Amikor az életünk párját keressük, sokan azt gondoljuk, hogy egy idősebb férfi jobb választás, mint egy fiatalabb. Egy friss kutatás rávilágított arra, hogy ennek több oka is van: a választ az evolúciós biológia adja meg.

Az evolúciós biológia is az idősebb férfiak mellett szól

Természetesen, mindig vannak kivételek, és van, aki inkább a fiatalabbakhoz vonzódik, de a skóciai Dundee Egyetem kutatása szerint a nők túlnyomó többsége idősebb férfival randizna. A 2000 brit nő bevonásával készült tanulmány rámutat az okokra is: az idősebb férfiak általában anyagilag stabilabbak, több párkapcsolati tapasztalattal rendelkeznek, és jobban tudnak gondoskodni a partnerükről. De az idősebb férfi-fiatalabb nő felállásnak megvan a maga evolúciós háttere is – itt kapcsolódik be a képbe az evolúciós biológia.



Az evolúciós biológia többek között a természetes szelekció, a genetikai mutációk folyamatával foglalkozik, ami segíthet megérteni, miként változik a populáció az idő során, és magyarázatot adhat a körülöttünk látható mintákra. Az evolúciós biológia azt is vizsgálja, hogy mennyire életképes az egyed, mennyire tud alkalmazkodni, túlélni és utódot nemzeni. Nem meglepő módon azok az egyedek, amelyek jó fizikai kondícióban vannak, nagyobb eséllyel maradnak életben és szaporodnak – ez pedig azt is jelenti, hogy a következő generációk mindig jobban és jobban tudnak majd alkalmazkodni a környezetükhöz.



Az evolúciós biológiában fontos fogalom a szexuális szelekció is. A szexuális szelekció olyan folyamat, amely során bizonyos tulajdonságokkal rendelkező egyedek nagyobb eséllyel párosodnak és hoznak létre utódokat, mint azok, akik nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal. A nagy agancsokkal rendelkező szarvasok például nagyobb eséllyel párosodnak, mint azok, akiknek kisebb agancsuk van.



De hogy néz ki mindez az embereknél? A nők egy jelentős része azért vonzódik az idősebb férfiakhoz, mert stabilabbnak, erősebbnek és megbízhatóbbnak tűnnek a fiatalabb férfiakhoz képest. Ez azért van, mert az evolúció során az idősebb férfiak túlélési aránya nagyobb volt, így több utódjuk is lett, mint a fiatalabbaknak – gondolj csak bele, a harcokba, háborúkba nem az időseket vitték, sőt az őskorban sem az idősek mentek levadászni a mamutot.

Számít a társadalmi státusz is

A társadalmi státusz is fontos tényező az evolúciós biológiában, hiszen befolyásolhatja, hogy ki, mennyire fér hozzá az erőforrásokhoz. Ennek eredményeként az evolúció során azok, akik magas státusszal rendelkeztek, nagyobb eséllyel maradtak életben, és hoztak világra utódokat. Természetesen, ez ma is igaz: aki jó családba születik, vagy maga küzdi fel magát egy magasabb pozícióba, több lehetőséggel tud élni az életében, mint az, aki társadalmi ranglétra alsóbb fokain helyezkedik el.



A társadalmi státuszt sok minden befolyásolhatja, a magasságtól, testalkattól kezdve az intelligencián át a kreativitásig. Függetlenül attól, ki, hogyan éri el a magasabb társadalmi státuszt - saját erőből, vagy megörökli a családja révén -, annak jelentős hatása lehet a sikerére az evolúciós folyamatban.

Ezek alapján kijelenthetjük tehát, hogy az, hogy valaki az idősebb férfiakat részesíti előnyben, nem feltétlen jelenti azt, hogy Ödipusz-komplexusa van, és azt sem, hogy kifejezetten anyagi előnyökre hajt (persze, kizárni sem lehet). A genetikai örökségünk is lehet annak az oka, hogy a családalapítást nem a fiatalabb férfiakkal tervezzük.



Olvasnál még a témában? Akkor katt a galériára!

Galéria / 5 kép 5 érzelem, amit a leggyakrabban összekeverünk a szerelemmel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria