NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 17.

KOS (március 21-április 20)

Olyasfajta döntés előtt állsz, amely a jövőre nézve elég nagy kockázatokkal jár és elég komoly következményei lehetnek. Épp ezért a hét utolsó napján a kötelezettségeidet letudva szánd az idődet arra, hogy mindent helyre teszel magadban és mérlegeled azt, ami esetlegesen várhat rád. Ne hallgass senkire ez ügyben, hisz ebben a helyzetben abszolút te vagy az, aki a bőrét a vásárra viszi, így tehát senki nem tud majd útba igazítani. Ne is akard másra testálni a döntés terhét, fogadd el, hogy vannak az Életben olyan helyzetek amikor a lábadon magabiztosan állva, felelősségteljesen kell helyt állnod. Nem olyan nagy tragédia, csupán eggyel bonyolultabb nyitott mondatot kell ezúttal megoldanod!

BIKA (április 21-május 20)

Alapvetően hajlamos vagy arra, hogy túl magasra állítsd másokkal szemben a lécet, időnként olyasfajta dolgokat elvárva tőlük, amelyet nem tudnak és nem is biztos, hogy szeretnének teljesíteni. Emiatt helyenként elég kellemetlen helyzetbe kerülsz, hisz nyilvánvalóan előbb-utóbb mindenki hangot ad nem tetszésének. Igaz, ami igaz, büszke lehetsz arra, hogy maximalista, céltudatos ember vagy, de mégsem várhatod el másoktól, hogy erejükön felül megfeleljenek neked. Igyekezz mindenkit elfogadni úgy, ahogy van, hisz önmagában mindenki értékes ember, akiknek érdemes észrevenni azt a tehetségét, amivel a Sors megáldotta őt, te pedig egyszerűen nem tudod a saját ízlésed szerint formálni az embereket. Légy toleránsabb és hidd el, sokkal népszerűbb leszel!

IKREK (május 21-június 21)

Kezd minden apró részlet a helyére kerülni, ennek köszönhetően úgy érzed, hogy végre sínen vannak a folyamatban lévő dolgaid. Épp ezért engedj meg magadnak az előtted álló hétvége folyamán egy kis pihenést, nem adj le minden energiádat, hisz a cél alapvetően az, hogy feltöltődj. Menj el vásárolni a barátnőiddel, olvass egy jó könyvet, vagy nézz meg a szerelmeddel egy romantikus filmet a moziban! Időnként szükséged van arra, hogy elvonatkoztass a jelenlegi feladatoktól és kicsit más dolgokkal is foglalkozz, hiszen ezek adnak lendületet a továbbiakban!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a környezetedben olyasmire készül, amire te soha, semmilyen körülmények között nem vállalkoznál, épp ezért érzed szükségét annak, hogy felhívd az illető figyelmét a rá leselkedő veszélyekre, így sokkal nyugodtabb leszel, hisz te figyelmeztetted, mielőtt esetleg a szakadékba zuhanna. Részedről tehát minden tőled telhetőt megtettél, ha ezután is úgy dönt, hogy elindul, az már nem a te gondod, a saját lelkiismeretedet megnyugtattad, innentől az ő dolga, hogy melyik utat választja!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Új helyzetbe kerülsz a hét utolsó munkanapján, melyben elsőre nem igazán találod a helyedet, abszolút idegennek és amatőrnek érzed magad, emiatt azért érzel némi frusztrációt. Semmi baj nincs ezekkel a szituációkkal, igyekezz megtalálni bennük azokat a kockákat, amelyekből építkezni tudsz és amelyek segítségével valamiféle pozitív eredményt produkálhatsz. Ne add fel a legelején csak azért, mert nem megy elsőre, ha van benned kis kitartás, akkor nagyon hamar jönni fognak az eredmények, amelyek lendületet tudnak adni a továbblépéshez! Fel ne add az első utáni pillanatban, mert örökké bánni fogod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A környezeted kivételesen nagy tehetséget lát benned egy bizonyos dologgal kapcsolatban, épp ezért tőled kérnek segítséget a hét utolsó munkanapján. Ami téged illet, abszolút szívesen állsz rendelkezésre, a zsigereidben van ugyanis a segítőkészség. Népszerűségedet tovább növeli, hogy teljes mértékben szerény maradsz, mindenfajta siker ellenére is. Természetesen van benned egy egészséges büszkeség, hisz ebből táplálkozol és ez ad lendületet, hogy újra és újra továbbmenj az úton. Csak így tovább, hisz ez a fajta alázat busásan megtérül majd az életed folyamán!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján végre minden a terveid szerint alakul, így nem maradt más hátra, mint átadni magad a hétvégi pihenésnek. Most egy kicsit szusszanhatsz, más dolgokkal is foglalkozhatsz, olyan elfoglaltságokat kereshetsz, amelyek abszolút kikapcsolnak. Valóban a regenerálódásra szükséged van neked is, érdemes azonban rajta tartanod a szemedet a folyamatban lévő ügyeken, hisz bármikor adódhat olyan váratlan helyzet, amely azonnali beavatkozást igényel, amennyiben pedig nem vagy naprakész, abban az esetben gondot jelenthet az, hogy összeszedetten kezeld a kialakult komplikációt! Épp ezért érdemes éberen kikapcsolódnod!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A rövidebb munkahét ellenére péntekre roppant módon elfáradtál azokban a nagyobb volumenű kihívásokbam, amelyeket határidőre teljesítened kellett. Épp ezért rendkívül nagy örömmel tölt el az a tudat, hogy véget érhet egy olyan időszak, amely minden enegeriát kivett belőled. Még szerencse, hogy időben le tudod tenni a lantot, érdemes most néhány napra szabaddá tenned magad és időt szánnod a kikapcsolódásra, a pihenésre is. Hidd el, a mentális és fizikai feltöltődés legalább olyan fontosak, mint a munkádban elért sikerek!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé fura helyzetbe kerültél az utóbbi időben, van ugyanis valaki, aki egyfajta szelíd erőszakkal áll a hátad mögött, mindenáron eltántoríthatatlan segíteni akarással nyomul, mondja a magáét, helyetted próbál kimondani bizonyos dolgokat, mintha azért bérelted volna fel, hogy gyakorlatilag a te életedet élje. Noha nagyon hálás vagy a törődésért, azért neked is némi terhet jelent az, hogy ilyenformán nyomul az illető. Ffinoman és szofisztikáltan igyekezz tehát a tudtára hozni, hogy a saját sorsodat szeretnéd te, magad kovácsolni, ha pedig bármiféle akadálynál szükséged lesz segítségre, ő lesz az első, akit megkeresel! Ha tényleg fontos vagy a számára, meg fogja érteni!

BAK (december 22-január 20)

Ugyan mindent precízen elterveztél a hét utolsó munkanapjára -nem annyira férnek tehát bele váratlan programok-, ennek ellenére a péntek vissza nem térő lehetőséget hoz magával. Tulajdonképp nincs is min hezitálnod, egyszerűen csak ugorj fejest a dologba, hisz nem minden nap botlasz bele ilyesfajta helyzetekbe. Ne gondolj most a körülményekre, az el nem végzett teendőkre, ehelyett add át magad az élvezeteknek és a kihívásnak, hiszem csak így tudsz majd új élményeket szerezni. Majd később ráérsz elővenni a félbehagyott feladatokat, most azonban teljesen másra kell koncentrálnod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nagyon szeretnél egy bizonyos, számodra kényelmetlen dolgon mihamarabb túlesni, emiatt sürgeted az előrehaladást minden egyes pillanatban. Ha azonban azt szeretnéd, hogy végül minden apró részlet hibátlanul legyen elvégezve, le kellene lassítanod, érdemes lenne összeszedned magad és eldönteni, mi is a célod pontosan: az, hogy pontot tegyél az ügy végére – bármi legyen is a végkimenetele –, vagy az, hogy végleg letudd az egészet, és ne keserítse meg olyannyira a mindennapjaidat. Ha sikerült a mérlegelést követően eldöntheted, merre szeretnél menni, aszerint cselekedj! Csak rajtad múlik, melyik utat választod!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan személyek várnak tőled magyarázatot egy bizonyos dologgal kapcsolatban a hét utolsó munkanapján, akik más esetben gyakorlatilag arra sem méltatnak, hogy emberszámba vegyenek. Fontos tudnod, hogy csak azért, mert valaki számon kér rajtad valamit, még egyáltalán nem biztos, hogy neked szolgálatkészen be kell számolnod a legapróbb részletekről is csupán azért, hogy valakiben erősödjön a vezér szerepe. Járd a saját utad, ne foglalkozz olyan emberekkel, akik bort isznak és vizet prédikálnak, egyáltalán ne legyen mérvadó számodra, hogy mit gondolnak az emberek. Ne engedd magad elnyomni!

