Napi horoszkóp június 15.: az A Bikák végre önmagukra is fordíthatnak egy kis figyelmet, az Oroszlánok megértő társra vágynak

NAPI HOROSZKÓP JÚNIUS 15.

KOS (március 21-április 20)



Olyan helyzet adódik, melyet roppant módon igazságtalannak és inkorrektnek tartasz, de sajnos ezzel a véleménnyel egyszál magadban álldogálsz a tömeggel szemben. Mindennek ellenére ha egy kissé önmagad megkímélve gondolkodsz, rá fogsz jönni, hogy nem biztos, hogy jó ötlet az, ha egy emberként harcba szállsz a többséggel. Rengeteg energiát spórolsz meg magadnak, ha egyszerűen hátat fordítasz és tovább állsz. Ezzel az újabb csalódással ismét megtanultál valamit az emberekről, pontosan tudod, hogy kit és hova kell helyezni a saját értékrended szerint, épp ezért teljesen nyugodt vagy afelől, hogy nem benned van ez esetben sem a hiba, mások vannak fordítva bekötve. Semmi baj, te minden nap nyugodtan nézel tükörbe, ők pedig majd elszámolnak a lelkiismeretükkel!

BIKA (április 21-május 20)



Mindig, minden körülmények között arra törekszel, hogy másoknak örömet szerezz és eleget tegyél az elvárásaiknak, miközben te rendkívül magányosnak érzed magad. Itt az idő tehát, hogy feltöltsd az endorfin raktáraidat, hisz időnként magadra is gondolnod kell! Épp ezért ma munka után szervezz olyan programot, ami csak rólad szól és nem arról, hogy mindenki boldog körülötted, menj el egy szépségszalonba, vegyél egy dögös ruhát, vagy egyszerűen csak ülj be egy barátnőddel valahova egy finom ebédre! Nemes dolog mindig mások örömét keresni, de miközben te megpróbálsz mindenkinek eleget tenni, a saját életed senki nem fogja alakítani és helyetted boldoggá tenni! Foglalkozz néha kicsit magaddal is, hisz neked is jár egy cseppnyi boldogság!

IKREK (május 21-június 21)

Rendkívül izgatott vagy egy bizonyos dolog miatt, nem is tudsz most a kötelezettségeidre összepontosítani, legszívesebben kiugranál a bőrödből. Mivel azonban vannak még feladataid, amelyeket határidőre el kell végezned, igyekezz mégis valamennyire elvonatkoztatni attól, amely jelen pillanatban akkora izgalmat okoz. Hidd el, mindennek eljön majd a maga ideje, de minél inkább sürgetsz valamit, annál nagyobb esélyt adsz, hogy végül az arcodban landoljon az egész, pont akkor akkor, amikor nem is számítasz rá. Légy türelmes és észre fogod venni, ha a megfelelő alkalom kínálkozik arra, hogy belevágj abba, ami most izgatja a fantáziád! Emlékezz: első a kötelesség, utána jöhet a szórakozás!

RÁK (június 22-július 22)



Csapatban kellene együttműködnöd a többiekkel, ennek ellenére bárhogy is igyekszel, egy bizonyos kérdésben nem tudsz egyetérteni velük, egy pillanatig nem is érted, hogy tulajdonképp mit is keresel valójában ebben a közösségben, hisz annyira idegen számodra a szituáció, amibe puzzle-darabként illesztettek bele, hogy mindenáron a kiutat keresed. Nem érdemes azonban azonnal menekülőre fognod, próbálj egy közös útvonalat találni, amelyen ők is megtalálják a számításaikat és neked sem kell végleg feladnod az elveid, hisz most az a küldetés, hogy együtt oldjatok meg egy helyzetet. Csapatjátékos lévén biztosan be tudsz illeszkedni, vannak azonban olyan szituációk, amelyeket az értékrendedbe egyszerűen nem tudsz beleilleszteni. De miért is kellene lejjebb adnod belőle?!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)



Bár sok mindenki vesz körül, időnként mégis kissé magányosnak érzed magad. Általában véve nagy a hangzavar körülötted, szép számmal akadnak barátok is, ennek ellenére gyakran van olyan érzésed, hogy egyedül vagy. Nem értenek meg, hiába mondod a saját álláspontod, egyszerűen mindenki hajtja a maga véleményét. Keress valakit, azt az egy embert, aki tényleg kíváncsi a te véleményedre és valóban olyan tanácsokkal lát el, amelyekre szükséged van! Hidd el, nem a téged körülvevő emberek mennyisége számít, sokkal inkább azok minősége. Aki tehát nem tud minőségileg hozzátenni az életedhez, azt az embert jobb, ha mihamarabb elengeded a saját érdekedben!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)



Az események alakulálást ugyan befolyásolni nem tudod, de mégis megpróbálod a saját szád íze szerint alakítani a helyzetet. Amennyiben elegendő figyelmet szentelsz neki, talán mindenki elégedett lehet, hisz a maguk útján mennek tovább a dolgok, neked csak el kellett őket indítani. Most koncentrálnod kell, zárd ki a külvilágot és csak azzal foglalkozz, amit mindenképp meg kell csinálnod, így nem fogod nyugtalanul érezni magad amiatt, hogy befejezetlen munkát hagytál. Talán eképpen tudod egy minimálisan befolyásolni az események alakulását.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)



Szíved szerint kicsit lazítanál a gyeplőn, ám annyi tennivalód akad, hogy egyszerűen nem engedheted meg azt a luxust, hogy hátradőlve élvezhesd az életet. Ne bosszankodj emiatt, hisz azzal csak az idődet vesztegeted, sokkal inkább igyekezz a feladataidra koncentrálni, mert ha nem fogsz tudni velük időben végezni, nem marad időd és lehetőséged arra, hogy megfelelően kipihend magad és töltekezz a következő kihívásra. Ne hagyd magad kizökkenteni, hisz a fontossági sorrend tetején most az el nem végzett feladataid állnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Mások számára furcsa, már-már bizarrnak tűnő álláspontot képviselsz egy bizonyos dologgal kapcsolatban, ám ez téged egy cseppet sem zavar, nem feltétlenül vagy ugyanis az a személy, aki minden körülmények között igyekszik beilleszkedni a dominósorba. Nem kell feketének, vagy fehérnek lenned, ne bánd, ha észrevesznek, ha kitűnsz a társasából, mert ha mindig ugyanazt kántálod, amit mások is, soha nem fogsz tudni maradandó dolgot alkotni. Tűnj ki a tömegből, de arra mindenképp ügyelj, hogy pozitív ügyeket képviselj, ne amiatt emlegessenek, amiért neked szégyenkezned kellene!

NYILAS (november 23-december 21)



A célegyenesben csúszik ki valami a kezeid közül, csupán csak azért, mert nem összpontosítottál 100%-osan arra, amire kellett volna. Emiatt most hatalmas csalódást érzel, úgy gondolod, hogy hiábavaló volt minden befektetett idő és energia. Ne keseregj azonban túl sokáig, vond le a megfelelő konzekvenciát, emlékeidbe vésd bele ezt a csalódást, hogy legközelebb azonnal eszedbe juthasson a negatív tapasztalan, amely megtanított arra, hogy egyetlen pillanatra sem szabad lankadnia a figyelmednek, főleg nem a célegyenesben! Nyugi, ez a hajó ugyan most elúszott, de a Világ tele van új kihívásokkal, amelyekkel szintén maradandó élményt szerezhetsz! Hajrá, lesz ez még így se!

BAK (december 22-január 20)

Elég gyorsan sodródsz az árral, hatalmas sebességgel mész előre, ami kissé megrémít, hisz attól félsz, váratlan helyzetben nem lesz elég rövid a reakcióidőd ahhoz, hogy adekvátan tudj majd reagálni. Nem élhetsz azonban örökös félelemben, higgy magadban, hogy van benned annyi tudás, tapasztalat és talpraesettség, hogy nem okoz gondot felismerni azt, amikor letérsz az útról és ennek köszönhetően másféle irányt vesznek a történések. Kezdd el félelem helyett élvezni a szituációt és gyönyörködj a tájban ahelyett, hogy folyamatosan az jár a fejedben, hogy tengeribeteg vagy! Ha kicsit levetkőzöd a görcsöd, meglátod, hogy nagyon jól lehet szórakozni és új élményeket gyűjteni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)



Kissé sarokba szorítva érzed magad, valaki ugyanis folyamatosan számon kér rajtad valamit, amit nem tudsz hova tenni, emiatt sem tudod megfelelően kezelni a helyzetet, ezzel viszont az illető malmára hajtod a vizet. Legyen benned tartás, ha kellőképp magabiztos vagy teljes mértékben meg vagy győződve arról, hogy igazad van és jogtalanul kérik rajtad számon ezt a bizonyos dolgot, eljött a pillanat, hogy keményen kiállj magadért és mindenki tudtára hozd, hogy veled bizony nem lehet szórakozni! Meglátod, ha határt szabsz azoknak az embereknek, akik megpróbálnak hatalmat gyakorolva folyton a fejedre húzni mindenféle álarcokat, nem fognak többé próbálkozni! Ne hagyd magad, mutasd meg, hogy kemény fából faragtak!

HALAK (február 20-március 20)



Úgy érzed elakadtál egy bizonyos folyamatban, sehogy sem látod a megoldást, ám eddig nem akartál senkibe kapaszkodni és segítséget kérni. Be kell azonban látnod, hogy érdemes egy pillanatra a büszkeséged legyőznöd és olyasvalaki támogatását kérni, aki volt már hozzád hasonló szituációban, így tehát rendelkezik némi tapasztalattal ez ügyben. Ha olyasmikért vállalsz ugyanis felelősséget, amikről fogalmad sincs, ne csodálkozz, ha komoly következményekkel kell számolnod! Nem szégyen belátni, hogy vannak határaid, te is halandó ember vagy, aki időnként nagy megkönnyebbüléssel veszi tudomásul, hogy nem kell tökéletesnek lennie.