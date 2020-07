Napi horoszkóp június 24.: a Mérlegeknek önuralmat kell gyakorolniuk, a Halakra nagy kihívás vár

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 24.

KOS (március 21-április 20)

Ma minden kerek, az ügyeid a terveid szerint alakulnak, úgy érzed, annyira magabiztos vagy, hogy semmiféle porszem nem kerülhet a gépezetedbe, amely akadályozná a dolgok előrehaladását. Ezt a környezeted is pontosan látja, így ma azt érzik rajtad, hogy semmiképp nem tudnak befolyásolni. Csak így tovább, meglátod, hatalmas siker vár majd a célban, ahol aztán a barátaiddal ünnepelhetsz a pohár finom bor társaságában!

BIKA (április 21-május 20)

Nagyon keményen azon dolgozol, hogy a környezetedben mindenki elégedett legyen veled, hogy mindenkit boldognak láss, ezért a végsőkig is képes vagy elmenni. Azt gondolod ugyanis, hogy amennyiben nem felelsz meg a mások által felállított követelményeknek, nem fognak egyenrangú partnerként tekinteni rád, így nem is fogsz érvényesülni. Érdemes azonban mérlegelned, hogy vajon megéri-e egyfolytában futni a mókuskerékben és mások értékrendjének megfelelni, avagy leteszed a terhet a válladról és a saját boldogságodra koncentrálsz. Igen nagy téveszme ugyanis, hogy csak akkor lehetsz boldog, ha másokat is annak látsz. Járd a saját utadat, ami a te boldogságodhoz vezet!

IKREK (május 21-június 21)



Nem várt akadályokba ütközöl, melyek megnehezítik a jelenlegi helyzetet. Mivel azonban te vagy a talpraesettség és határozottság élő mintaképe, pontosan tudni fogod, mit kell csinálni, hogy nyertesen kerülj ki ebből a kalamajkából. A többiek csak ámulnak majd, micsoda szupererővel rendelkezel, te pedig méltán lehetsz büszke magadra! Így kell ezt csinálni!

RÁK (június 22-július 22)



Bár abszolút nem így tervezted a mai napot, mégis a vártnál jóval nagyobb volumenű feladat hárul rád, méghozzá olyasféle felelősséggel, amire akárhogyan is szerettél volna, egyszerűen nem tudtál felkészülni. Ne ess kétségbe a tehertől, igyekezz higgadtan kezelni a helyzetet, s azért, hogy ne csússzon ki a lábad alól a talaj, készíts egy tervet, amelyben prioritási sorrendbe helyezed a tennivalókat és ennek alapján haladsz lépésről lépésre. Tekints kihívásként a helyzetre, amelynek megoldása után nagyon elégedett leszel önmagaddal! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben hajlamos vagy túlhajszolni magad, rengeteg feladatot vállalsz fel, esetenként olyanokat is, amelyek abszolút meghaladják a kompetenciád, ám mivel nem akarsz csalódást okozni senkinek, nem is mondasz nemet semmire. Ezen a ponton azonban érdemes feltenned magadnak a kérdést: megéri-e a saját életed a másoknak történő megfelelni akarás oltárán feláldoznod? Amennyiben a válaszod nemleges, most kell letenned a nehéz zsákot és elkezdened önmagadra koncentrálnod. Nem kell ennyire ügybuzgónak lenned, helyezd a saját érdekeid előre, különben az egerek fogják megenni a cicát. Nem tettél semmilyen esküt arra, hogy másokat teszel majd boldoggá mindenáron!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Kezedben van egy megoldó képlet, amelyről teljes magabiztossággal hiszed, hogy minden helyzetben hasznosítható, ám a mai napon nagy megdöbbenéssel tapasztalod, hogy az a szituáció, amelyet az élet dob eléd, teljesen más eljárás módot igényel, mint amit korábbról megszokhattál. Ettől azonban nem kell kétségbeesni, hisz elég talpraesett vagy ahhoz hogy megold az egyenletet, csupán csak kreatívnak kell lenned és használat kell a benned lévő tudást. Hidd el, a kellő magabiztossággal nyertese leszel a helyzetnek!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Összetűzésbe kerülsz valakivel, igazságtalannak tartasz ugyanis egy bizonyos szituációt. Mielőtt azonban ösztönből, indulatosan mondanád ki, ami a lelkedet nyomja ezzel kapcsolatosan, gondolkodj, higgadj le és intelligens, civilizált ember módjára közöld a véleményedet, ilyen módon ugyanis sokkal hatékonyabb leszel és hamarabb meg tudod értetni a lényeget. Hidd el, sokkal emberibb módon is levezetheted a benned lévő feszültséget és ellenérzéseket, ráadásul a népszerűségi indexed sem zuhan akkorát!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Ma elég érzékeny hangulatodban talál meg valaki, aki ugyan nem akar megbántani, te mégis túlreagálod a dolgot és mintegy lavinaként dőlnek belőled az érzelmed. Próbáld egy kicsit máshogyan látni a helyzetet, nem a világ fordult ellened, csak épp nem vagy topformában, ami az aktuális lelkiállapotod illeti. Ha jobbnak látod, inkább bújj el egy kicsit a világ elől pont azért, hogy ne kerülj bele olyan helyzetekbe, amikor akaratodon kívül megbánthatsz embereket.

NYILAS (november 23-december 21)



Nem hagy nyugodni egy bizonyos dolog, amivel kapcsolatban folyamatosan azt érzed, hogy muszáj pontot tenned a végére úgy, ahogyan te szeretnél, hisz akkor fogsz csak valamelyest megnyugodni, ha a te szád íze szerint alakulnak a dolgok. Ennek érdekében mindent megteszel, időnként kissé túllépve a saját elveiden is. Bármennyire is hajtod azonban a célod, arra érdemes ügyelned, hogy megmaradj az értékrendednél, ne akarj mindenáron pontot tenni valaminek a végére, aminek meg nem jött el az ideje. Azzal, ha átugrasz bizonyos lépéseket, nem fogsz hamarabb a célba érni, hisz később vissza kell térned, hogy megold a kimaradt egyenletet!

BAK (december 22-január 20)



Bár nagyon precízen elkészítetted a tervrajzot, s mindent aprólékos részletességgel kiszámítottál, mégsem alakul úgy a helyzet, ahogy a tervrajz mutatja. Igyekezz időben észrevenni azt, ami nem odavaló és amennyiben szükséges, állj készen arra, hogy az előre kiszámított dolgokon változtatni kell ahhoz, hogy a végén ugyanazt az eredményt érhesd el, amit a legelején vártál magadról. Ne ess kétségbe és főleg ne add fel, hisz nem biztos, hogy nem lehetsz sikeres, csupán kacsaringósabb lesz a győzelemhez vezető út!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Egy korábbi csalódás miatt nem vagy képes egyelőre nyitni az emberek felé, jobb’ szeretsz magadba zárkózni, így érzed ugyanis biztonságban magad. Amennyiben azonban a végsőkig ragaszkodsz a negatív emlékeidhez, soha nem fogsz tudni nyitni senki felé, aminek az lehet a következménye, hogy előbb-utóbb rendkívül magányos leszel. A sok-sok kínálkozó lehetőség előtted is ott van, rajtad múlik csupán, hogy élsz-e velük. Itt az ideje tehát, hogy a saját boldogságod érdekében lezárd a korábbi ügyeidet, s végre nyiss egy új élet felé, amelyben ugyan nem garantált, hogy nem fogsz csalódni, de ha soha nem adod meg magadnak a lehetőséget, nem is fogsz semmit sem elérni!

HALAK (február 20-március 20)



A mai nap nagy kihívást tartogat számodra, amelynek teljesítésével nagy sikereket fogsz tudni elérni. Nem lesz egy sétagalopp, ahol csak úgy besétálsz a célvonalba, számos akadállyal kell majd megküzdened, ebben látod azonban az izgalmat. Épp ezért minden eshetőségre felkészülve mihamarabb indulj el az úton, hisz nincs vesztegetni való időd, mert ha nem most ragadod meg az alkalmat, később nem biztos, hogy ugyanígy szembejön veled. Most minden körülmény megfelelő arra, hogy mind magadnak, mind pedig másoknak bebizonyítsd, mire is vagy képes! Vigyázz, kész, rajt!