyekbe, amelyek legszívesebben mindenki elfelejtene. Mielőtt tehát kivívod a környezeted ellenszenvét, mérlegeld, hogy megéri-e konfliktushelyzetet teremteni és szembemenni a szabályokkal csak azért, hogy olyasmi után kutakodj, aminek már régen nincs jelentősége. Jobb lesz inkább előretekinteni, hátrahagyni a múltat és a jövőre fókuszálni!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan szeretnél elérni egy bizonyos célkitűzést, egyelőre azonban sokkal hepe-hupásabbnak tűnik az odavezető utad, mint azt előre gondoltad volna. Nem érdemes azonban meghátrálnod csak azért, mert egy kicsivel több akadályt kell megugranod, nyúlcipő helyett vedd inkább elő azt a tudást, akaraterőt és tapasztalatot, ami benned rejlik, s melyhez talán ez a bizonyos ügy szükségeltetett ahhoz, hogy mindez felszínre kerüljön. Állj biztosan a lábadon és ne hagyd, hogy megingasson egy kacskaringósabb útvonal. Csak előre nézz és használd azt az erőt, ami benned van!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Egy ideje igyekszel elérni a korábban kitűzött célodat, melyért helyenként akár elvakultan is képes vagy harcolni, mostanra azonban azt érzed, hogy kezdesz belefáradni a dologba, kissé talán meg is inog a magabiztosságod, ennek okán az is megfordul a fejedben, hogy mennyivel egyszerűbb lenne, ha feladnád az egészet és olyasmivel foglalkoznál, ami nem szívja el minden energiádat. Valóban sokkal könnyebb lenne hátat fordítani az egésznek és másfelé indulni, ez azonban korántsem téged tükröz. Inkább ülj le, s gondolkodj, mit lehetne másként csinálni, milyen apró változtatásokkal lehetne megfordítani a jelenlegi pesszimizmust és optimistán menni a cél felé. Ha már úgy döntöttél az elején, hogy elindulsz valahová, bizonyára volt nyomos okod rá, miért adnád tehát fel a cél előtt két testhosszal?!

HALAK (február 20-március 20)

Teljesen másképp tervezted az úti célt egy bizonyos helyzetben, a hét utolsó napján azonban kiderül, hogy nem épp úgy alakulnak a körülmények, ahogy azt a startvonalnál elképzelted. Semmi gond nincs ezzel, hiszen halandó emberként neked is megengedett a hezitálás vagy esetleg tévedés lehetősége, nem vagy tökéletes, ám ezt bátran vállalhatod, semmiképp nem kell tehát lesütött szemmel, szégyenkezve járnod! Igyekezz végiggondolni, hol csúszhatott hiba a számításaidba és merre kell menned ahhoz, hogy végül aztán elérd a célodat. Bizonyosan tudni fogod, mit kell majd ezután másképp csinálnod, mindenből le tudod ugyanis vonni a megfelelő konzekvenciát. Ne keseredj el, csak menj tovább az utadon, mert a végén nagyon elégedett leszel!