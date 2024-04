Napi horoszkóp április 12.: a Kosoknak sikerül végre tisztán látniuk, az Oroszlánoknak nem érdemes a múltban történt eseményekkel foglalkozniuk

NAPI HOROSZKÓP ÁPRILIS 12.

KOS (március 21-április 20)

A kissé zűrös ügyeidet tekintve végre meglátod fényt az alagút végén a hét utolsó munkanapján, hamarosan tehát lezárhatod mindazokat az dolgokat, amelyek folyamatosan kellemetlen perceket okoznak. Rendkívül megnyugtató számodra az, hogy végre nem kell azon kattognod folyamatosan, hogy mi lesz ha lecsap rád Damoklész kardja, nyugodtan élheted tehát végre az életedet. Amennyiben sikerül pontot tenned a dolgok végére, abban az esetben egy ideig igyekezz nem belebonyolódni olyan helyzetekbe, amelyeket mások mégcsak meg se közelítenek. Hidd el, sokkal pihentetőbb éjszakáknak nézel elébe, ha hátrahagyod a zűrös ügyeket!

BIKA (április 21-május 20)

Fontos dologban kell döntésre jutnod a hét utolsó munkanapján, nem tudod azonban, a mérleg melyik serpenyőjébe helyezd a súlyt ahhoz, hogy végül te is jól gyere ki a helyzetből. Ülj tehát le és gondold át alaposan, mik a pro és kontra érvek, mi az, ami a hasznodra, illetve a hátrányodra válik a döntés következményeként. Amennyiben túl gyengének érzed magad ahhoz, hogy kimondd a végső szót, nyugodtan keress egy hozzád közelálló személyt és meséld el neki az aggályaid, hátha ketten ki tudjátok számolni, mi lehet a megoldókulcs erre a bizonytalan helyzetre!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó munkanapján megmagyarázhtatalan okoknál fogva el vagy foglalva olyan ügyekkel, amelyek mások számára semmiféle jelentőséggel nem bírnak, te azonban valahogy mégis úgy érzed, fontos lehet időt szánnod rájuk. Ezzel azonban semmi mást nem érsz majd el, minthogy a saját, értékes időd és energiád megy el arra, hogy lehetséges módon szürke, semmitmondó ügyekből próbáld kihozni a legtöbbet. Sokkal inkább érdemes az életednek azon szegmenseire fókuszálnod, amelyekből kihozhatsz valamiféle pozitív eredményt, ahelyett, hogy hol-mi délibábokat kergetsz és úgy nyugszik a Nap, hogy ma sem sikerült a kitűzött célodhoz közelebb kerülnöd. Szelektálj, máskülönben el fogsz veszni a sűrű bozótosban!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a közvetlen környezetedben borzasztóan inkorrekt módon egyszerűen sarokba szorít a hét utolsó munkanapján. Emiatt kezdetben nagyon dühös vagy, legszívesebben ajtóstól rontanál a házba, hisz pontosan tudod, hogy hátsó szándékaitól vezérelve milyen eszközöket használt fel ellened csak azért, hogy előnyt kovácsolhasson magának. Ne hagyd azonban, hogy az érzelmeid és az ösztöneid érvényesüljenek, inkább higgadtan és okosan játsszd meg a bábuidat úgy, hogy a végén el ne veszítsd ezt a bizonyos játszmát. Ne feledd: az nevet, aki utoljára nevet!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Úgy érzed, történt egy bizonyos dolog a múltban, amelyből eszeveszett menekülésed okán nem sikerült úgy kijönnöd, ahogy akkor a helyzet megkívánta. Emiatt vannak még ma is álmatlan éjszakáid, amelyek érthető módon azzal telnek, hogy azon morfondírozol, vajon hogyan is kellett vagy lehetett volna lezárni. Mielőtt azonban hosszabb távon befolyásolná a közérzetedet, előtte érdemes visszalapoznod és gyorsan pontot tenni az ügy végére. Hidd el, alapjaiban fog megváltozni a hangulatod!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki a környezetedben folyamatosan igyekszik megakadályozni az általad kitűzött, számodra fontos cél elérését, ez pedig iszonyúan feldühít. Szíved szerint az arcába vágnád, hogy jobban teszi, ha távol tartja magát tőled, amennyiben ugyanis beleköp a levesedbe, abban az esetben nagyon megbánhatja. Mivel azonban te ennél jóval intelligensebb és diplomatikusabb ember vagy, illetve sokkal hidegebb vér csörgedezik benned, épp ezért inkább próbálod megérteni, hogy mi az illető valós szándéka, illetve mi az érdek a dolog mögött. Könnyen lehet, hogy csupán félt attól, hogy ne vallj kudarcot vagy ne kerülj bajba. Nem biztos, hogy ártani szeretne, épp ezért ne reagáld azonnal túl a helyzetet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki a környezetedben olyasféle természetű ügybe keveredik, amelyben te jártál már, mi több, sok esetben meg is égetted magad, így most kutyakötelességednek tartod, hogy figyelmeztesd az illetőt. Az illető azonban rendkívüli módon félreértve a helyzetet mégis roppant elutasító veled szemben, arrogáns módon reagálva a helyzetre. Ez az a pont tehát, amikor neked nem kell erőszakkal megvédened sem önmagától sem az előtte álló helyzettől, egész nyugodtan fordíts tehát hátat, hiszen figyelmeztetted, tettél azért, hogy a lelkiismeretedet ne zavarja semmi, a többi pedig abszolút nem rajtad múlik. Az már kinek-kinek a maga felelőssége, hogy miképp esik szakadékba a figyelmeztető tábla ellenére!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú és céltalan bolyongás után ma végre úgy tűnik, megtaláltad az utat, amelyre érdemes rálépned ahhoz, hogy egyfelől sikereket érhess el, másfelől anyagilag is bebiztosítsd magad. Ne késlekedj tehát, indulj el, hisz nem tudhatod, mikor jön a vihar, amely megakadályozhat a céljaid elérésében. Neked egyetlen dolog lebegjen a szemed előtt, mégpedig az, hogy az út végén rendkívül kifizetődő lesz a sok fáradtság, a sebek, illetve az áldozatok, amelyeket annak érdekében hoztál, hogy végül gondtalanul élhesd az életedet! Hajrá!

NYILAS (november 23-december 21)

Az események alakulálást ugyan nem tudod befolyásolni a hét utolsó munkanapján, mégis megpróbálod aszerint alakítani a helyzetet, ahogy neked a legjobb. Amennyiben elegendő figyelmet szentelsz neki, talán mindenki elégedett lehet, hisz a maguk útján mennek tovább a dolgok, neked csak el kell őket indítani. Most kell koncentrálnod, zárd ki a külvilágot és csak azzal foglalkozz, amit mindenképp meg kell csinálnod. Így nem fogod nyugtalanul érezni magad amiatt, hogy befejezetlen munkát hagytál magad után. Este nyugodtan ülj be a barátnőddel egy hangulatos étterembe és vacsorázzatok egy jót, hisz neked is jár néha a kikapcsolódás!

BAK (december 22-január 20)

Akad valaki a környezetedben, aki olyannyira nem tart kompetens személynek semmilyen tekintetben, hogy egyetlen önálló gondolatot sem enged kibontakoztatni, amely tőled származik. Rendkívül dühítőnek tartod azt, hogy nem lehetsz önmagad, amit azonban biztosan tudsz, hogy semmiképp nem szeretnél vastag álarcokat magadon viselni csak azért, mert valaki domináns szerepet kíván betölteni kettőtök kapcsolatában. Állj ki azért, amit képviselsz, nyugodtan add magad és ne az határozza meg a viselkedésedet, hogy mások mit próbálnak rád erőltetni. Mutasd meg, hogy veled nem lehet packázni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Valaki akaratán és tudtán kívül olyasmivel bánt meg a hét utolsó munkanapján, amelyről nem is gondolta volna, hogy ilyen mély nyomot hagy majd benned. Ne haragudj azonban az illetőre, hisz egyáltalán nem ez volt a szándéka, hogy maradandó károsodást okozzon, sokkal inkább próbálta volna egy bizonyos dologgal kapcsolatban felnyitni a szemed, te azonban túl hevesen reagáltál. Érdemes elgondolkodnod azon, hogy talán azért ejtett rajtad sebet, mert igaz lehetett az, amit mondott. Amennyiben megpróbálsz a sértettségedtől elvonatkoztatni, meg fogod látni, hogy igenis volt értelme annak, amire az illető igyekezett rávilágítani!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapján végre nem rohansz a feladataid után, így tehát van időd arra, hogy rendezd a körülötted hömpölygő, megoldatlan kérdéseket, illetve pontot tegyél minden olyan lezáratlan ügy végére, amely fejfájást okozhat a későbbiekben. Igyekezz tehát mihamarabb letudni minden kötelező programot, készíts egy aromaolajos pihentető fürdőt, önts magadnak egy pohár finom bort és relaxálj, amíg csak lehet. Ne engedd, hogy bármi megzavarjon, csak meditálj, engedj el mindent, ami zavar és koncentrálj azokra a gondolatokra, amelyek előrevisznek. Hidd el, jót fog tenni neked!