Miley Cyrus neccharisnyás fotósorozata olyan vad, hogy még az őszi időt is felforrósítja

A napokban jelent meg Miley Cyrus "Used to Be Young" című száma, ami nem csak a rajongóknak, de még az énekesnőnek is könnyeket csalt a szemébe.

A 30 éves énekesnő úgy tűnik, nosztalgikus hangulatban van, hiszen nem csak legújabb dala szólt a visszaemlékezésről, hanem egy Instagram-posztban azt is bejelentette, hogy egy új TikTok-sorozatot indít, amelyben "visszatekint" az életére, és olyan történeteket oszt meg a világgal, melyeket korábban soha. Miley ígérete szerint 1992-ben "a kezdetektől" meséli el a történetét, és végigköveti három évtizedes életpályáját. "Néha úgy érzem, mintha az életem akkor kezdődött volna, amikor Hannah Montana megszületett. De Hannah előtt ott volt Miley. Az volt a fantáziám, hogy nevetéssel, zenével és ikonikus pillanatokkal töltsem meg a világot, amelyek túlmutatnak az életemen. Évtizedekkel később továbbra is küzdök a célomért, főleg azért a szeretetért, amit a rajongóimtól kapok". A TikTok-sorozat első részében Miley több dolgot is elárult az apjával, Billy Ray Cyrusszal való kapcsolatáról, akinek 1992-ben, a lány születésének évében volt egy country slágerlistavezető dala. "Én egy hangszínházban nőttem fel, olyan házban, egy olyan családdal, akik szuper közel álltak egymáshoz, és mindannyian egy fedél alatt éltek, így én anyagilag stabilan és érzelmi stabilitásban nőttem fel. Ez olyasmi, ami az apámnak nem adatott meg." - - mondta Miley a klipben. Ahogy Miley elgondolkodott azon, hogy milyen különbségek vannak abban, ahogyan édesapja és ő látják a sikert, el is érzékenyült kicsit: "Az, hogy egy nagy közönség által szeretve érezte magát, érzelmileg jobban hatott rá, mint rám valaha is. Amikor ő különlegesnek vagy fontosnak érzi magát, az olyan, mintha egy gyerekkori sebet gyógyítana be, velem pedig mindig is azt éreztették, hogy egy sztár vagyok.. Ez számomra is nagyon megható....szóval azt hiszem, ez a különbség köztünk, a hozzáállásunkban." nem csak új dalában, hanem évek óta büszkén vállalja minden hibáját, korábbi verzióit, minden vadságot és gyengeséget, mindemellett pedig büszke magára, amiért rengeteget fejlődött a 30 év alatt. Nem csoda, hogy milliók rajonganak érte, hiszen hatalmas inspiráció mindenki számára! Tudom, hogy régen őrült voltam. Tudom, hogy régen vicces voltam. Azt mondod, hogy vad voltam. Azt mondom, hogy fiatal voltam. - írta Miley vagány, neccharisnyás fotóihoz Miley Flowers című dala is néhány nap alatt listavezető lett. De tudtad ezeket az érdekességeket róla?

