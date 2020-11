10 meglepő részlet Disney mesékből, amit eddig sosem vettél észre

A Disney mindig megpróbálta a csillagokat is lehozni nekünk, ezért is fordítanak olyan nagy figyelmet animációik minőségére. Bár a technika változott, ez a hozzáállás megmaradt, és képesek dollármilliókat költeni, hogy a legapróbb részletig minden a helyén legyen. Legtöbbjüket persze észre sem vesszük, de mind hozzájárulnak az élményhez, aminek hatására egy mese erejéig tényleg elfelejthetjük a való világot, sőt, egy-egy kedvencünknél azt kívánjuk, hogy soha ne legyen vége. A Disney egy minőségi fok, amivel nem lehet felvenni a versenyt, és most hozunk is néhány példát, hogy bebizonyítsuk, ezek az animációk tényleg zseniálisak!

