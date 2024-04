Napi horoszkóp április 7.: az Ikreknek meg kell tanulniuk elengedni bizonyos dolgokat, a Szüzeknek érdemes óvatosabban kockázatokat vállalniuk

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 7.

KOS (március 21-április 20)

A hét utolsó napját végre a szerelmeddel töltheted, aki kedves gesztusokkal halmoz el, neked pedig borzasztóan hízelgő az, hogy lesi minden kívánságodat. Mielőtt azonban belesülsz a hercegnő szerepébe, érdemes emlékeztetned magad arra, hogy egy kapcsolat minden esetben két emberen múlik, amennyiben tehát meg szeretnéd tartani az egyensúlyt, abban az esetben neked is illik viszonozni azt, amit kaptál. Próbáljátok ketten őrizni azt a bizonyos lángot, mert ha csak az egyiktek az, aki éberen tartja, abban bizony hamar el lehet fáradni! Sok boldogságot!

BIKA (április 21-május 20)

A hét utolsó napján arra kell rájönnöd, hogy egy számodra fontos személyt ismertél félre, olyasmit tett ugyanis az illető, ami neked egyszerre felháborító és megdöbbentő. Nem szeretnéd szó nélkül hagyni a dolgot, szíved szerint azonnal elmondanád neki, hogy teljesen mást gondoltál róla, épp ezért számodra elfogadhatatlan a viselkedése, amivel nem tudsz és nem akarsz közösséget vállalni. Azt azonban tartsd szem előtt, hogy tulajdonképp senki nem tartozik neked elszámolnivalóval, mint ahogy te sem tartozol senkinek, épp egy bizonyos határvonalon belül illik maradnod. Nyilvánvalóan az illető tisztában van a tettével, annak következményeivel is, nem szükséges neked felállítanod a rögtönítélő bíróságot. Légy büszke arra, hogy te soha sem tudnál még csak hasonlóképpen se cselekedni, a többi pedig a Karma dolga!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján valami véget érni látszik, amelyhez a végsőkig ragaszkodtál. Épp ezért tölt el olyan nagy szomorúsággal az, hogy tovább kell lépned és más dolgokra koncentrálnod. Próbáld azonban a helyzet pozitív oldalát nézni, azt, hogy mennyivel lettél gazdagabb morális értelemben, hogy mennyit adott neked, ne arra koncentrálj, hogy véget ért és hogyan tovább. Az élet egy állandó körforgás, vannak bizonyos állomások, ahol hosszabb, vannak, ahol rövidebb ideig tartózkodik az ember. Igyekezz tehát emelt fővel a jövőbe tekinteni és arra koncetrálni, hogy mennyivel lettél több és mennyivel lehetsz még ezután!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú idő után végre van egy olyan nap, amikor senki nem ad feladatot, amikor senki nem talál meg valamiféle segítségkéréssel, amikor egyszerűen te magad osztod be, hogy mikor mivel töltsd az idődet. Igyekezz tehát kihasználni ezt a kivételes alkalmat, legyen ez a csalónapod, egyél olyasmit, ami máskor nem fér bele a diétába, tervezgesd az otthonodat, nézegess trendi nyári outfiteket, keress egy izgalmas filmet vagy csak egyszerűen ejtőzz a kanapén. Szükséged van neked is arra, hogy bizonyos időközönként lerázz minden láncot és csak önmagadra koncentrálj. Hidd el, sokkal nagyon elánnal fogod tudni belevetni magad a munkába holnap!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valahogy másféle eredményt vártál egy bizonyos dologtól, mint amit a hét utolsó napján a szemed előtt látsz és ez roppant nagy csalódással tölt el. Csalódottságodat pedig csak fokozza, hogy nem csupán neked tűnik fel, de mások is megemlítik, hogy ennél bizony többet vártak volna tőled. Jóllehet, ez most nem úgy sikerült, ne hagyd azonban, hogy a negatív érzelmek legyenek úrrá rajtad, hiszen így is rengeteg energiád fekszik az egész folyamatban. Van, hogy az Univerzum másképp rendelkezik bizonyos dolgok felett, neked pedig -akármennyire szeretnéd- nincsen ráhatásod az eredményre. Gondolj arra, hogy semmi sem történik véletlenül, ennek is megvan tehát az oka, így fogadd el a dolgot. Aki pedig emiatt megjegyzést tesz, azt engedd el, nincs ugyanis szükséged olyan emberekre magad körül, akik csak a hibáidat nézik!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Örökösen keresed a kalandokat, egyetlen perc nyugtod nincs, olyannyira pörögsz ezres fordulatszámon, hogy amikor épp semmi nem történik, az kissé megijeszt, nem tudod ugyanis eldönteni, hogy vajon egy vihar előtti csendről van-e szó vagy csak szimplán nyugalom van. Nem kell azonban mindig nagy kanállal falnod a kalandokat, igyekezz találni egy arany középutat, amikor megálljt tudsz parancsolni magadnak és olyan kikapcsolódási formát találni, amely feltölti a merülőben lévő akksidat. Hidd el, jóval nagyobb hatékonysággal tudsz hosszútávon működni, amennyiben megtanulod uralni a benned lévő, folyamatosan lüktető adrenalinszintet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napján nagyobb társaságban képviselsz elég bizarr véleményt egy bizonyos helyzetet illetően, ez pedig kissé felborzolhatja a kedélyeket a környezetedben. Vannak, akik megbotránkoznak és megsértődnek emiatt, mások viszont inkább csak hallgatnak, mert félnek állást foglalni, tartva attól, hogy ártanak vele a népszerűségüknek. Te ne törődj semmivel, hiszen nem mondtál semmiféle szörnyűséges dolgot, egyszerűen csak merted vállalni a saját véleményedet, s ki tudtad hangosan mondani azt, amiről eddig mások csak suttogtak, nehogy meghallja őket valaki. Sokkal jobban teszed, ha vállalod önmagad, különben egy leszel a százból, aki mindig alárendeli magát a többség akaratának.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú ideje tolsz magad előtt egy számodra elég kellemetlen témát, melyről pontosan tudod, hogy előbb-utóbb bele kell állnod. Mivel számtalan álmatlan éjszaka van már ennek okán mögötted, épp ezért a hét utolsó napján igyekezz megrázni magad és mihamarabb pontot tenni a dolog végére. Hidd el, sokkal nyugodtabb lesz az életed, sokkal inkább tudsz majd másra koncentrálni, ha sikerül magad mögött hagynod az egészet. Van, hogy az embernek bele kell állnia bizony olyan helyzetekbe is, ahol kissé ingoványos a talaj, de az élet már csak ilyen!

NYILAS (november 23-december 21)

Hosszú ideje halogatsz egy bizonyos döntést, melyhez eddig nem érezted magad kellőképpen határozottnak és konzekvensnek. Mivel a hét utolsó napja az, amikor úgy érzed, talán dűlőre juthatsz, épp ezért amennyiben megteheted, zárd ma ki a külvilágot és zongorázz végig újra mindent. Mielőtt kimondod a végszót, tekints úgy a helyzetre, mint egy teljesen kívülálló személy, így talán könnyebben mondasz ki bármit. Arra mindenképp ügyelj, hogy el ne vessz a részletekben, hiszen ha túl sokáig töröd a fejed a döntésen, akkor talán elszalaszthatsz olyan lehetőséget, ami még egyszer nem fog visszatérni.

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan izzasztó helyzetnek tudsz pontot tenni a végére a hét utolsó napján, amely szinte minden szempontból megviselt már. Ezt a terhet azonban a ma végre leheteted és ez rendkívül nagy boldogsággal tölt el. Igyekezz ezután olyan programot találni, ami passzív módja a feltöltődésnek, ne foglalkozz semmivel, ami megterhelő számodra, hisz most gurult csak le rólad egy tonnás teher. Új hét kezdődik holnap, teljesen új kihívásokkal, te pedig csak arra ügyelj, hogy ne lépj túl egy bizonyos határvonalat, amelynek túloldalán csupa olyan léc van, ami egyelőre számodra bizonyosan a megugorhatatlan kategória!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján valaki a környezetedben szorult helyzetbe kerül és kizárólag benned látja a megmentőjét. Nem titkolt szándékkal keres tehát fel, ami számodra kissé kellemetlen, hisz nem szeretnél az illető kezét fogva, vele együtt süllyedni. Igyekezz a szerepeket tehát a legelején tisztázni, mondd el, hogy szívesen foglalsz állást, de sem felelősséget nem vállalsz, sem pedig fizikialag beavatkozni nem szeretnél. Muszáj időnként önzőnek lenned annak érdekében, hogy ne sérülj sem fizikai, sem pedig morális értelemben. Amennyiben ez így megfelel az illetőnek, rendben, ha pedig kevésnek találja, akkor mást kell keresnie segîtségnyújtás céljára!

HALAK (február 20-március 20)

Valaki korábban elég felelőtlen ígéretet tett neked, amelytől igen sokat vártál, bizonytalan helyzetedben ugyanis úgy kapaszkodtál belé, mint egy mentőövbe a nyílt tenger kellős közepén. A legnagyobb csalódottságodra azonban a hét utolsó napján rá kell jönnöd, hogy bizony hamis illúziókat kergettél, az illető ugyanis abszolút zöldfülű a témában. Nem a rossz szándék vezérelte, csupáncsak segíteni szeretett volna, ám ez egy kiváló tanulópénz lehet neked: nem érdemes bizalmat szavaznod mindenkinek, aki szembejön, mert annál nagyobbat csalódhatsz!