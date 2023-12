Napi horoszkóp december 17.: az Oroszlánok végre nyilvánosan is vállalhatják a véleményüket, a Mérlegeknek kiélezett helyzetben kell kockáztatniuk

NAPI HOROSZKÓP DECEMBER 17.

KOS (március 21-április 20)

Borzasztóan aggódsz egy hozzád közelálló személy miatt, akit láthatóan semmi és senki nem érdekel, nem hallgat a jótanácsokra, az intő szavakra, a féltésre, egyszerűen amit kigondol, azután rohan meggondolatlanul. Mivel azonban ez neked nem okozhat álmatlan éjszakákat, épp ezért amennyiben nem hallgat az intő szavakra, abban az esetben engedd el, ő pedig számítson saját magára innentől kezdve és ne arra alapozzon, hogy majd te a tíz körmödet lerágva állsz mellette őrt, hogy vajon mikor kellhet menteni. Koncentrálj saját magadra és a közelgő ünnepekre, szervezz olyan programokat, amelyekben neked is jut élmény, hisz a lista legtetején ideális esetben soha nem mások állnak!

BIKA (április 21-május 20)

Nem igazán szereted a pesszimizmust, épp ezért valahogy sosem tudod megfelelőképp kezelni azokat a helyzeteket, amelyekben valaki túlságosan negatívan látja a végkimenetelt. Mivel azt gondolod, hogy egyáltalán nincs jó hatással rád ez a fajta életfilozófia, így tegyél egy kísérletet arra, hogy meggyőzd az ellenkezőjéről azt, aki negatívan látja az életet, amennyiben azonban azt látod, hogy a folyóba öntöd vele a vizet, abban az esetben nincs más választásod, mint tovább lépni és a saját érdekedben minimalizálni az illetővel folytatott kommunikációt. Ha valamire nincs szükséged ugyanis, az pont az, hogy valaki megállás nélkül visszahúzzon, emiatt pedig lefelé haladj!

IKREK (május 21-június 21)

Elég komoly ügyben kell állást foglalnod a hét utolsó napján, emiatt érthető módon kissé megremegnek a lábaid. Amennyiben azonban egy pillanatra belegondolsz, beláthatod, hogy bizonyosan nem véletlenül kerültél te terítékre, hisz rendelkezel annyi tapasztalattal és szakértelemmel, hogy biztos pontot jelents a mostanihoz hasonló helyzetekben. Állj meg tehát magabiztosan a talajon és ne arra gondolj, hogy mekkora a felelősséged, hanem arra, hogy objektív, kézzel fogható, szakértői véleményt alkoss. Hidd el, sokkal hitelesebb leszel, ha határozott vagy, az pedig abszolút nem opció, hogy a félelmeid vegyék át az uralmat a döntéseid felett! Hajrá!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, valaki olyasmit vár el tőled, ami hatalmas terhet jelent számodra, mégis megpróbálja valahogy rád erőltetni ezt a fajta tonnás hátizsákot. Mielőtt azonban kényszer hatása alatt bármit elvállalnál, előtte -amennyiben úgy érzed, hogy abszolút nem a te pályád- magyarázd el azoknak, akik ezeket az elvárásokat támasztották feléd, hogy miért nem szeretnéd vállalni a dolgot, hozd határozottan, de diplomatikusan mindenki tudtára, hogy csakis olyasmihez adod a nevedet, amelyben tevékenyed részt tudsz venni, egyéb esetben önmagukra számítsanak. Mindig vedd figyelemben a határaidat és az értékrendedet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Elég régóta várod a pillanatot, amikor őszintén megfogalmazhatod a véleményedet nagyobb plénum előtt, a hét utolsó napján pedig lehetőséged adódik arra, hogy ezt végre megtedd. Büszkén vállald tehát fel a mondanivalódat, ne félj a következményektől, arra azonban ügyelj, hogy mindezt olyan stílusban tálald, amely nem sért másokat és nem okoz konfliktushelyzetet sem közötted, sem a többiek között. A cél ugyanis nem az, hogy összeugrassz mindenkit magad körül, hanem az, hogy olyanformán erősítsd a hiteledet, amelyből hosszútávon előnyt tudsz majd kovácsolni. Fogalmazd meg tehát jól a mondanivalódat, ne dadogj, ne kertelj, egyszerűen mondd ki, amit elterveztél!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Karácsony közeledtével, a hét utolsó napján olyan híreket kapsz egy bizonyos ügyben, amelyek kedvezően befolyásolhatják az eredményt, ez pedig határtalan örömmel tölt el, vége ugyanis a sok aggodalomnak, bizonyos szempontból felszabadulhatsz tehát, hisz megkaptad a megfelelő eszközöket ahhoz, hogy pontot tehess egy folyamatban lévő ügy végére. Mielőtt azonban kiugranál a bőrödből, mindenképp győződj meg arról, hogy nem csupán délibábot látsz, hanem igenis valós jeleket veszel, annak érdekében tehát, hogy ne kelljen csalódnod, érdemes tágabbra nyitod a szemeidet. Amennyiben sikerrel zárod le az ügyet, ünnepeld meg a barátaiddal, hogy végre nyugodtan készülhetsz az ünnepekre!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem igazán szeretsz kockáztatni, úgy érzed, hogy mindig jobb, ha biztonságban tudod önmagad és a hozzád közel állókat, épp ezért az, hogy tizenkilencre lapot húzz, abszolút nem lehet opció számodra. A legnagyobb bosszúságodra azonban karácsony közeledtével valaki mégis olyan helyzetbe hoz, amelyben kénytelen vagy ebből a fajta biztonsági zónádból kilépni, ennek okán tehát rendkívül frusztrált vagy. Ha már így alakult, akkor igyekezz taktikázni, ügyelj arra, hogy ne veszíts el mindent és jól érthetően magyarázd el az illetőnek, hogy mivel te nem a bábja vagy, ezért ne hozzon még egyszer ilyen kellemetlen és számodra dühítő szituációba. Egyszer, s mindenkorra tisztázd, hol a határvonal, akkor talán a körülötted élők is megértik, meddig mehetnek el!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Szíved szerint, ahogy mindenki, te is a könnyebb utat választanád az Életnek majdnem minden területén, ám valamilyen oknál fogva mégis általában a bonyolultabb feladatok jutnak, így a hét utolsó napján is. Ne bosszankodj azonban emiatt, fogadd el, hogy valószínűleg azért kapod ezeket a kihívásokat, ha nehezebb is az utad, akkor is a végére valahogy tiéd a siker. Légy emiatt büszke magadra, állj mindig úgy a helyzetekhez, hogy téged igenis kemény fából faragtak, meg tudod csinálni, sikerülnie kell, adjon ez lendületet a nagyobb kihívások teljesítéséhez!

NYILAS (november 23-december 21)

Karácsony közeledtével igencsak nehezen veszed rá magad arra, hogy a kötelezettségeid el legyenek végezve, ráadásul olyan feladatok várnak, amelyek nem éppen a hétköznapi kategóriából valók. Mivel nem érdemes egyetlen percet sem azzal vesztegetned, hogy a megoldáson morfondíroznol, épp ezért keress gyorsan valakit a közvetlen környezetedben, aki tapasztaltnak számít ezen az útvonalon, az ő tudására ugyanis egész nyugodtan alapozhatsz, ő segít majd átlendülni a kezdeti nehézségeken és az általuk okozott félelmeken. Nyugodtan bontogasd az illető mellett a szárnyaidat, máskülönben sosem tanulsz meg repülni!

BAK (december 22-január 20)

Olyasvalakitől kapsz elismerést a hét utolsó napján, akivel nagy általánosságban abszolút nem ápolsz jó kapcsolatot, mi több igazi riválisai vagytok egymásnak. Épp ezért különösen jóleső érzés az, hogy az illetőtől érkezik a pozitív visszajelzés, nem gondoltad volna ugyanis, hogy bármikor a békés hangvételű beszélgetés jellemzi majd a kommunikációtokat, ám ma ez is megtörténik. Ezek az élet által okozott meglepetések azok, amelyek boldoggá tesznek és lendületet adnak ahhoz, hogy további sikereket érhess el és ez különösen léleksimogató számodra. Mivel az illető békejobbot nyújtott, épp ezért érdemes adnod egy esélyt a kapcsolatotoknak, hívd meg egy bögre forró csokira, rajtad ne múljon a pozitív előrelépés!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasvalaki toppanhat az életedbe a hét utolsó napján, akiről mostanra már lemondtál ugyan, annak idején azonban elég intenzív érzelmeket tápláltál az illető irányába. Az első megdöbbentéstől szóhoz sem jutsz, ám amikor sikerül megértened, hogy új esélyt kaptál az Élettől arra, hogy végre egy pár lehessetek, legszívesebben kiugranál a bőrödből. Mielőtt azonban a bérelnél egy menyasszonyi ruhát, igyekezz higgadt maradni -legalábbis látszólag- és feltérképezni, hogy vajon mi a lovagod szándéka. Azt ugyanis a rózsaszín ködben is érdemes szem előtt tartanod, hogy valamiért annak idején vége lett bimbózó románcnak és elváltak az útjaitok. Bármennyire is ragadnak el tehát az érzelmek, használd a józan eszed!

HALAK (február 20-március 20)

Ne fuss felesleges köröket a hét utolsó napján, szükséged lehet ugyanis a hasznos energiáidra ahhoz, hogy még karácsony előtt teljesíthess egy viszonylag nagyobb volumenű feladatot. Épp ezért nem kell elvállalnod azt, amit a környezeted megpróbál rád testálni, hisz alapvetően te vagy ugyan a segítőkészség mintaképe, ám ezúttal magadra is gondolnod kell. Igyekezz tehát csak a kötelező feladataidat elvégezni, majd átadni magad a passzív pihenésnek. Hidd el, a többiek is megértik, ha nemet mondasz nekik, nem állhatsz ugyanis mindig, akár a saját rovásodra is mások szolgálatában!