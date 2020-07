Napi horoszkóp július 12.: az Ikrek racionalitásukról híresek, a Szüzekre komoly kihívás vár

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 12.

KOS (március 21-április 20)

Bizonytalanság fog el valamivel kapcsolatban, amiben egészen idáig teljesen biztos voltál. A bizonytalanság oka pedig nem más, mint az, hogy valaki a környezetedben mindenáron meg akar ingatni a magabiztosságodban, aki azon dolgozik egyfolytában, hogy feladd, apró megjegyzésekkel szurkálva. Neked most semmi más teendőd nincs, csak kizárni mindent és mindenkit, ami és aki zavaró tényező lehet. Egyszerűen csak menj az úton, amin elindultál, hisz ha elhiszed, hogy győzhetsz, győzni is fogsz, ehhez azonban te is kellesz!

BIKA (április 21-május 20)

Szíved szerint felkavarnád az állóvizet, úgy érzed ugyanis, hogy hosszú ideje egy helyben ácsorogsz, semmifajta előrelépés nem történik az életedben, emiatt negfordul a fejedben, hogy olyasféle kalandba kellene belevágnod, ami kicsit téged is felpörget. Amennyiben tehát megérett benned az elhatározás, van bátorságod lépni és változtatni szeretnél az életeden, ne késlekedj sokáig, mert nem mindig lesz lehetőséged arra, hogy kilépj ebből a szürkeségből és megtaláld az élet napos oldalát. Indulj ma, hisz holnap lehet, hogy késő lesz!

IKREK (május 21-június 21)

A környezeted határozott meggyőződéssel állítja rólad, hogy bármi történik, te mindig racionálisan gondolkodsz, határozott talpraesettséggel hozol döntéseket, emiatt fordulnak sokan hozzád segítségért, ha olyan szituációba keverednek, amelyet nem tudnak megoldani. Méltán lehetsz büszke magadra, de légy óvatos, mert nem minden helyzetet láthatsz át teljesen, hisz kívülállóként könnyű feketét, vagy fehéret mondani, de a következményekkel nem neked kell számolni. Csak olyan tanácsot adj, amelyről biztosan tudod, hogy nem fogja az illetőt a döntésének következménye komolyan, vagy rosszul érinteni, más esetben próbáld diplomatikusan kezelni a segítségnyújtást!

RÁK (június 22-július 22)

A hét folyamán túl sok feladatot vállaltál magadra, mindenbe belekezdtél egy kicsit, nem számolva azzal, hogy lesz közöttük olyan, ami sokkal bonyolultabb annál, mint amilyennek elsőre látszott. Ennek köszönhetően igencsak kimerültél, azt érzed, hogy most kell szabadságra menned, mielőtt a teljesítményeden is meglátszik a fáradtságod és felelősségre vonnak érte. Épp ezért ha szabadságra nem is mehetsz ebben a pillanatban, a mai napot pihenéssel töltsd, szedd össze a gondolataid, tervezd meg az előtted álló hetet, hogy legközelebb ne kerülhess hasonló helyzetbe!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egy számodra fontos ügy, amelyhez nagy reményeket fűztél, rajtad kívülálló okok miatt végül nem úgy alakul, ahogy azt eltervezted. Emiatt eléggé csalódott vagy, hisz annyira magabiztosan hitted, hogy sikerülni fog a saját szád íze szerint learatni a babérokat, hogy ezzel a felamásan alakult helyzettel most hirtelen nem is tudsz mit kezdeni. Mielőtt azonban felrobbannál, igyekezz higadtan végiggondolni, mi az, amin változtatnod kellene, hol volt a rés, ahol hiba csúszhatott a folyamatba és ha megtalálod, pontosan tudni fogod, hogy legközelebb min kell változtatnod a siker eléréséhez. Ne hidd, hogy örök vesztes vagy, higgy abban, hogy ezek a tapasztalások tesznek gazdagabbá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Komoly kihívással szembesülsz a hét utolsó napján, mely nagy izgalommal tölt el, hisz pontosan az a személy vagy, aki kifejezetten szeret kiszámíthatóan élni, időnként vágyik az új élményekre, a kalandokra. Ne félj elvállalni, ne gondolkodj sokat, hisz olyan sikerélményben lehet részed, amelyre hosszú ideig emlékezni fogsz. Nyugtasd meg a környezeted, hogy teljesen tisztában vagy a veszélyekkel, pontosan tudod, hogy mit kockáztatsz, de ha soha nem próbálsz ki semmit, nem fogsz tudni egyről a kettőre jutni. Add át magad az élvezeteknek, hagyd, hogy az adrenalin vigyen előre!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, a hét utolsó napjáig sikerült megváltanod a Világot, rengeteg dolgot vállaltál magadra, emiatt borzasztóan kimerültél. Annak érdekében azonban, hogy a az előtted álló hetet ismét újult erővel kezdhesd meg, érdemes a mai napot csak és kizárólag pihenéssel tölteni. Olyan elfoglaltságokat keress, amelyek passzív módon pihentetnek, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy holnap energiáktól duzzadva indulj neki az újabb hétnek, az újabb kihívásoknak. Egyél finomakat, ejtőzz a kertben, olvass, fess, alkoss, meglátod, abszolút építőleg hat majd rád!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akad valaki a környezetedben, akiről úgy érzed, túlságosan nyomul rád, már-már az aurádba férkőzve próbál közelebb kerülni hozzád. Nem kell azonban emiatt egy percig sem feszélyezve érezned magad, amennyiben ugyanis valóban zavar a dolog, egyszerűen és határozottan állítsd meg, mielőtt még elszaladna vele a ló és olyasmibe menne bele, amit már nehezebb lesz megállítanod. Amennyiben kellőképp határozott és diplomatikus vagy, meg fogod tudni értetni az illetővel, hogy neked túl gyors a tempó, ezért vagy lépjen hátrébb, vagy fordítson hátat végleg. Ne bonyolítsd a helyzetet, ne udvariaskodj, be építs benne hamis illúziókat! Te sem örülnél, ha valaki hitegetne, igaz?

NYILAS (november 23-december 21)

Egy bizonyos személy a tágabb környezetedben csúnyán visszaélt a bizalmaddal, emiatt iszonyúan csalódott vagy, azt azonban nem tudod eldönteni, kiben csalódtál nagyobbat, az illetőben, vagy önmagad emberismerő képességében. Ne vádold magad, előfordul, hogy az ember olyan élethelyzetbe kerül, amikor egyszerűen nincsen más választása, mint bízni valakiben. Sajnos ezer esetből egyszer csak később derül ki, hogy kígyót melengettél-e a kebleden, vagy valóban bízhattál abban a személyben, akitől segítséget vártál. Legközelebb érdemes lesz jobban körbejárnod, ha van időd, mielőtt bárkit is a bizalmadba fogadsz. Nyugtasson a tudat, hogy nem mindenki ilyen, vannak még jó emberek a Föld nevű bolygón!

BAK (december 22-január 20)

Komoly lehetőséget kínálnak fel neked, mellyel kapcsolatban rögtön úgy érzed, hogy mindenképp meg kell ragadnod, hisz nem tudhatod, mikor jön veled szembe egy újabb, ehhez hasonló alkalom. Minden nap nem botlik ugyanis az ember ekkora esélybe, melyet kár lenne elszalasztania, épp ezért te se hezitálj sokat, egyszerűen használd ki a helyzetet és igyekezz a lehető legjobbat kihozni belőle. Most minden körülmény adott ahhoz, hogy sikerre vidd azt, amiről mindig is álmodoztál, épp ezért ne vessz el a részletekben, csak ugorj fejest és majd úszás közben meglátod, milyen hosszú lesz a táv. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Hatalmas nyomás alól szabadulsz fel azzal, hogy egy igen bonyolult ügynek tudsz a végre pontot tenni a végére. Mostantól nem kell folyamatosan azzal foglalkoznod, hogy mi lesz, ha nem oldódik meg, hátradőlhetsz, hisz sikerül lezárnod valamit, ami eddig eléggé megnehezítette az életed. Most pihenj egy kicsit, szusszanhatsz ugyan, de ne nyújtsd túl hosszúra a pihenést -úgysem vagy az az egy helyben ücsörgő típus-, keress új kihívást, de próbáld azért egy darabig elkerülni a nagyobb volumenű kalandokat. Jobb lesz most, ha szerzel egy kis sikerélményt is magadnak, anélkül, hogy különösebben nagyobb energiákat fektetnél bele.

HALAK (február 20-március 20)

Olyan szituáció adódik, amely kissé sarokba szorítva olyan döntést kényszerít ki belőled, amelyen szíved szerint hosszabb ideig meditáltál volna. Így azonban nincs más választásod, mint feketét, vagy fehéret mondani és tovább lépni. Időnként sokkal jobb ilyenformán dönteni, mert ha az idegszálaid tépkeded, csak a saját életed fogod vele bonyolítani, ahelyett, hogy kimondanád, amit ki kell és haladnál tovább. Épp ezért teljesen megnyugtat a tudat, hogy ugyan gyorsan kellett döntened, mégsem volt időd háromszor átrágni a következményeket, de legalább kimondtad és tovább tudsz lépni! Ne bánd, hogy így alakult, jól döntöttél!