A Netflix Bridgerton sorozatának legújabb évada a Sarolta királyné – Egy Bridgerton történet az utóbbi idők egyik legnépszerűbb és legvitatottabb darabja lett. A pikáns jelenetekkel tarkított történelmi dráma az angol trónörököst, Györgyöt és a 18. századi Németalföldön élő Sarolta hercegnőt mutatja be, akiket házasságuk nagy kihívások elé állítja. Azonban a sorozatot körülvevő vita középpontjában nem a szereplők szerelmi története áll, hanem az, hogy a sztori szerint Sarolta színes bőrű volt, míg György súlyos mentális betegségben szenvedett.

A sorozatot kritizálók szerint a két főszereplő származását és állapotát túlzóan romantikus és fiktív módon ábrázolják. Mások viszont megvédték a sorozatot, mondván, hogy az kreatív szabadságot vesz igénybe, és nem kellene minden egyes adatot a valóságnak megfelelően megjeleníteni. A sorozatban számos tényt átírtak, hogy vonzóbbá tegyék a közönség számára. Egyes nézők szerint a sorozat valóban figyelemre méltó munkát végzett az életrajzi adatok feldolgozásában, míg mások szerint a sztori meglehetősen messze áll a történelmi igazságtól.

Az egyik legérdekesebb és legvitatottabb kérdés a sorozattal kapcsolatban, hogy valóban színes bőrű volt-e Sarolta, ahogy azt a sorozat bemutatja?

Kezdjük azzal, hogy Sarolta hercegnő valójában nem volt színes bőrű. Egy németalföldi hercegnő volt, egy porosz királyi család tagja, és szülei közötti házasság kapcsolta össze az osztrák és a porosz családokat. Azonban semmi jele annak, hogy Sarolta bármilyen módon is eltért volna a korabeli európai hercegnők általános megjelenésétől és származásától. A kutatások azt mutatják, hogy távolabbi felmenői között egykor volt afrikai vérvonal is (egyik őse portugáliai kereskedő volt állítólag), de etnikai hovatartozása nagyrészt fehér volt. Azonban a sorozat főszereplőjét játszó India Ria Amarteifio egyértelműen színes bőrű, amely nem felel meg a történelmi tényeknek. Bár a sorozat valószínűleg azt akarta elérni, hogy a közönség számára vonzóbb legyen a karakter, valójában torzítja az életrajzi tényeket.

Kíváncsi vagy rá, hogy nézhetett ki Sarolta királyné?

A másik, még megdöbbentőbb állítás a sorozatban György király mentális állapotával kapcsolatos. A sorozat egy elképesztően instabil és elmebeteg uralkodót mutat be. Az igazság azonban az, hogy bár Györgynek voltak mentális problémái, és az életének utolsó éveiben már súlyosan beteg volt, korábban azonban jól vezette az országot. Betegségét nem diagnosztizálták konkrétan, így az igazságot nehéz kideríteni utólag. Azonban a történészek által dokumentált viselkedése szerint valószínűsíthető, hogy valamilyen formában pszichiátriai kezelésre szorult volna. György király, bár híres volt a hóbortjairól és az érzelmi ingadozásairól, a 18. század egyik legfontosabb uralkodója volt, aki nagyban hozzájárult a brit birodalom fejlődéséhez.

Azonban a sorozat egyes pontjai mégis segíthetnek abban, hogy jobban megértsük a 18-19. századi Anglia politikai és társadalmi környezetét. Az egyik leghitelesebb része az, ahogy bemutatja a fekete polgári osztály tagjainak a helyzetét. A sorozatban látható, hogy a színes bőrűeknek, függetlenül attól, hogy mennyire magasan voltak a társadalmi ranglétrán, továbbra is számos akadály állt az útjukban.

A másik hiteles része, ahogyan bemutatja a nők helyzetét ebben az időszakban. Sarolta hercegnő azonban szintén kiemelkedik azért, mert az ő különleges helyzete lehetővé tette számára, hogy magasabb pozícióban legyen, mint az átlagos nők. Charlotte igyekezett kihasználni a helyzetét, hogy befolyásolja az ország jövőjét.

A történelmi tények összehasonlítása a sorozattal rámutat arra, hogy milyen fontos a történelmi pontosság és a kreatív szabadság közötti egyensúly megtartása. A fikció lehetővé teszi, hogy a nézők közelebb érezzék magukhoz a karaktert, de vigyázni kell, hogy történelmi témájú filmeknél mekkora teret engedünk a szerzői fantázia szárnyalásának, mert, ahogy ezt ez a példa is mutatja, bizonyos nézőkben ellenérzést válthat ki. Még akkor is, ha az új Bridgerton évad elején bemondják, hogy nem történelem óra következik, hanem a történelem által ihletett mese. Nagyon is tudatosan éltek az írói szabadsággal.

Kíváncsi vagy rá, hogyan nézhetett ki György király?

