Október 19-én mutatták be itthon Martin Scorsese legújabb filmjét, a , Robert De Niro és Lily Gladstone főszereplésével készült Megfojtott virágok című vadnyugati krimit, ami jelen pillanatban igencsak megosztja a közvéleményt.

Az alkotás világpremierje egyébként 2023. május 20-án volt a 76. cannes-i fesztiválon, és bár akkortájt viszonylag kevés kritika indult útjára az elkészült műről a nagyvilágban, annyit azonban több helyen olvashattunk, hogy egy cseppet sem szokványos moziról van szó. David Grann Megfojtott virágok - Az amerikai bűnüldözés legsötétebb fejezete és az FBI születése című könyve adta eredetileg a film alapját, ám mivel a mű inkább a nyomozásra helyezte a hangsúlyt, végül Martin Scorsese úgy érezte, hogy a krimiszálat félrerakja és inkább az oszázs törzs előtt tiszteleg, és felkérte Eric Roth-ot, hogy az íróval közösen dolgozzák át a forgatókönyvet.

Miről is szól a Megfojtott virágok?

A huszadik század fordulóján az oszázs törzsek életét egy pillanat alatt megváltoztatta a földjük alatt lapuló olaj. A törzs tagjai pedig rövid idő leforgása alatt hihetetlen mennyiségű vagyonra tettek szert, így minden földi luxust megengedhettek maguknak - persze csak egy pontig. Pénzük felett ugyanis nem rendelkezhettek és minden nagyobb kiadást jóvá kellett hagyatniuk a kirendelt felügyelővel. Gazdagságuk gyorsan irigyekre talált a fehér emberek képében, akik először csak csalásokkal, majd később gyilkosságokkal próbáltak véget vetni az őslakosok szerencse által szerzett hatalmának. Történetünk főszereplője Ernest Buckhart ( ) az első világháború után költözik nagybátyjához, a befolyásos William Hale-hez (Robert De Niro) Oklahomába, és az oszázsok sofőrjeként kezd el dolgozni. Munka során ismeri meg a busás családi vagyonnal rendelkező Mollie Kylet (Lily Gladstone), akibe idővel beleszeret és feleségül is veszi. És bár kapcsolatuk valós érzelmi alapokra épül, sajnos Ernest nem tud tökéletesen boldog lenni, hiszen pénzéhes nagybátyjának egyre gátlástalanabb és hidegvérű terveinek, megvezethetősége végett ő is a részesévé válik. Majd miközben folyamatosan rokkan bele a rá rótt titkokba, és abba, hogy nejének jó férje legyen, addig szépen bontakozik ki előttünk egy olyan történet, amit valahol nem meglepő, hogy Scorsese 206 percben mesél el.

A rendezőt pedig pont ezen filmhossz miatt támadják sokan, hiszen manapság ez már egyáltalán nem egy megszokott jelenség a mozikban. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy sikerült egy több szempontból is emlékezetes művet alkotnia a történelem egy, eddig kevés nyilvánosságot kapott fejezetéről. A pozitív hangvételű kritikákat elnézve pedig szinte már most borítékolható, hogy a díjátadó szezonban elég sűrűn hallunk majd a filmről. Egy ilyen hosszú felvezető után pedig úgy gondoltuk, hogy érdemes kicsit utánajárni a történet valós szálainak is!

Azt már tudjuk, hogy mely színészek láthatók az alkotásban, de azt nem, hogy a Megfojtott virágok tényleg létező, történelmi szereplői hogyan néztek ki a való életben! Kattints tovább és mutatjuk is őket!

Vigyázat galériánk spoilert is tartalmaz!

