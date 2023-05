III. Károly király egész életében erre a napra várt és végre, 74 éves korában a fejére került a korona. Öröme azonban mégsem lehet felhőtlen. Édesanyja, II. Erzsébet királynő a stabilitást jelentette az emberek számára, halála után sokan nem tudják elfogadni III. Károlyt királyként és úgy vélik, II. Erzsébet királynő halála a monarchia végét is jelenti!

A koronázás kezdete előtt már tüntetők hada lepte el az utcákat, hogy hangot adjanak elégedetlenségüknek. Sokan a "Not my King", azaz "nem az én királyom" feliratot írták a transzparensükre, de akadtak olyanok is, akik Meghan Markle-t támogató és Károlyt támadó transzparenst készítettek.

A Meghanról készült fotók mellett a "nép hercegnője" és a "szívek királynője" felirat állt. Így nevezték a néhai Diana hercegnét is. 1997 augusztusában Tony Blair akkori miniszterelnök használta ezeket a szavakat, amikor Diana előtt tisztelgett, tragikus autóbalesete után.

Egészen szürreális, hogy a botrányos időszak után Meghan Markle nem vett részt a koronázáson, az utcákon mégis mindenhol Meghan arcképét lehet látni!

