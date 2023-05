Ez a változás áll be hamarosan az életedben a csillagjegyed alapján

Kos

Valamibe bele fogsz keveredni a következő időszakban, és nyakig benne leszel. Természetesen ez is olyan tipikus Kosos dolog, ami általában is jellemző rád. Lehet, hogy egy baráttal zördülsz össze kicsit komolyabb módon, de az is előfordulhat, hogy új mentort kapsz a munkahelyeden, ami mindenre hatással lesz. Bármiről is legyen szó, állj bele két lábbal, ne hagyd, hogy csak úgy történjenek a dolgok maguktól.

Bika

A saját kezedbe veszed a sorsod, amivel sikerül olyan döntést hoznod, hogy az egész életedre és karrieredre hatással lesz. Egy kapcsolat magasabb szintre emelése, egy új és saját otthon, költözés egy másik városba, családalapítás és előléptetés – most bármi játszhat nálad. Felébred benned a felelősségtudat és tenni akarás, hogy lépj egyet előre az életedben.

Ikrek

Amikor belenézel a tükörbe, új embert fogsz viszontlátni benne. Bármilyen élethelyzetben is voltál az elmúlt hetekben és hónapokban, most anélkül véget ér ez az időszak, hogy észrevennéd. Felszabadító lesz, amikor felismered, hogy magad mögött tudod hagyni a zavaros időszakot és a pozitív jövőbe tudsz tekinteni, ami tele van jobbnál jobb kilátással.

Rák

Teljesen megváltozik a hozzáállásod bizonyos dolgokban, ami egy konkrét esemény miatt következik be. Ez az élmény rádöbbent arra, mennyire törékeny az élet és milyen gyorsan telik, így mindent megteszel annak érdekében, hogy mostantól úgy éld az életed, ahogy igazán szeretnéd és kihozd belőle a maximumot. Ne feledd: mindig van valami, amit másoktól tanulhatunk.

Oroszlán

Számodra egy kicsit másképp érkezik meg a változás az életedbe, ugyanis a folyton pörgő életmódodon hirtelen behúzod a kéziféket. Talán csak véletlenül kényszerpihenőzöl vagy épp felismered, hogy szükséged van a lassításra – akárhogy is legyen, rádöbbensz, hogy ez hiányzott az életedből és milyen jó érzés kicsit megállni, egyedül lenni a saját gondolataiddal.

Szűz

A változás téged is megtalál, mégpedig az elengedés képében. Aki ismer, az tudja, hogy mindig is törekedtél a sikerességre, amit a rosszakaróid orra alá dörgöltél. Ezúttal nem megbocsátasz nekik és nem foglalkozol a felejtéssel sem, egyszerűen csak továbblépsz és a múltban hagyod a bántó dolgokat. Rájössz, hogy nincs mit bizonyítanod azoknak, akik csak bántanak téged.

