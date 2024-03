Hatalmas az öröm: Kisbabát vár a Megasztár egykori versenyzője

Patai Anna 2010-ben lett ismert, méghozzá a Megasztár tehetségkutatójának köszönhetően, így már egészen fiatalon megalapozta zenei pályafutását. Az elmúlt években is számos énekversenyen indult elképesztő sikerrel és közben a karrierjét is nagy szorgalommal építette, most azonban élete egy másik része kerül előtérbe hamarosan.

A fiatal sztár ugyanis anyai örömök elé néz. A csodálatos hírt saját közösségi oldalán árulta el a követőinek, amelyhez egy ennivaló képet is posztolt. A fotón a 24 éves énekesnő, szerelme és két aprócska zokni látható.

Egy újabb fejezetre készülünk: Bővül a család! Iszonyatosan nehéz volt idáig titokban tartani, mert ez életünk legszebb utazása, amit az Istentől kaptunk!

Tehát Patai Anna és szerelme már egy ideje tudták, de szerették volna egy kis időre megtartani maguknak a hírt, és kettesben örülni szerelmük gyümölcsének. Patai Anna egyébként tavaly ment feleségül gimnáziumi kedveséhez, és már akkor eldöntötték, hogy fiatalon szeretnének szülők lenni. Ez pedig most teljesült is.

