Napi horoszkóp március 16.: a Rákok vitába keverednek valakivel, a Nyilasok váratlan akadályokba ütköznek

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 16.

KOS (március 21-április 20)

Rendkívüli módon vágysz valamire, bármilyen áldozatot képes is lennél meghozni érte, ám azt közben nem veszed észre, hogy annyira távol esik ez a bizonyos dolog egyelőre attól, hogy elérd, hogy tulajdonképp csupán illúziókat kergetsz. Persze, sokszor nehéz beletörődni, ha valami elérhetetlen, ám azt érdemes megtanulnod, hogy sokkal jobb még azelőtt elengedni azt, ami csak egy délibáb, mielőtt nagyon beleélhetnéd magad. Próbálj racionálisabban látni különböző helyzeteket, nem biztos ugyanis, hogy az álmodozás mindig célravezető. Az persze jó dolog, néha szükség is van rá, de ami nyilvánvalóan nem megy, arra nem érdemes a drága idődet pazarolni!

BIKA (április 21-május 20)

Amennyiben egyetlen szóval jellemezned kellene most az életedet, az nem lenne más, mint az elégedettség. Úgy érzed ugyanis, hogy teljesen jó úton haladsz a siker felé, hogy minden sínre került, a szerelmi életed is úgy alakul, ahogy szeretnéd, s úgy látod, semmi nem zavarhatja meg ezt az idilli állapotot. Mielőtt azonban elszállnál a rózsaszín ködben, ne feledd, hogy a saját boldogságod rajtad is múlik, s ezért tegyél meg minden tőled telhetőt, dolgozz a sikerért és minden egyes nap légy hálás azért, mert jól alakulnak a dolgaid!

IKREK (május 21-június 21)

Egy tanulságos lecke nyomán kell rájönnöd a hétvége folyamán, hogy mostanra semmi más nem lett fontos az életedben, mint az, hogy Mások értékrendje szerint próbálod élni az életedet, miközben te is tudod, hogy nem ez a helyes út. Épp ezért elérkezett pillanat, hogy eldöntsd, szíved szerint mit is választanál. Amennyiben úgy véled, hogy a saját elveid szerint kell cselekedned, állj a sarkadra, és közöld határozottan mindenkivel, hogy többé nem vagy hajlandó senki akaratának alávetni magad. Hidd el, maradandót csak úgy tudsz alkotni, ha soha nem adod fel önmagadat, s nem az vezet, hogy megfelelj másoknak!

RÁK (június 22-július 22)

Parázs vitába keveredsz valakivel a hétvége folyamán, aki számodra érthetetlen módon számon akar kérni valamit rajtad, amihez abszolút semmi köze. Mivel senkinek nem tartozol elszámolánivalóval, épp ezért nem is érdemes ezen felhúznod magad, arra meg végképp semmi szükség, hogy hirtelen dühödben olyasmit mondj, ami megmérgezheti a kapcsolatotokat, ezért sokkal bölcsebben teszed, ha megőrzöd a hidegvéredet és higgadtan elmagyarázod az illetőnek, hogy nem gondolnád, hogy magyarázattal tartozol neki, de ha már itt tart a dolog, szívesen beszélgetsz vele. Tartsd azonban szem előtt, hogy nem kell a legbensőbb titkaidat is kiadnod csak azért, mert valakit hajt a kíváncsiság!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, kezd kijönni rajtad a tavaszi fáradtság vagy talán egy betegség bujkál benned, egyszerűen ugyanis olyan kimerültnek érzed vagy, hogy képes lennél aludni akár napokat is egybefüggően. Vedd ezt egy figyelmeztető jelnek, mellyel a szervezeted jelzi, hogy ideje pihentetned, lelkiismeret-furdalás nélkül tedd tehát fel a lábad, aludj nagyokat, nézz filmeket, ne vállalkozz nagyobb volumenű akitvitásra, hiszen most az egyetlen dolog, amire szükséged van, az az, hogy erőt gyűjts és feltöltsd a lemerült energiaraktáraidat. Minden más megvár, számodra legyen most a pihenés az elsődleges tevékenység!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Magad sem tudod a miértjét, de akad valaki a környezetedben, aki kissé arrogánsan kommunikál veled a hétvége folyamán, amit te kifejezetten sértőnek és az értékrendedtől távolállónak találsz. Mivel ez a stílus számodra teljesen elfogadhatatlan, épp ezért igyekezz határozottan, de semmiképpen nem bántó módon megértetni vele, hogy legyen kedves normálisabban kommunikálni veled, hisz ha te is felveszed a hozzá hasonló stílust, akkor rendkívül bántó lehetsz. Ugyanakkor persze mindenkinek lehet rossz napja, egyáltalán nem biztos tehát, hogy szándékos volt a bántó megnyilvánulás. Ám ha mégsem erről, hanem valamilyen súlyos jellemhibáról lenne szó, akkor ne foglalkozz tovább a illetővel, hiszen annyi értékes emberrel vagy körülvéve, így nem kell senkitől eltűrnöd az alpári hangnemet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Eléggé frusztrál, hogy egyhelyben toporogsz egy bizonyos helyzet tekintetében, egyszerűen nem haladsz egy métert sem előre, ennek megfelelően nincs is már meg benned az a kezdeti lelkesedés, ami az elején volt. Amennyiben elég fontos azonban számodra a kitűzött célod, abban az esetben érdemes elgondolkodnod és mérlegelned, hogy min kellene változtatnod ahhoz, hogy sikerre vidd az ügyet és olyan tempóban haladhasson minden, ahogyan azt korábban elképzelted. Ha most azt mondod, hogy elég volt és hátat fordítasz a dolognak, akkor valószínűleg hosszú ideig bánni fogod, hogy nem volt benned elegendő kitartás. Itt a hosszú hétvége, ami a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy megpihenj egy rövid időre annak érdekében, hogy ismét motiváltan fuss ki a pályára!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Minden erővel próbálsz eltüntetni egy számodra kellemetlen dolgot a hosszú hétvége folyamán még azelőtt, hogy a környezeted tudomást szerezne róla, ezzel azonban csak azt éred el, hogy az egész akkor fog napvilágot látni, amikor nem is számítasz rá, s emiatt nem biztos, hogy felkészülten fogsz reagálni. Érdemes tehát mérlegelned, hogy vállalod-e mások előtt is a tévedésedet vagy inkább a végsőkig titkolózol azzal az állandó kockázattal a fejed felett, hogy bármikor fény derülhet mindenre. Lásd be, sokkal jobb tiszta lelkiismerettel, egyenes derékkal élni, mintsem örökké ködösíteni. Egyszer kell csak túlesned rajta, utána mázsákkal könnyebb lesz a lelked!

NYILAS (november 23-december 21)

A hétvége folyamán váratlan akadályokba ütközöl egy bizonyos projekt kapcsán, emiatt veszélybe kerül az általad elvárt eredmény is. Ne rettenj meg azonban egy kisebb bukkanótól, tekints inkább úgy erre a helyzetre, mint egy izgalmas kihívásra, s ha bízol magadban, biztosan képes leszel megküzdeni vele. Amennyiben viszont azonnal nyúlcipőt húzol és megfutamodsz, az bizony könnyen rányomhatja hosszú időre a bélyegét az egész életedre. Ha meghátrálsz, a gyávaságod miatt jó ideig lelkiismeret-furdalásod lesz, ezért inkább vegyél egy nagy levegőt és állj bele két lábbal a szituációba! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Rendkívül súlyos teherként nehezedett rád egy, a múltadban történt kellemetlen esemény, amelyből akkor kétségbeesésedben kimenekültél, így akkor nem sikerült lezárnod a helyzetet végérvényesen. A hosszú hétvége kellős közepén azonban az élet kényszerít rá, hogy ismét szembenézz vele, a múltad ugyanis nem túl kellemes formában köszön ma vissza. Ne ess azonban kétségbe, nem is kell világgá kürtölnöd semmit, tegyél meg inkább mindent azért, hogy mihamarabb tényleg pont kerülhessen az ügy végére annak érdekében, hogy ne lehessen hatással sem a jelenlegi, sem a jövőbeli életedre. Jobb, ha a saját lelkiismereted miatt is így cselekszel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Unod az egyhangúságot, szíved szerint tehát belevágnál valami új kalandba, amely ad némi adrenalinlöketet és felkavarja kissé az állóvizet. Ennek okán egészen extrém kihívások is eszedbe jutnak, amelyeknek van kockázata bőséggel, ám arra érdemes figyelned, hogy mégis a realitások talaján maradj. Nincs azzal probléma, ha feszegeted a határaidat, ha kimozdulsz a komortzónádból, mégis érdemes óvatosnak lenned. Kizárólag olyasmire vállalkozz tehát, ami tényleg sikerélményekkel kecsegtet, semmiképpen ne fuss fejjel a falnak, hisz minél nagyobb lendülettel rohansz neki, annál nagyobb ütéssel fogsz visszapattanni róla!

HALAK (február 20-március 20)

Kezd az agyadra menni, hogy valaki mindenáron bele szeretne szólni az ügyeidbe, állandóan tudálékoskodik, te pedig a legszívesebben elküldenéd a fenébe, ám eddig sikerült türtőztetni magad. A hirtelen meggondolatlanul kimondott bántó szavak helyett azonban érdemes végiggondolnod a helyzetet, s inkább csak finoman hívd fel az illető figyelmét arra, hogy magad is pontosan tudod, melyik ösvényen kell haladnod. Soha ne feledd, ha arrogánsan elutasítasz valakit, aki nem is biztos, hogy rosszat akar, azzal csak kellemetlen helyzetbe sodorhatod magad.