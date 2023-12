Még nem találtad meg a tökéletes ajándékot Neki? Parfüm ajánlónk biztosan segítségedre lesz!

ILLAT NEKED

DOLCE&GABBANA DEVOTION: A TISZTA SZERELEM ILLATA

Minden idők legklasszikusabb érzelmének az ódáját idézi, mindezt egyedi esszenciában tálalva és a Szent Szív szimbólumával lezárva. A Devotion egy mindent beborító, csábító és megnyugtató érzékszervi utazás, felidézve a Dolce&Gabbana számára kedves, pozitív értékeket. Az illat fejjegyekben ragyogó, az alapjegyekben pedig érzéki, ahol a narancsvirágok frissessége találkozik a madagaszkári vanília édességével, míg a kandírozott citrusok csábító ínyenc érintést adnak neki.

ILLATOK NEKI & NEKED

K&Q BY DOLCE&GABBANA: EGY MEGÁLLÍTHATATLAN PÁROS ILLATA

Az új K&Q by Dolce&Gabbana kampány egy olyan rettenthetetlen párt mutat be, akik együtt legyőzhetetlenek. Szenvedélytől, ösztöntől fűtve, robbanásszerűen új szintre töltik fel egymás energiáját. A Q by Dolce&Gabbana egy gyümölcsös illat, amelyet erős fás alapillat gazdagít; a szicíliai citrom friss aromája a cseresznye édes és savanyú kontrasztjával kombinálva kifinomult, mégis merész illatot kölcsönöz a parfümnek. A K by Dolce&Gabbana Eau de Parfum egy magával ragadóan férfias illat, mely teljes mértékben kifejezi személyiségének szenvedélyes aspektusait. A szicíliai citrom, a füge, és a virginiai cédrusfa együttes kombinációja egy ellenállhatatlanul karizmatikus parfümben összpontosul.

DOLCE&GABBANA THE ONE: EGY ELEGÁNS PÁROS ILLATA

A Dolce&Gabbana The One női illata egyszerre elegáns és modern, addiktív és imádnivaló. A mandarin, a rózsa és a vanília klasszikus, ám kortárs jegyeit vegyíti egyetlen tökéletes, ékszerdobozra hasonlító parfümösüvegbe zárva.

A férfiak számára a Dolce&Gabbana The One Pour Homme a méltó választás az ünnepek örömteli légköre mellé: az illat, mely a bazsalikom, a levendula és a szantálfa vonzó és kifinomult akkordjaival fejezi ki a merész férfiasságot, egyszerre mediterrán és mégis igazán meghitt illat, egyszerűen kihagyhatatlan választás!

DOLCE&GABBANA LIGHT BLUE: EGY MODERN MEDITERRÁN PÁROS ILLATA

A Dolce&Gabbana Light Blue illatok a mediterrán nők és férfiak vonzerejét testesítik meg. A női illat a citrusfélék pikáns frissességét ötvözi a finom virágos csokorral, teret adva a csábítóan meleg, fás jegyeknek. A Dolce&Gabbana Light Blue férfi parfüm pedig egy üdítően friss, elképesztően energikus illat. Az parfüm magnetikus, a citrusfélék élénkítő, olasz koktélja, melyet a rozmaring és az indonéz pacsuli tesz tökéletessé.

