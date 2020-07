Miley Cyrus 6 hónapja nem ivott: Élete legnehezebb időszakáról vallott

Hol vannak már azok az idők, mikor az ittas fenékmutogatásról és beszólásairól volt ismert? Az énekesnő teljesen megváltozott, sőt, már káros szenvedélyétől, az alkoholtól is meg tudott szabadulni. Egy interjúban elárulta, hangszálműtétje miatt kellett egy időre búcsút mondania az ivásnak, azonban annyira belelendült az életmódváltásba, hogy már 6 hónapja nem nyúlt a pohár után.

Miley elárulta, a műtét időszakában sokat gondolkozott édesanyjáról, akit szülei örökbefogadtak.

Sok érzését örököltem ezzel kapcsolatban, például az elhagyatás érzését, és azt is, hogy mindig bizonyítani akarom, hogy értékes vagyok, és az embereknek szükségük van rám. Anyukámról és apukámról is kutatni kezdtem, kiderült, mindkettőjük családjában sok mentálisan beteg és függő tag volt. Elhatároztam, nem akarok közéjük tartozni

Az énekesnő attól félt, ha nem iszik, majd nem lesz szórakoztató, és unalmasnak fogják tartani, de hamar kiderült, szó sincs erről.

Én így is jó fej vagyok. Azt élvezem a legjobban abban, hogy nem iszom, hogy nem ébredek másnaposan, és 100 százalékosnak érzem magam reggelente. A drogoktól már régebben elköszöntem, most az alkoholtól is, és jól érzem magam így tisztán és tettre készen.

- nyilatkozta.