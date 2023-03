Napi horoszkóp március 15.: a Mérlegek végre minőségi időt szánhatnak magukra, a Halak kiállnak az önállóságukért

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 15.

KOS (március 21-április 20)

Irigylésre méltó az a tudás és tapasztalat, amelynek birtokában vagy, bőséggel akadnak is körülötted olyanok, akik szívesen cserélnének veled, mely roppant nagy büszkeséggel tölt el téged. Számodra érthetetlen módon azonban akadnak a környezetedben olyanok, akik nemhogy megpróbálnának egy csapatban játszani veled, inkább mindent elkövetnek, hogy megfúrjanak és elvegyék tőled a dicsőséget. Mivel tökéletes tisztában vagy azzal, hogy nem akad olyan közöttük, aki versenybe szállhatna veled, így nyugodtan dőlj hátra és figyeld a próbálkozásokat. diadalmaskodjanak feletted. Koncentrálj magadra és légy büszke arra, amit eddig elértél!

BIKA (április 21-május 20)

Valami elég felemásan sül el ahhoz képest, hogy elég precízen eltervezted, ennek köszönhetően tehát kissé elvész a hited azzal kapcsolatban, hogy neked bármi is sikerülhet a jövőben. Ezzel a hozzáállással azonban nem is fogsz semmit elérni, hiszen már eleve el lesz rendelve minden. Igyekezz ebből a szituációból levonni a tanulságokat, majd minél gyorsabban továbblépni, hisz ha ebbe most beleragadsz, soha nem fogod tudni a pozitív energiákat megtalálni! Előre nézz, ne hátra!

IKREK (május 21-június 21)

Kissé elégedetlen vagy a jelenlegi életeddel, úgy gondolod, hogy abszolút nem ott kellene tartanod, ahol most vagy, azt pedig rendkívül nehezen viseled, hogy mások már jól előrébb járnak annál, ahol te most vagy. Amennyiben tehát magasabbra szeretnél jutni, abban az esetben komoly áldozatokat kell hoznod érte. Nem mindenki olyan szerencsés, hogy csak úgy az ölébe hullik minden, ami eszébe jut. Te nem ebbe a kategóriába tartozol, neked meg kell dolgoznod mindenért, hiszem semmit nem adnak ingyen. Pontosan ezért kell büszkének lenned arra, amit eddig elértél, a sikert ugyanis nem ajándékba kaptad, minden a két kezed munkáját dicséri.

RÁK (június 22-július 22)

Minél hamarabb szeretnél befejezni bármilyen feladatot, annál hajlamosabb leszel arra, hogy kapkodva, logikátlanul mindent összecsapj. Így azonban mindig marad majd benned egyfajta hiányérzet, arról már nem is beszélve, hogy időnként bizony felelősséget is kell vállalnod az eredményért. Ezúttal arra ügyelj különösen, hogy semmi és senki ne tudja elvonni a figyelmedet, koncentrálj, építs fel a fejben mindent, s úgy tedd a dolgodat, hogy ne legyen senki elégedetlen vele. Így sokkal gyorsabban fog menni minden, különben dupla munkát kell végezned!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívüli módon szeretnél elérni egy számodra fontos célkitűzést, valahogy azonban akárhogy próbálkozol, egyszerűen nem sikerül sehaogysem közelebb kerülnöd hozzá. Mivel azonban kivételes ügyről van szó, épp ezért érdemes megráznod magad és a végletekig próbálkoznod. Ne add fel, csak mert épp nem száguldasz a célegyenesben, ehelyett gondolkodj azon, hogy miként nyújthatnál még jobb teljesítményt, hogyan válhatnál még hatékonyabbá és olyan irányba indulj el, ami elvezet a megoldáshoz. Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Akaratlanul bántasz meg valakit a hét közepén, becsületedre legyen mondva, hogy tényleg abszolút nem volt benned semmifajta bántó szándék, épp ezért nagyon röstelled is magad. Szíved szerint persze azonnal visszaszívnád, ám azt már sajnos nem lehet, így nem tehetsz mást, mint a lehető keghamarabb korrigálni a botlást, hisz csalódást semmiképp nem akartál okozni az illetőnek. Igyekezz tehát bizonyítani, hogy csupán a temperamentum hozta ki belőled a legkevésbé sem a szándékosság vezérelt. Érdemes megpróbálnod mindent, te ugyanis a kegkevésbé sem vagy olyan ember, aki akarattal bánt meg másokat.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Kissé zűrös mostanában az életed, megállás nélkül rohansz, mintha szisztematikusan merítenéd az energiaraktáraidat. A mai nap azonban legyen a pihenésé, regenerálódj, ne akarj mindenáron futni az eredmények után, hidd el, ha egyetlen napra kikapcsolod magad, még semmi nem fog odaveszni. Hidd el, az örökös rohanásnak bizony meglesz a negatív előjelű eredménye! Élvezd a csendet, olvass, nézz meg egy filmet, holnap pedig újra fejest ugorhatsz a zajos hétköznapokba!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hétközi szabadnap pihenés helyett komoly konfliktushelyzetet hoz számodra, melynek ugyan csak közvetve vagy részese, hiszen inkább körülötted zajlik, semmint benne lennél, ennek ellenére mégis nagyon rosszul érint. Mivel kifejezetten konfliktuskerülő emberként ismer a környezeted, épp ezért igyekezz minden tőled telhetőt megtenni azért, hogy megúszd a bajbakerülést. Kétségtelenül nem így képzelted a napot, ám ha már ilyenformán alakult, akkor igyekezz mindent megtenni azért, hogy a lehető legjobbat hozd ki belőle!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé tanácstalan vagy, nem igazán tudod, merre kellene továbbmenned ahhoz, hogy elérd a korábban kitűzött célodaf, emiatt inkább egyhelyben toporogsz és azon gondolkodsz, vajon mit kellene csinálnod ahhoz, hogy erről a pontról elmozdulhass. Így azonban semmi nem fog történni, ha csupán álldogálsz és a „hogyan továbbról” morfondírozol. Ma kell cselekedned, most van itt a legalkalmasabb pillanat erre, ezért ne késlekedj, hanem kelj fel és indulj el, amit ugyanis ma megtehetsz, azt nem érdemes holnapra halasztani!

BAK (december 22-január 20)

Maximalizmusod abszolút nem ismer határokat, mindig mindenben a tökéletesre törekszel, semmi esetre sem vagy hajlandó kicsit sem engedni az elveidből. Az igazadért képes vagy akár bármilyen konfliktushelyzetbe is belemenni, miközben persze vannak körülötted olyan személyek, akiket zavar az, hogy te mindent a precizitás felsőfokán szeretnél teljesíteni és ezt elvárod másoktól is. Neked is be kell azonban látnod, hogy időnként a csapatszellem erősítése érdekében érdemes visszafognod magad és lazábban kezelni bizonyos dolgokat. Hidd el, sokkal népszerűbb leszel, ha nem ragaszkodsz görcsösen az általad felállított szabályokhoz.

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A legjobbkor jött a szabadnap számodra, olyannyira a kimerülés határáig hajszoltad ugyanis magad, hogy szerdára nem igazán maradt szusz benned a továbbhaladásra. Emiatt kissé ingerlékeny voltál, meggondolatlanul és a szokásosnál hevesebben reagáltál olyan helyzetekre, amelyeken máskor nem szoktál fennakadni. Fáradtságodból adódó indulataidat a környezetedben is észrevették, abszolút értetlenül állva azelőtt, hogy hová tűnt a türelmed és kedvességed. Ma azonban csakis a pihenésre koncentrálhatsz, ki se kelj az ágyból, nézz filmeket, aludj, készíts egy könnyű ebédet, nassolj, ne sajnáld tehát magadtól az élvezetek. Légy hálás a hétközi szabadnapért!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki folyamatosan a sarkadban van, az életed minden egyes szegmenséről tudni akar, arcátlanul beszól mindenbe, egyszerűen tehát kezd átlépni egy határt veled szemben. Mivel nagyon nincs ínyedre ez a fajta szelíd erőszak, épp ezért igyekezz határozottan az illető értésére adni, hogy úgy gondolod, elég érett vagy ahhoz, hogy saját magad dönts bizonyos helyzetekben. Nincs tehát szükséged életvezetési tanácsokra és egyéb okoskodó megjegyzésekre. Ez a te életed, ne hagyd, hogy mások éljék helyetted!