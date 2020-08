Napi horoszkóp augusztus 14.: a Szüzek a sikernek örülhetnek, a Skorpiók új dologban próbálhatják ki magukat

NAPI HOROSZKÓP AUGUSZTUS 14.

KOS (március 21-április 20)

Végre sínen van minden az életedben, nem kell minden percet azzal töltened, hogy izgulj azért, hogy minden rendben menjen. Mivel minden energiád arra áldoztad, hogy helyrehozz bizonyos dolgokat magad körül, mely a mellékelt ábra szerint sikerült is, szentelj egy kis időt arra, hogy feltöltődj, hogy azokkal az emberekkel vedd körbe magad, akik hozzáadnak valamit a lelkiéletedhez, akik fontosak számodra. Töltsetek együtt egy hétvégét és fűzzétek szorosabbra a közöttetek lévő barátságot!

BIKA (április 21-május 20)

Kakukktojásnak érzed magad, olyasfajta álláspontot képviselsz ugyanis, ami számodra ugyan egyértelmű, másoknak viszont bizarr. Annak okán azonban nem kell módosítanod a véleményeden, mert a körülötted élők nem ugyanazon séma mentén haladnak, hisz korántsem biztos, hogy nem a te álláspontod lesz majd a tuti befutó. Merd felvállalni azt, ami te vagy, ne félj attól, hogy ferde szemmel néznek majd rád, hisz olyan úton haladsz, amely elvezethet a sikerhez. Az, hogy te honnan közelíted meg, kacskaringósabb, avagy egyenesebb úton, az már részletkérdés. Ne hagyd, hogy a tömeg magával rántson!

IKREK (május 21-június 21)

Hosszú ideje vívódsz, mit is kellene tenned, merre kellene indulnod, mi az a taktika, amit követned kellene ahhoz, hogy végül sikeres lehess. Mialatt azonban egyhelyben toporogsz, folyamatosan mennek el melletted a lehetőségek, amik a sikert távolról is ordítják, ez pedig téged rendkívüli módon bosszant. Ezen a ponton azonban érdemes összefűznöd a szálakat és olyan úton indulni, amely végül valóban sikert tartogat számodra. Eleget gondolkodtál, nincs min a továbbiakban hezitálnod, így ugyanis mindig az eredmény után fogsz majd loholni. Ne feledd: amit ma megtehetsz, ne halassz holnapra!

RÁK (június 22-július 22)

Általában mindig a nagyobb lépések előtt torpansz meg, nem mersz olyan kalandokba belevágni, amik egy kicsit is kimozdítanak a komfortzónádból. Mivel ennek okán azonban mindig lemaradsz a nagy élményekről, el kellene gondolkodnod rajta, hogy kissé elkezd tágítani a határaidat és feljebb tenni a lécet. Nem kell rögtön bevenned a Mount Everest-et, apró lépésekben kezdd, hogy aztán játszi könnyedséggel teljesíthess olyan, általad kitűzött célokat, amelyek maradandó élményeket okoznak. A bátorság a te döntésed!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Az utóbbi időben azt vetted észre magadon, hogy nem nagyon motivál már a jelenleg végzett tevékenységed, a munkádban emiatt nem tudsz sikereket elérni, sokkal inkább izgat a változtatás és a továbblépés, mint a monotonitás. Nagy valószínűséggel nem véletlenül fogalmazódott meg benned a változás kérdése, itt az ideje tehát, hogy végy egy nagy levegőt, lezárd azt, amivel eddig foglalkoztál és egy új világ felé vedd az irányt. Minden szálat varrj el magad körül, a számodra fontos embereknek magyarázd el a döntésed miértjét és ne késlekedj elindulni. A Ma még a tied, de a Holnap már ki tudja, mit tartogat!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hatalmas örömmel konstatálod, hogy az általad elültetett maglak zamatos gyümölcs termettek. Megérte tehát dolgozni rajta, minden energiádat rá áldozni, hisz a siker most csak a tied. Oszd meg másokkal is, milyen magasságokig értél, ünnepeljetej felhőtlenül, a rádköszönő hétvégén pedig kapcsolódj ki a hozzád közelállókkal, menjetek a vízpartra, grillezzetek, iszogassatok, építsétek a kapcsolatotokat. Korábban ugyan magad sem hittél benne, de ezzel lett minden úgy kerek, ahogy lennie kell.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján valaki egyfolytában a hátad mögött áll, mintegy ostorral hajtva ki belőled az eredményt. Mivel azonban a rád helyezett nyomás alatt nem tudsz fogyasztható eredményt felmutatni, épp ezért még az előtt állítsd le kellő diplomáciával az illetőt, mielőtt minden rááldozott energiád veszendőbe menne. Magyarázd el neki, hogy úgy semmit nem fogsz tudni produkálni, ha egyfolytában, mintegy piaci légyként legyeskedik körülötted. Amennyiben azonban kapsz egy kis alkotói szabadságot, nagy valószínűséggel mindenkinek tátva marad majd a szája! Hajrá, hisz igazi profi vagy!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A hét utolsó munkanapján egy teljesen új helyzetben próbálhatod ki magad, olyasféle dologban, amelyben az előtt még sohasem volt részed. A dolog extremitása az, ami a kedélyeidet borzolja, hisz nem mindennap adatik meg a lehetőség, hogy új élményeket szerezz, ezért tehát mindenképp ragad meg az alkalmat. Ne félj a kihívástól, ha elhasalsz, legfeljebb felállsz, megigazítod a koronádat és tovább mész. Amennyiben azonban ki sem próbálod, soha nem fogod tudni, mekkora élményt is okozhatnál magadnak. Nincs veszítenivalód!

NYILAS (november 23-december 21)

Határidők fogságában élsz, állandóan attól rettegsz, hogy nem fogsz tudni időre olyan eredményt felmutatni, amit tőled megszoktak. Kissé túl magasra helyezed azonban a mércét, amennyiben lejjebb teszed a lécet, a továbbiakban nem lesznek álmatlan éjszakáim amiatt, hogy határidőre érsz-e majd célba. Felejtsd el az időpontokat, rázd le a láncaidat és állj Lazábban a dolgokhoz. Hidd el kevésbé leszel flusztrált, ha saját elveid, értékrended és határidőig mentén haladsz!

BAK (december 22-január 20)

Valaki egy beszélgetés során kétértelmű dologgal ültet bogarat a füledbe, ezzel olyan kérdéseket megfogalmazva benned, amelyekre eddig nem is gondoltál. Mivel egészen azóta nem hagy nyugodni a dolog, épp ezért igyekezz ezekre a kérdésekre választ találni, mert egészen addig úgy sem tudod majd kiverni a fejedből őket! Jó eséllyel fog sok mindenre fény derülni, de fel kell készülnöd arra is, hogy talán most válik számodra is világossá az, hogy nem mindenki feltétlenül az, akinek mutatja magát. Akárhogy is, de ennek mindenképp érdemes utánajárnod!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Nincs túl sok időd arra, befejezz egy számodra fontos feladatot, ami meglehetősen megfeszíti a munkatempód. Most minden erődre, tudásodra és tapasztalatodra szükséged van, zárd ki a külvilágot és addig dolgozz az ügyön, addig tökéletesítsd a dolgokat, amíg kifogástalanná nem válnak. Hidd el, hogy meg tudod csinálni, ne engedj mások csábításának és ne úgy gondolj az esetre, mintha egy szükséges rossz lenne! Fogd fel úgy, hogy egy is egy erőpróba, amelynek legyőzésével magasabb szintre léphetsz. Menni fog!

HALAK (február 20-március 20)

Az a személyiség vagy, aki mindig a biztosra megy, nem szereted a váratlan helyzeteket, amelyekre nem is igazán tudsz megfelelően reagálni. A hosszú távú boldogulás érdekében azonban meg kell tanulnod adekvátan, az adott helyzetnek megfelelő magatartást tanúsítani, mert könnyen meglehet, hogy enélkül kellemetlen szituációba sodródhatsz. Igyekezz tanulni mindenből, hogy azután a megszerzett tapasztalatok birtokában a jövőben könnyedén, gond nélkül győzd le az élet minden szokatlan fordulatát. Fogadd el, hogy a valóság időnként felülírja a terveidet és meglehet, hogy el kell hagyni a biztonsági zónádat ahhoz, hogy elérhesd a céljaidat.