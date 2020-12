Napi horoszkóp december 3.: a Kosok több vasat tartanak a tűzbe, az Ikrek igazi barátok

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 3.

KOS (március 21-április 20)

Egyszerre több dologban próbálsz sikereket elérni, valahogy mindenáron azt szeretnéd bizonyítani, hogy te bizony akár tonnákat is elbírsz, nem számít, milyen nehéz egy adott akadály, gond nélkül megugrod, terhekkel a válladon. Amennyiben azonban egy pillanatra őszintén belegondolsz, beláthatod, hogy ez egyrészt nem igaz, másfelől pedig felesleges terhekkel nehezíted az életed. Hosszútávon sokkal jobban jársz, ha lejjebb adsz a felelősségből, nem áldozol be mindent a siker érdekében, mintegy mártírt csinálva önmagadból. Hidd el, a kevesebb sokszor több!

BIKA (április 21-május 20)

A mai nap alkalmas arra, hogy határozottan kiállj magadért, az az érzésed ugyanis, hogy a környezetedben élő, nálad jóval erősebb személyiségek egyszerűen próbálják rád erőltetni az akaratukat, igyekeznek úgy terelni az úton, ahogy ők jónak látják, ez pedig téged rendkívüli módon zavar. Amennyiben valós a megérzésed, nem érdemes húzod az időt, hozd mindenki tudtára minél hamarabb, hogy nem egy bábu vagy a sok közül, akivel bárki úgy játszhat, ahogy akar, az életed pedig nem egy megrendezendő színdarab! Ne hagyd hogy mások irányítsák az életed, még az előtt vedd át a kormányt, mielőtt késő lesz!

IKREK (május 21-június 21)

Egy hozzád nagyon közel álló személy bajban van, amelyből nem nagyon látja a kiutat, te pedig fittyet hányva mindenre, rohansz a segítségére. Rendkívül nagyra becsülendő és nemes dolog ez a fajta áldozatvállalás, arra azonban érdemes ügyelned, hogy ne valamiféle hűbele Balázs módjára állj az illető mögé, sokkal inkább érdemes megkérdezned, mi az, ami a legnagyobb hasznára válhat a bajban. A segítség mindig jól jön, ebben a helyzetben szükség is van rá, már csak a "hogyan?" és a "miként?" a kérdés. Önzetlen és nemes cselekedet a részedről ez a fajta hozzáállás, büszke lehetsz magadra!

RÁK (június 22-július 22)

Az eddigi munkafolyamatok elé olyasfajta akadály gördül, amely az első pillanatban nagyon megrémít, hisz azonnal látod magad előtt, ahogy az eddig felépített várad összeomlik és te kudarcot vallasz. Amennyiben azonban nem temeted rögtön a sikert, nem látod annyira borúsan a helyzetet, csupán csak egy megugrásra váró akadálytként tekintesz a dologra, rögtön nem is olyan ijesztő az egész. A megfelelő tudás és tapasztalat megvan benned, bátorságért sem kell jobb napokon a szomszédba menned, kapd elő tehát ezt a tarsolyodban lapuló hármas kombinációt és fuss neki az akadálynak. Ha megtorpansz minden apró hepe-hupánál, a sikert sokkal nehezebb lesz bezsebelni! Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, felhasználtál minden benned lévő tartalékot, elfogyott a kreativitásod, ezáltal nem tudsz már olyan minőségű eredményt letenni az asztalra, amelyhez mind te, mind pedig a környezeted hozzá van szokva. Igen, létezik ez a fajta "kiégés", amelynek a tüneteit te is produkálod, mielőtt azonban végleg elveszne belőled minden, ami eddig a sikert garantálta, érdemes egy kicsit más felé is nyitni, új dolgokat megismerni, inspirációt keresni, melyek hozzásegítenek majd ahhoz, hogy újult erővel, ötletekkel, kreativitással tele vágj neki az újabb kihívásoknak. Hidd el, nincs veszve minden, mindenkinek eljön a pont az életében, amikor váltania kell egy rövid időre ahhoz, hogy sikeres és boldog lehessen!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elég fajsúlyos helyzetben kérsz tanácsot egy olyan, hozzád közel álló személytől, akitől a megoldást várod, legnagyobb csalódottságodra azonban nem azt a fajta útbaigazítást kapod, amelyre számítottál előzőleg. Mivel azonban tanácsért fordultál az illetőhöz, nem vagy abban a helyzetben, hogy meghatározd az útirányt, így tehát abszolút a kezébe kell adnod az irányítást. Igen, lehet, hogy nem fog minden szava tetszeni, ám jelen helyzetben nincs más választásod, mint követni, hisz hatalmas a kockázat a dologban, neked pedig fogalmad sincs, merre indulj. Hidd el, néha jobb, ha valaki mentorként áll a hátad mögött ahelyett, hogy egyedül kóborolnál, elveszve a rengetegben!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Mindenáron bizonyítani szeretnél minden fronton, más körül sem járnak a gondolataid, mint azon, hogy lenyűgözz mindenkit kollégaként, barátként, családtagként. Ez azonban rendkívül fárasztó, hisz nincs lehetőséged lazítani és egy kicsit leereszteni, non-stop azzal vagy ugyanis elfoglalva, hogy 100%-os formában légy. Amennyiben egy pillanatra megállsz a mókuskerékben, rájöhetsz, hogy képtelenség mindig magadat adni és önazonosnak lenni, ha mintegy felhúzott játék, rohansz és a legjobb formádat mutatod. Merd elhinni, hogy neked is két lábad van, te is a földön jársz és neked is lehet gyengébben teljesíteni. Nem von le semmit az értékeidből, ha visszaveszed és egy időre pihenőt fújsz magadnak!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy bizonyos helyzetben régóta keresed a megoldást, ma azonban úgy tűnik ráérzel a dolog nyitjára, ami rendkívül nagy boldogsággal és büszkeséggel tölt el. Most nem szabad megállnod, menj, törd az utat, de arra ügyelj, nehogy mások hasra essenek, miközben megállíthatatlanul mész előre, hisz mások ugyanolyan fontosan, mint te. Amennyiben sikerül elérned a kitűzött célodat és felállsz a dobogó tetejére, méltán mutogathatod az elérd eredményeidet! Így dolgoznak a profik!

NYILAS (november 23-december 21)

Rossz előérzeted van, mely az egész napodra rányomja a bélyegét. Ingerült vagy, mindenre felkapod a vizet, a környezeted pedig nem tud mit kezdeni a jelenlegi állapotoddal. Épp ezért, mielőtt megbántanál másokat, igyekezz csitítani a benned dúló háborút, mihamarabb tisztázni, hogy van-e alapjan annak a bogárnak, ami a füledben duruzsol, ezáltal pontot tenni a zavar végére. Ne hagyd, hogy rányomja a bélyegét a napodra egy lehetséges módon alaptalan feltételezés!

BAK (december 22-január 20)

Régóta új kihíváson töröd a fejed, eddig azonban nem nagyon akadt senki a környzetedben, aki objektív véleményt tudott volna mondani, vagy használható tanáccsal tudott volna szolgálni. Mivel azonban tartasz tőle, hogy amennyiben egyedül vágsz bele, túl nagy kockázatot kellene hoznod és nagyobb a bukás lehetősége is, így érdemes addig keresgélned, amíg olyan személyt nem találsz, akiben teljes mértékig megbízhatsz, illetve akinek nyugodtan fordíthatsz hátat, nem kell attól tartanod, hogy rád támad. Csak akkor indulj neki a nagy kalandnak, ha megtaláltad az embered!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl gyorsan szeretnél valamin túlesni, ezért sürgeted annyira a dolgot. Így azonban csak az ellenkezőjét éred el, s nem hogy haladna minden előre, az az érzésed, hogy hátrafelé rohansz. Épp ezért ne hajtsd a lovat olyan görcsösen, mert megbokrosodik és elkezd észt veszejtve vágtázni, amíg le nem dob a hátáról, abból semmi jó nem sül majd ki. Épp ezért szépen lassan ügess vele, meglátod, így is el tudod érni a célodat, csupán türelem és kitartás szükséges hozzá! Amennyiben betartod a fokozatosság elvét, ugyanazon sikereket fogod elérni, csak kevesebb kockázattal!

HALAK (február 20-március 20)

Egy véletlen ballépés miatt főhet a fejed, mert nem elég, hogy mihamarabb végezni szerettél volna, most dupla annyi munkádba kerül korrigálni a hibát. Kétségbeesett futás helyett állj meg egy pillanatra és gondold végig, hogyan lehetne a lehető legrövidebb idő alatt a leghatékonyabb manőverrel menteni a menthetőt. Nem lehetetlen, csupán nagy koncentrációra lesz hozzá szükséged. Ha kell, vonj be segítséget, olyasvalakit, aki ért a dolgához és vakon rá mered bízni magad. Minden sikerülni fog, észre sem veszik majd, hogy bármi hézag volt a folyamatban, te pedig végül nyugodtan arathatod le a babérokat!