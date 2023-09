Meghan Markle elképesztően édes dolgot árult el gyermekeiről: így indulnak a reggeleik

Meghan és Harry jó okkal függetlenedtek a királyi családtól és azóta is tartják magukat ahhoz, hogy körülményeikhez képest a leghétköznapibb életet próbálják biztosítani gyermekeiknek.

Már Harry és Meghan dokumentumfilmjéből is látni lehetett, hogy a természet szeretetére, az állatok gondozására és teljesen átlagos dolgokra nevelik kisfiukat Archie-t és lányukat Lilibetet. A rajongók viszont érthető módon hiányolják a csemetéket, kíváncsiságuk mérhetetlen és néha-néha azért jól esik, amikor hallanak egy kedves történetet a kicsikről.

Meghan Markle most eleget tett a kérésnek és miután csatlakozott férjéhez, Harry herceghez, az Invictus Games színpadán, megosztott néhány személyes gondolatot a családjáról.

Meghan Markle és Harry herceg az Invictus Games keretein belül évek óta támogatják a veterán közösséget. Kedden a 42 éves sussexi hercegné csatlakozott férjéhez a 2023-as Invictus Games-en - a sérült, beteg és sebesült katonák és veteránok nemzetközi adaptív sportversenyén - a németországi Düsseldorfban.

Meghan kedd este debütált a Family & Friends partin Harry herceggel együtt, miután Kaliforniából a helyszínre utazott. Nyitóbeszédben pedig megemlítette gyerekeiket, a 4 éves Archie-t és a 2 éves Lilibet-et is és bizonyította, hogy ő is ugyanolyan anyuka, mint bárki más, aki két gyermek kívánságait lesi.

"Olyan különleges, hogy itt lehetek, és nagyon sajnálom, hogy egy kicsit elkéstem a buliról. Mint oly sokan közületek, mi is tudjuk, hogy ez a családról és a barátokról szól, és a közösségről, amelyet az Invictus teremtett. Tejes turmixokat szereztem be reggel és iskolába vittem a gyerekeket, aztán pár órával ezelőtt landoltam. Nagyon izgatott vagyok, hogy itt lehetek". - mondta Meghan

