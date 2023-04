Napi horoszkóp április 7.: a Rákok a környezetüknek bizonyíthatnak, a Szüzeknek bizonyos részleteken érdemes változtatniuk

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 7.

KOS (március 21-április 20)

Hosszabb ideje építgeted a terveidet, olyasmiről álmodozol, amire borzasztóan vágysz, ám eddig nem nagyon volt bátorságod elindulni. Attól féltél ugyanis a mai napig, hogy amennyiben nagyot buksz, abban az esetben annyira el fogsz hasalni, hogy képtelen leszel ismét talpra állni. Be kell azonban látnod, hogy álmodozásból nem fogsz tudni erős várat építeni, azokból nem fogsz tudni előre lépni, a kitűzött céljaid pedig egyre elérhetetlenebbekké válnak. Kelj fel és járj vagy fogadd el a sorsod. Az egész kizárólag csak rajtad múlik!

BIKA (április 21-május 20)

A hosszú hétvége első napja igencsak felemásra sikeredhet, olyasmit kellene ugyanis kihoznod magadból, amiről abszolút nem érzed, hogy benned van, mégis mások elvárják tőled. A többieket ez azonban teljesen hidegen hagyja, olyasfajta nyomást tesznek ugyanis rád mindentől függetlenül, ami nem embernek való. Ne hagyd magad, nyugodtan adj hangod az ellenvéleményednek, hiszen nem kötelező mások elvárásainak megfelelned. Amennyiben nem érzed, hogy ez a te utad lenne, abban az esetben köszönettel add vissza ezt a hátizsákot annak, aki csak azért helyezte rád, hogy neki könnyebb legyen az élete!

IKREK (május 21-június 21)

Az esetek döntő hányadában diplomatikusan viselkedsz, sok más emberrel szemben nem igazán lehet kihozni a béketűrésből, a hosszú hétvége első napján azonban olyan szituációba kerülsz, amelyben nagyon könnyen elveszítheted a türelmedet valakivel szemben, az illető ugyanis úgy viselkedik, hogy az egyszerűen nem fér bele a te világképedbe. Ne hagyd azonban, hogy az érzelmeid vezéreljenek, igyekezz a tőled már megszokott mértékletességgel fellépni, hogy később aztán ne kelljen senki előtt lehajtott fejjel, bűnbánóan pislognod! Nyilván nem kell a végsőkig eltűrnöd mindent, de próbálj valamennyire diplomáciát gyakorolni!

RÁK (június 22-július 22)

Úgy érzed, képes vagy önállóan is elvégezni azt, amit bevállaltál, hiszen rendelkezel annyi tapasztalattal, hogy játszi könnyedséggel tegyél eleget a másoktól érkező felkéréseknek. A dolog szépséghibája jelen esetben az, hogy erről a környezeted nincsen 100%-os biztonsággal meggyőződve, azt látják ugyanis, hogy forró fejjel, gondolkodás és mérlegelés nélkül futnál neki a dolognak. Amennyiben szeretnéd ennek az ellenkezőjét bizonyítani, abban az esetben kizárólag tettekkel és az általad elért eredményekkel fogod tudni ezt elérni. Azt azonban tartsd mindenképp szem előtt, hogy nem mindenki van hozzád emberileg felnőve, nem kell tehát senki előtt hason csúsznod!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Egyik pillanatról a másikra kerülhetsz kellemetlen helyzetbe a hosszú hétvége első napján, amely bizony hirtelen lépéseket követel, nem igazán odázhatod tehát el a dolgot. Ne habozz sokat, keress valakit a környezetedben, akiben megbízol és nyugodt szívvel adod át neki teljes mértékben az irányítást. Légy óvatos, bárki nem jó, csakis olyat találj, aki meglátásod szerint rendelkezik legalább annyi tudással és tapasztalattal, mint te, ellenkező esetben egy nagy rakás selejtet fogtok ketten létrehozni, a balhét azonban te fogod elvinni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hosszú hétvége első napja a legideálisabb arra, hogy egy bizonyos ügyben néhány fontos részleten változtass annak érdekében, hogy előrébb léphess. Nem érdemes a végsőkig ragaszkodnod azokhoz a dolgokhoz, amelyek csupán csak hátráltatnak vagy adott esetben visszahúznak. Merj új kalandokba belevágni, meglátod, rengeteg új élménnyel gazdagodhatsz. Ehhez azonban mielőbb be kell zárnod azokat az ajtókat, amelyek már nem hoznak semmi hasznot, egyúttal ki kell nyitnod azokat, amelyek sok-sok izgalmas lehetőséget rejtenek magukban. Ne feledd: aki mer, az nyer!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hosszú idő után megelégelsz valamit, amely miatt régóta futod a köröket eredménytelenül. A hosszú hétvége első napján eljön a pillanat, amikor lesz bátorságod ki is mondani, hogy nem tűröd tovább. Amennyiben valóban így érzel és nem csak a pillanatnyi düh beszél belőled, abban az esetben nem kell tovább a helyzetben maradnod, hisz az senkinek nem jó, de legfőképp neked nem. Ne félj kimondani, hogy vége, noha lehet, hogy az első pillanatban ijesztő lesz. Tekints inkább úgy a helyzetre, mint egyfajta lehetőség, amelyet meg kell ragadnod ahhoz, hogy egy új élet felé indulhass. Bátorság!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Akaratodon kívül olyasmi csúszhat ki a szádon a hosszú hétvége első napján, amit azonnal meg is bánsz. Ne ostorozd magad, hiszen senki nem tökéletes, bárki kerülhet ilyen helyzetbe, ma pedig épp te voltál az. Ne morfondírozz rajta sokat, próbáld kijavítani a nyelvbotlást, korrigáld, szépíts rajta, amennyit csak lehet. Ismerd el és merd hangosan kimondani, hogy hibáztál, hisz az sokat javíthat a helyzeten. Próbáld legközelebb elkerülni a hasonlóan kellemetlen szituációkat, változtass irányt, mielőtt ilyen szituációkban szorulsz a sarokba!

NYILAS (november 23-december 21)

Végre sikerül lezárnod a múltadat, úgy érzed, hogy képes vagy tovább lépni, új kapcsolatokra szert tenni, akár egy új szerelmet az életedbe engedni. Azon azonban nem érdemes túlzottan görcsölnöd, hogy addig szambázz, amíg el nem talál Ámor nyila, hiszen ezeket a dolgokat a Sors dönti el, nem pedig az, hogy épp jó helyen ugra-bugrálsz-e ahhoz, hogy találat érje a szíved, ezáltal megtalálva a nagy Őt vagy épp fordítva, a nagy Ő találjon meg téged. Ne feledd, létezni nem kizárólag párkapcsolatban lehet, sokkal inkább érdemes időt adnod magadnak és nem hajtani a lovat, hisz ez nem verseny. Minél inkább hajtod a szerelmet, annál nagyobb az esélye, hogy rosszul választasz és mellé nyúlsz. Lazíts, flörtölj, ne ugorj bele az első szembejövő karjaiba, van időd, élvezd a szingli életet, lásd meg a napos oldalt, hisz az egyedüllétnek nem csak árnyoldalai vannak!

BAK (december 22-január 20)

Borzasztóan zavar egy általad eddig megoldatlan ügy, amelynek lezárásán folyamatosan töröd a fejed, egyelőre azonban abszolút a sötétben tapogatózol. Próbálj azonban minden idegszáladdal koncentrálni és mihamarabb megnyugtató megoldást találni, mert ez teljesen tönkreteheti a hosszú hétvégédet, amelyet pihenéssel igyekeztél volna tölteni és nem hol-mi lezáratlan ügyek és a belőlük fakadó kétségek megszűntetésével. Hidd el, ha megleled a megoldókulcsot, sokkal nyugodtabban fogsz a húsvét ünnepére koncentrálni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Általában véve az elfoglaltságaid miatt nem igazán jut időd azokra a plusz programokra, amelyek a rohanást kissé lassítják és kikapcsolnak. Az előtted álló hosszú hétvégén azonban mégis minden adott lesz arra, hogy a hobbidnak is szentelj annyi időt, amennyi a feltöltődéshez szükséges. Ne is tervezz nagyobb volumenű programokat, minden kötelező tennivalót tudj le és add át magad a kedvenc elfoglaltságodnak. Időnként neked is szükséged van ugyanis arra, hogy kikapcsold az agyadat és befelé tudj figyelni annak érdekében, hogy szellemileg frissen ugorhass bele a nagyobb terhekkel járó kihívásokba!

HALAK (február 20-március 20)

Végre megtalálhatod a célodat, azt, hogy mit szeretnél elérni, ugyanakkor azt is pontosan tudod, ez helyenként igen nagy áldozatokkal jár majd, illetve nagyon hosszú, rögös út vezet odáig, nem kis zökkenőkkel. Amennyiben azonban úgy döntesz, hogy elindulsz az úton, abban az esetben vértezd fel magad elegendő bátorsággal, kitartással és akaraterővel, hiszen bőséggel lesz rájuk szükséged az előtted álló időszakban. Ne foglalkozz azzal, mások mit gondolnak rólad, csakis azokra az emberekre hallgass, akiknek adsz a véleményére, a többiek úgysem tudnak rólad semmit, csupán üres fecsegés, amit előadnak!