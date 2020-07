Napi horoszkóp július 10.: a Rákokra sorsszerű találkozás vár, a Mérlegek egyetlen nap alatt szeretnének mindent megoldani

NAPI HOROSZKÓP JÚLIUS 10.

KOS (március 21-április 20)

Olyasféle feladattal küzdesz a hét utolsó munkanapján, ami a számodra váratlan kihívást jelent, de pontosan tudod, ha sikerrel abszolválod, nagyot léphetsz előre a ranglétrán. Mivel ez most prioritást élvez az életedben, igyekezz minden idegszáladdal összepontosítani, hogy a végén valóban büszke lehess magadra. Noha elég sokan próbálnak most kizökkenteni mindenféle más dologgal, igyekezz kizárni minden zavaró tényezőt, hiszen nagyon fontos cél lebeg a szemed előtt. Majd ha átszakítod a célszalagot, nyugodtan nyithatsz más dolgok felé is, de erre még kicsit várni kell. Most csak menj tovább bátran az úton, s le fogsz küzdeni minden akadályt!

BIKA (április 21-május 20)

Egy hozzád közel álló személy kellemetlen helyzetbe hoz mások előtt, amit az első pillanatban nem is igen tudsz mire vélni. Fogalmad sincs, miért volt jó neki az, hogy nevetségessé tett, de mindenképp érdemes hangot adni a csalódottságodnak, hisz joggal vársz magyarázatot arra, mi a fene történt. Igyekezz megértetni az illetővel, hogy nem igazán jó vicc az, amin csak az előadó nevet, miközben mások igencsak kínban érzik magukat. Értesd meg vele egyszer és mindenkorra, hogy a jövőben igyekezzen kerülni a hasonló szituációkat!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó nunkanapján annyira felgyorsulnak az események körülötted, hogy azt sem tudod, pontosan mi történik, ám ezt egy cseppet sem bánod, hisz szereted a pörgést és azt, ha végre zajlik az élet. Jól esik, hogy most végre felkavarodott az állóvíz, hiszen ha minden nap ugyanolyan, ha folyamatosan ugyanazt csinálod, abból sok jó nem jön ki. Épp ezért most tartsd a tempót és adj lehetőséget magadnak arra, hogy új élményekkel gazdagodhass. Természetesen ne ész nélkül vágj bele minden, első pillantásra vonzónak tűnő kalandba, s vigyázz a testi épségedre is!

RÁK (június 22-július 22)

A mai nap különleges találkozást tartogat számodra, olyasvalakit sodor ugyanis az utasba az élet, akivel első pillantásra működik a kémia, akiről az első pillanatban tudod, hogy hosszú távú kapcsolat lehet közöttetek. Nem kell azonban azonnal esküvői tanút keresned, korántsem biztos ugyanis, hogy szerelem lesz belőle, de mindenképp egy hosszú távú, sok-sok élménnyel teli kapcsolatra számíthatsz. Ha ez csak egy barátság, akkor is sokat nyertél vele, hisz ez a sorsszerű találkozás az, ami egy életre szól!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elindultál egy bizonyos úton, ám túl sok akadállyal kell megküzdened, ami lehet egyfajta jel is a számodra. Nem biztos tehát, hogy ezen az ösvényen kellene haladnod, s érdemes végiggondolnod, mi a pontos célod és mennyi áldozatot vagy hajlandó vállalni azért, hogy azt végül elérhesd. Amennyiben többet kell beleadnod, mint amennyit eredetileg gondoltál, talán célszerű más megoldást keresni addig, amíg nem késő. A sűrű erdő közepéről jóval nehezebb lesz majd kitalálni, ezért időben fordulj vissza. Olyan célokat tűzz ki magad elé, amelyek reálisan elérhetőek!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Fárasztó szerepet kell eljátszanod, hisz semmiképp nem szeretnéd, hogy a környezetedben bárki rájöjjön, komoly gondokkal küzdesz. Be kell azonban látnod, hogy ezt az álarcot nem sokáig tudod viselni, hisz van valaki, aki minden apró gesztusodból érzi, hogy bajban vagy. Nem vagy egyedül a problémáiddal, szerencsére akad valaki, akire mindenben számíthatsz és bármi nyomasztja a lelkedet, bizalommal fordulhatsz hozzá. Amennyiben fogalmad sincs, hogyan oldd meg a helyzetet, bátran keresd fel és kérd ki az illető véleményét, hisz még az is lehet, ő lesz az, aki a megoldókulcsot a kezedbe adja! Ne habozz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Túl sok feladatot szeretnél egyetlen nap alatt befejezni, pontosan tudod ugyanis, hogy máskor nem lesz rá időd. Ezzel azonban csak azt éred el, hogy túl sok dologba kapsz bele, s emiatt minden befejezetlen marad. Amennyiben tökéletes eredményt szeretnél produkálni, készíts egy tervet, és annak alapján haladj előre. Ha tudod tartani magad ehhez és szép, sorjában teszed a dolgodat, hidd el, hogy messzebbre jutsz, mintha ész nélkül, vaktában rohannál előre. Nem a lehetetlennel küzdesz, de emlékezz a mondásra: jó munkához idő kell!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A mai nap elég fontos számodra, olyasvalaminek kerülhet ugyanis pont a végére, amire nagyon hosszú ideje készültél már. Bár mindent igyekeztél nagyon aprólékosan kidolgozni annak érdekében, hogy ne kerülhessen porszem a gépezetbe, az utolsó métereken mégis szembesülsz valamivel, ami teljesen váratlanul ér, és alaposan próbára tesz. Ne ijedj meg a helyzettől, hiszen pontosan tudod, hogy mit kell tenned, s aszerint cselekedj, amit az eszed diktál. Ne akarj túl sokat, elégedj meg azzal, amit az elején elterveztél! A végén így is komoly elismeréseket zsebelhetsz be!

NYILAS (november 23-december 21)

Érzed, hogy ott a lehetőség előtted, csupán csak el kellene indulnod az úton, valahogyan azonban mégis tartasz attól, hogy kudarcot fogsz vallani, emiatt csak álmodozol arról, ami valójában néhány lépésnyire van tőled. A siker érdekében meg kell próbálnod levetkőzni a kishitűségedet, és fel kell vértezned magad némi önbizalommal ahhoz, hogy képes legyél megragadni a kínálkozó alkalmat. Ki vagy éhezve a sikerre és a boldogságra, ne hagyd, hogy a dolog csak úgy elússzon az árral, te pedig sóvárogva nézd, ahogyan elsodorja a víz. Állj fel és cselekedj, mert ma még ott van előtted a lehetőség, de holnap már lehet, hogy késő lesz!

BAK (december 22-január 20)

Fogytán van a türelmed egy bizonyos üggyel kapcsolatban, nem igazán érted, mi tart olyan sokáig, miért toporogsz egy helyben, miközben neked egyetlen felesleges perced sincsen. Ha teheted, próbáld megsürgetni a dolgot, hisz nem várhatsz a végtelenségig arra, hogy mások összeszedjék végre magukat és menjen végre minden a maga rendje szerint. El kell azonban fogadnod azt is, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amelyekre abszolút nincs ráhatásod, s akármit is teszel, soha nem tudod az eseményeket befolyásolni. Nem is érdemes frusztrálnod magad emiatt, tegyél meg minden tőled telhetőt és lesz, ami lesz!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Komoly helyzetben mindenki tőled várja a megoldást, azt gondolják ugyanis, hogy te vagy az a személy, akinek mindig minden szituációban többféle alternatíva is van a fejében arra, hogy mit kellene lépni a helyzet megmentése érdekében. Mielőtt azonban vaktában evakuálnál mindenkit, gondolkodj, s ne vállalj olyan dolgokat, amelyek amelyek meghaladják a képességeidet. Ne akarj mindenáron a hős szerepében tetszelegni, mert ha gondolkodás nélkül ugrasz a szakadékba, maximum mártír lehet belőled. Mellesleg így másokon sem tudsz segíteni, egyszóval mérlegeld, hogy mit lépsz!

HALAK (február 20-március 20)

Végre minden úgy alakul, ahogyan eltervezted, senki és semmi nem akadályozhatja meg, hogy a mostanában téged folyamatosan zavaró ügyekre megoldást találj, s utána nyugodtan dőlhess majd hátra. Így most jut időd azokra a dolgokra is, amelyeket korábban félre kellett tenned ahhoz, hogy bele ne gabalyodj teljesen a pókhálóba. Bátran szervezhetsz programokat a barátaiddal vagy a szerelmeddel, kapcsolódj ki, hisz neked is jár a pihenés! Bár minden jól alakul, azért tartsd nyitva a szemed, mert soha nem tudhatod, mikor lehet szükség gyors beavatkozásra, tűzoltásra!