Ez Meghan Markle kedvenc nyári lábbelije: te is imádni fogod

Meghan Markle öltözködése rengeteget változott az évek során. Egy dolog viszont nem változott, kedvenc nyári szandáljától sosem vált meg.

Meghan Markle kedvence a barna saru, amit már akkor is előszeretettel hordott, amikor csak kevesek által ismert, karrierje elején járó színésznő volt, de hercegnéként is becsempészte a ruhatárába, például ausztráliai turnéjukon is több alkalommal viselte.

Romantikus randikhoz

Bár a saru laza viseletnek számít, mégis több, mint egy papucs, ezért egy romantikus, nyári ruhával, akár randira is tökéletes. A könnyed, virágos nyári ruhák és a saru tökéletesen kiegészítik egymást, egyedi stílust és eleganciát kölcsönözve viselőjének.

Amikor a kényelem a fő szempont

A stílus mellett a kényelem is fontos szempont, és mi sem bizonyítja jobban, hogy a saru a kényelmi szempontoknak is megfelel, mint az, hogy Meghan Markle kétgyermekes anyukaként is ezt veti be. A legjobb választás a hosszabb sétákhoz és városnézéshez, vagy akár bevásárláshoz. Míg a nyári szandálok gyakran kényelmetlenek és nem nyújtanak elegendő tartást, addig a saruk megfelelően tartják a lábat.

Örök darab

Meghan Markle számára is fontos a fenntarthatóság, ezért választ olyan darabot, ami évtizedek alatt sem megy ki a divatból. A saru tökéletesen variálható és sokoldalú darab. A különböző stílusú saruk széles választékban állnak rendelkezésre, ezért könnyű megtalálni az egyéniségünkhöz és a ruhatárunkhoz leginkább passzolót, ami hosszú ideig hű társunk lehet. A saru a minőség és a tartósság szimbóluma. Ha jó minőségű, jól megtervezett darabot választunk, az hosszú távon szolgálhat minket

Meghan Markle nyári szettjei biztosan téged is megihletnek:

