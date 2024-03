Napi horoszkóp március 12.: az Ikrek kedves gesztust kapnak, a Nyilasoknak lelkileg érdemes épülniük

NAPI HOROSZKÓP MÁRCIUS 12.

KOS (március 21-április 20)

Általában szereted előre tervezni a programjaidat, akkor érzed magad komfortosan, ha látod, hogy mire számíthatsz egy-egy helyzetben. Épp ezért nem-igen tudsz mit kezdeni a mai napin adódó, váratlan szituációval, mely borzasztóan kétségbe ejt. Éppen ezeket a helyzeteket kerülöd ugyanis el kilométerekkel, erre pont fejen talál a szóban forgó, megoldásra váró probléma. Bosszankodás helyett azonban igyekezz úgy tekinteni az egészre, mint egy derült égből érkező kihívásra, mely ugyan a komfortzónádtól távol esik, mégis amennyiben sikerrel megállod a helyedet, abban az esetben roppant büszke leszel magadra! Hajrá!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, valaki megállás nélkül, készakarva kötekszik veled a mai nap folyamán, te pedig nem-igen tudod mire vélni az illető viselkedését. Egyfolytában ezen kattog az agyad, minden gondolatodat átjárja az, hogy válaszokat találj a benned kavargó kérdésekre, ez pedig a fontos dolgokról tereli el a figyelmedet. Rázd azonban le magadról ezeket a láncokat, szabadulj ki és légy sokkal magabiztosabb annak érdekében, hogy biztonsággal el tudj függetlenedni. Ne dőlj be mindenkinek, aki azt hiteti el veled, hogy meg kell felelned neki!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap folyamán kedves gesztust kapsz valakitől, amire abszolút nem számítottál, ez pedig a jelenlegi lelkiállapotodra is pozitív hatással lesz. Rögtön másképp látod a világot, valahogy magukkal ragadnak az optimista gondolatok. Igyekezz te is örömet okozni másoknak, hisz most már a saját példádból tudod, hogy egy apró dolog is képes teljesen eltakarni a viharfelhőket. A mai napot már semmi és senki nem árnyékolhatja be, hisz valaki gondoskodott arról, hogy egész más színben láss mindent magad körül!

RÁK (június 22-július 22)

A mai napon nagyobb társaságban valaki építő jellegű kritikát fogalmaz meg veled kapcsolatban, te azonban igen rossz néven veszed és elég hevesen reagálsz. Talán az zavar a leginkább, hogy mások előtt hozott az illető ilyen helyzetbe, annyi azonban bizonyos, hogy talán túlságosan elhamarkodottan csattantál fel, mellyel tulajdonképp akaratlanul is hitelesítetted az általa elmondottakat. Bármennyire nehéz is, a téged érő kritikákra ne úgy tekints, mint egyfajta sértésre, használd inkább őket arra, hogy tanulj, épülj és fejlődni tudj a segítségükkel. Meglátod, egyszer te is leszel profi, aki anno a különböző kritikákból okulva lett az, aki és ez rendkívüli büszkeséggel tölt majd el!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap folyamán valakinek sikerül csőbe húznia, emiatt borzasztóan csalódottnak érzed magad. Bedőltél ugyanis a hamis mosolynak, ami egyszerre dühít fel, ugyanakkor pedig nem érted, hogy miként ismerhettél valakit ennyire félre. Bármennyire is nehéz azonban, igyekezz nem beleragadni a helyzetbe, hisz abban az esetben csak magadnak nehezíted meg a továbblépést. Próbálj felülkerekedni és elfogadni azt, hogy te sem vagy tévedhetetlen, hidd el, ha bízol a megérzésidben és nyitottabb szemmel jársz a jövőben, nagyobb eséllyel kerülheted el a csalódást!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A mai nap folyamán valaki egy nagy lehetőséget happol el előled, mely rendkívüli módon feldühít, hisz rendkívül nagy arcátlanságnak gondolod azt, hogy valakinek ennyire vastag bőr van az arcán. Nem érdemes azonban ezen sokáig morfondíroznod, hisz már megtörtént, változtatni nem tudsz rajta. Fogadd el, hogy ez most így alakult, ne keresd a miérteket, lépj tovább és keress egy következő kihívást, amit teljesíthetsz. Járj nyitott szemmel, hisz minden sarkon van egy olyan lehetőség, amely csak azt várja, hogy megragadd és teljesítsd. Ne felejtsd el azonban,hogy te is tudsz rafináltan taktikázni, ha szeretnél!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét második napján nem sikerül túl jól kijönnöd egy bizonyos helyzetből, mely roppant módon bosszant. Ennek okán hajlamos vagy az önvádba és a lelkiismeret-furdalásba beleveszni, ami persze semmi jóra nem vezet. Próbáld inkább helyretenni magadban a dolgokat, vond le a megfelelő tanulságokat, okulj belőlük és tekints úgy minderre, hogy a múltban történt események a te épülésedet szolgálják. Ha ugyanis mindig visszafelé nézel, akkor bizony soha nem tudod lezárni azt, ami megtörtént, igyekezz inkább előrenézni, hisz a jövődben új élmények várnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kicsit kesze-kuszának ítéled meg az utóbbi időben kialakult helyzetedet, mégis megnyugtat a tudat, hogy van valaki, aki minden körülmények között ott áll a hátad mögött, bármiben számíthatsz rá. Ő az, aki nem csak a megszorult szituációkban, hanem tényleg mindig melletted áll és támogat vagy épp egyfajta villámhárítóként működik. Szerencséd van, hiszen nem mindenki mondhatja el magáról, hogy ilyen kiváltságos helyzetben van, épp ezért iIgyekezz óvni a kapcsolatotokat, vigyázz rá és éreztesd vele, hogy ő is bármiben számíthat rád!

NYILAS (november 23-december 21)

Kissé meggondolatlan vehemenciával reagálsz egy váratlan helyzetre a hét második napján, mely -te is beláthatod- joggal vált ki ellenérzést másokból. Ezúttal kiderül, hogy bizony a kelletténél jóval kevesebb türelmed van egyes szituációkban, ami kétségtelenül azt mutatja, hogy érdemes dolgoznod azon, hogy a jövőben nagyobb toleranciát gyakorolj. Pillanatnyi mentális fáradtságodnak ugyanis nem eshetnek mások áldozatául, épp ezért igyekezz tehát időt szánni arra, hogy lelki értelemben egyensúlyba kerülj. Csináld azt, amit jónak látsz, ami kikapcsol a mindennapok körforgásából és csak rólad szól. Ha szükségesnek látod, vegyél ki egy pár nap szabadságot és utazz el oda, ahol jól érzed magad, a gondjaid pedig nem tartanak veled!

BAK (december 22-január 20)

Teljes meggyőződéssel hitted, hogy a pozitív eredmény a kezedben van, hogy senki nem veheti el tőled, ám túláradó önbizalmad okán arról megfeledkeztél, hogy bármikor jöhet egy váratlan fordulat, amely meghiúsít mindent. Pontosan ez történik a hét második napján is emiatt érthető módon borzasztóan bosszús vagy. Persze, nem egyszerű a helyzet, mégsem érdemes csüggedned, csupán azért, mert egy általad sokat várt projekttel kapcsolatban nem sikerült úgy a végeredmény, ahogy azt vártad. Legyen inkább ez egyfajta motiváció arra, hogy a későbbiekben ne igyál előre a medve bőrére, illetve arra is, hogy aprólékosabb részletességgel dolgozz ki mindent annak érdekében, hogy még véletlenül se csúszhasson hiba a számításodba! Az Élet megy tovább, keresd a következő kihívást, amelyben bizonyíthatsz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hosszabb ideje nem tudtál már említésre méltó eredményt elérni életed egyik területén sem, mely a mai napra kezd kicsúcsododni, ami persze teljes mértékben rányomja a bélyegét a hangulatodra. Mivel azonban azzal semmit nem fogsz elérni, hogy bezárkózol és negatívumokkal foglalkozol, épp ezért érdemes lenne inkább egyfajta önvizsgálatot tartanod atekintetben, hogy mi az, amin változtatni tudnál annak érdekében, hogy ebből az állapotból továbbléphess. Vedd figyelembe a képességeidet, a tudásodat, illetve a határaidat is, mindezek tükrében pedig igyekezz változtatni. Ne késlekedj, hisz ma még megteheted azokat a szükséges lépéseket, amelyek a boldog és sikeres élet elengedhetetlen hozzávalói!

HALAK (február 20-március 20)

Rendkívül sokat fáradozol azon, hogy mindenki boldog legyen körülötted, hogy te hozd meg a fényt az éjszakába egy-egy bizonytalan helyzetben, ennek okán pedig mintegy istennői magasságokban beszéljenek rólad. Ez azonban korántsem olyan egyszerű küldetés, nem tudsz ugyanis egyetlen csettintésre boldoggá tenni az embereket a környezetedben. Egy fecskeként ugyanis lehetetlen küldetés boldoggá tenni a Világot. Foglalkozz inkább azzal, hogy önmagadat építed, hisz a saját boldogságod az, ami mérvadó elsősorban. Nyugodj meg, ez nem önzőség, csupán csak belátod, hogy neked is vannak határaid!