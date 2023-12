Napi horoszkóp december 22.: a Bikák komoly kihívással szembesülnek, a Rákoknak érdemes kitartóbban akarniuk a sikert

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 22.

KOS (március 21-április 20)

Pontosan tudod, hogyan kell úgy kiszámítanod mindent mértani pontossággal, hogy ne csússzon hiba a számításodba. Az ünnepek kezdete előtt két nappal azonban mégis olyan váratlan porszem kerül a gépezetbe, hogy nem tudod az előre kiszámított matekpéldát elővenni, számodra is ismeretlen gonddal kell ugyanis megküzdened. Bármennyire is remegnek meg a lábaid, szedd össze magad, légy magabiztos és próbálj arra koncentrálni, hogy sikerülnie kell, ha már ennyit dolgoztál érte. Fel ne add, az utolsó métereknél, mert különben hosszú ideig bánni fogod, hogy nem mentél tovább és még borzasztóan csalódott is leszel. Ne hagyd, hogy egy kis malőr rányomja a bélyegét a karácsonyra!

BIKA (április 21-május 20)

Komoly kihívással szembesülsz karácsony előtt, amely ugyan hatalmas izgalommal tölt el, hisz pontosan az a személy vagy, aki időnként vágyik az új kalandokra, mégsem biztos, hogy a legideálisabb pillanatban érkezik. Nyugtasson azonban a tudat, hogy karácsony ide vagy oda, egyszerűen vissza nem térő lehetőségről van szó, ennek megfelően érdemes elvállalnod. Nyilván tisztában vagy a veszélyekkel, pontosan tudod, hogy mit kockáztatsz, azt is, hogy nem épp a legmegfelelőbb az időpont, ám ha mindig a körülményeket figyeled, abban az esetben nem fogsz tudni maradandó élményeket szerezni. Add át magad az élvezeteknek, hagyd, hogy az adrenalin vigyen előre!

IKREK (május 21-június 21)

Valami azt súgja, hogy nem a megfelelő irányba mész bizonyos ügyek tekintetében, amikor pedig ez a felismerés belédhasít, akkor igen nagy csalódás tölt el. Valahogy semmi nem úgy sikerül, ahogy eltervezted, ennek okán egyfajta általános kétségbeesés lesz úrrá rajtad, elkezdesz kapkodni, mintha nem lenne Holnap. Amennyiben azonban lehűtöd magad kissé, abban az esetben rájöhetsz, hogy a rohanás nem épp a legokosabb taktika. inkább gondolkodj logikusan és ne most akard megváltani a világot!

RÁK (június 22-július 22)

Kezded elveszíteni a türelmedet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy érzed, teljesen feleslegesen futod a köröket, abszolút semmi eredményt nem hoz, ennek következtében pedig egyenesen feldühít az, hogy csak menetelsz anélkül, hogy a célvonal feltűnne a látóhatárban. Nem érdemes azonban most hátat fordítanod, ha már eddig eljutottál, inkább szedd össze minden erődet, kitartásodat és akard a sikert. Biztosan nem fog magától az öledbe hullani, mégis sokkal édesebb lesz az íze, ha megküzdesz érte. Hajrá!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az ünnepek küszöbén olyasfajta, éles helyzetbe keveredsz, amelyből már az elején szeretnél kihátrálni, úgy érzed ugyanis, hogy semmiképp nem fogsz tudni jól kijönni belőle. Amennyiben azonban félreteszed a pillanatnyi pánikrohamodat egy pillanatra és részleteiben vizsgálod a szituációt, abban az esetben rá fogsz jönni, hogy ugyan nem túl komfortos jelen pillanatban a helyzet, mégis ha összeszeded magad, akkor teljesen simán, jól is kijöhetsz belőle. Igyekezz a közvetlen környezetedet is magaddal vinni ebbe az irányba, hiszen ha száz ember száz felé szalad, abból bizonyos semmi jó nem sülhet ki!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Ugyan mihamarabb szeretnél elmozdulni arról a pontról, amelyen jelenleg állsz, valahogy azonban mégsem sikerül úgy alakítani a helyzetet, hogy előrefelé haladj. Mivel fogytán van az időd és az energiád, épp ezért igyekezz globálisan tekinteni a szituációra és ne arra gondolj csupán, hogy egyes pillanatokat túlélj. Amennyiben futsz a helyzet elől, csak még tovább fog tartani és annál nehezebb lesz kilépni az egészből. Mindent maradéktalanul végezz el, majd azután zárd be magad mögött az ajtót és add át magad az ünnepi vibe-nak!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Úgy érzed, biztos alapokon állsz, minden a teveid szerint halad, semmitől nem remeghet meg a lábad, minden eshetőségre fel vagy készülve. A hét utolsó munkanapján mégis olyan váratlan fordulat talakítja át a programot, melynek következtében érthető módon teljesen kétségbe esel. Ne aggódj azonban, hisz ha helyén van a józan ítélőképességed, akkor nincs az a mély víz, amelyben reményvesztetten elsüllyedhetnél. Minden azon múlik csupán, hogy el tudod e hinni azt, amit számtalanszor bizonyítottál már: hogy válságkezelésből kitűnő vagy, amennyiben rendelkezésre áll minden, ami ahhoz kell, hogy mentsd a menthetőt. Bízz a képességeidben!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú vívódás után, épp az ünnepek előtt sikerül végre döntést hoznod egy bizonyos ügyben, mely rendkívülien megnyugtat, hisz mostantól nem kell minden másodpercedet azzal töltened, hogy felsorakoztatod magadban a pro és a kontra érveket, illetve az esetleges következményeken lamentálsz. Rajtad kívül a környezeted válláról is legurulhat egy hatalmas szikla, kezdtél már ugyanis az ő idegeiken is táncolni. Legközelebb nem érdemes rétestészta-módra nyújtani a kényelmetlen ügyeket, jobb mihamarabb túlesni rajtuk, hogy aztán ne azzal kelljen minden álmatlan éjszakát töltened, hogy a megoldáson törd a fejed!

NYILAS (november 23-december 21)

Régóta duruzsolta az a bizonyos bogár a füledbe, hogy rendezz valakivel egy korábban elmérgesedett konfliktushelyzetet, hiszen mégiscsak a szeretet ünnepe jön. Mielőtt azonban felhívod, vagy találkozol vele, tudnod kell azt is, hogy két esélyes a dolog. Nem biztos, hogy örömében a nyakadba fog ugrani, illetve úgy fog elsülni a beszélgetés, ahogyan azt eltervezted. Mivel azonban régóta nem hagy nyugodni a dolog, érdemes egy próbát tenned. Még ha nem is melegszik újra a közöttetek lévő viszony, talán a kérdéseidre választ kapva nyugodtabban élheted mostantol az életed. Jön a karácsony, mikor rendeznél egy konfliktust, ha nem a szeretet ünnepén?!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapján, épp az ünnep küszöbén bagatelizálsz el egy fontos dolgot, amelynek bizony meg is lesz a negatív előjelű következménye. Az eredményen ugyanis jól látszik, hogy nem kezelted kellő komolysággal a helyzetet. Ez most nem sikerült úgy, ahogyan megálmodtad, arra azonban mindenképp jó volt, hogy megtapasztalhattad, mi lesz a következménye, ha nem úgy állsz a dologhoz, ahogyan azt a szituáció megkívánja. Legközelebb jobban tedd oda magad, és akkor talán nem fog főni a fejed a kudarc miatt!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Úgy érzed, a folyamatban lévő ügyeid tekintetében szükség lesz egy kis változtatásra ahhoz, hogy új lendületet kaphass ahhoz és végül pozitív eredményeket tudj felmutatni. Alaposan gondold tehát át, honnan veszed ki a kockát és hova illeszted be, hiszen abszolút nem mindegy, hogy hirtelen felindulásból kikapsz egyet a toronyból, aztán jó eséllyel összedől az egész, avagy jól megfontolt lépésekkel állva hagyod az egészet. Ne olyasmin próbálj változtatni, amely veszélybe sodorja a sikert, sokkal inkább kisebb dolgokban érdemes gondolkodnod. Tartsd szem előtt, hogy nem mindig az óriási lépések azok, amikkel előbbre jutsz, néha az apróbbak és jól átgondoltak vezetnek eredményre!

HALAK (február 20-március 20)

Olyan szituáció adódik épp karácsony előtt két nappal, ami kissé sarokba szorítva olyan döntést kényszerít ki belőled, amelyen szíved szerint hosszabb ideig meditáltál volna. Mivel azonban nyakadon vannak az ünnepek, épp ezért nincs más választásod, mint feketét, vagy fehéret mondani és egyszerűen tovább lépni. Időnként sokkal jobb ilyenformán dönteni, hiszen ha az idegszálaidat tépkeded, akkor csak a saját életedet fogod vele bonyolítani, ahelyett, hogy előrefelé haladnál. Mondd ki, amit ki kell annak érdekében, hogy ezután csak a karácsonyra koncentrálhass!